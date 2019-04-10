2019-04-10T07:18:35+03:00
Спорт

Аякс - Ювентус 10 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу

Футбол, матч Аякс - Ювентус 10 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Аякс" сыграет против "Ювентуса" 10 апреля."Аякс" сыграет против "Ювентуса" 10 апреля.Фото: REUTERS
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В Амстердаме на легендарной "Йохан Кройфф Арене" начнется четвертьфинальная битва между туринским "Юве" и самой дерзкой командой евросезона - амстердамским "Аяксом". В 90-е годы эти две команды дважды играли в финалах Лиги Чемпионов. Сейчас же - римейк тех битв. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Аякс - Ювентус 10 апреля 2019.

Статистика личных встреч Аякс - Ювентус 10 апреля 2019

Команды играли между собой в Лиге Чемпионов 8 раз. 1 победа на счету "Аякса", 4 - у "Ювентуса", трижды матчи завершались вничью.

Прогнозы на матч Аякс - Ювентус 10 апреля 2019

"Ювентус" - явный фаворит матча против голландского "Аякса".

Трансляция матча Аякс - Ювентус 10 апреля 2019

Трансляция матча Аякс - Ювентус 10 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на каналах Матч Премьер и Матч! Футбол 1 с 22:00 по московскому времени.

Аякс - Ювентус 10 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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