2018-09-05T18:17:21+03:00
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Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей, а спикер Верховной Рады Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом

Беглый обзор антироссийских и античеловеческих новостей на Радио «Комсомольская правда»
Александр ГРИШИНАнтон ЧЕЛЫШЕВ
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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются Британией в причастности к отравлению Скрипалей. ФОТО http://police.uk/Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются Британией в причастности к отравлению Скрипалей. ФОТО http://police.uk/
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Глкавные темы:

- Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей. Прокуратура получила основания для того, чтобы предъявить им обвинение.

В МИД РФ призвали Британию перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию. Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ничего не говорят.

- Спикер Верховной Рады Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом. При этом Парубий отметил, что он сам «огромный сторонник прямой демократии», позволяющей манипулировать людьми.

- В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на лозунг «Слава Украине» на футболках украинской сборной. Футбольное руководство должно само отреагировать на это, или нужно специально жаловаться?

Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей, а спикер Верховной Рады Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом

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