Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей, а спикер Верховной Рады Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-05T18:17:21+03:00

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются Британией в причастности к отравлению Скрипалей. ФОТО http://police.uk/

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