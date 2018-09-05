Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей, а спикер Верховной Рады Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом
Глкавные темы:
- Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей. Прокуратура получила основания для того, чтобы предъявить им обвинение.
В МИД РФ призвали Британию перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию. Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ничего не говорят.
- Спикер Верховной Рады Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом. При этом Парубий отметил, что он сам «огромный сторонник прямой демократии», позволяющей манипулировать людьми.
- В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на лозунг «Слава Украине» на футболках украинской сборной. Футбольное руководство должно само отреагировать на это, или нужно специально жаловаться?
Великобритания впервые назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей, а спикер Верховной Рады Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом