Модное кокосовое масло: очередная панацея для молодости или «чистый яд»?

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-05T21:13:56+03:00

На самом деле, нет исследований, которые смогли бы подтвердить какую-либо пользу кокосового масла Фото: EAST NEWS

Наш эксперт-кардиолог вместе со специалистом по здоровому питанию изучили последние научно-медицинские данные о продукте, который вызывает немало споров

Изменить размер текста: A A

«САМЫЙ ПЛОХОЙ ПРОДУКТ»

Кокосовое масло подверглось серьезной критике еще в прошлом году - после выхода новых рекомендаций Американской ассоциации сердца (AHA), освещающих влияние жиров на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В документе говорится о необходимости избегать потребления насыщенных жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле.

Доктор Карин Михельс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний в Университете Фрайбурга и профессора Гарварда относится к кокосовому маслу еще более категорично: называет его «чистым ядом» и «самым плохим продуктом, который вы можете употреблять».

На самом деле, нет исследований, которые смогли бы подтвердить какую-либо пользу кокосового масла. По мнению профессора Михельс оно так же вредно, как сало, поскольку содержит исключительно насыщенные жирные кислоты, способствующие развитию атеросклеротических бляшек в сосудах. Кстати, содержание насыщенных жирных кислот в продукте можно определить самостоятельно. Обычно продукты с высоким содержанием таких кислот не тают при комнатной температуре (хотя и могут немного «поплыть») — как, например, сливочное масло или сало.

Эксперты советуют есть больше продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты. В первую очередь это оливковое, рапсовое масло, а также льняное. Последнее практически не используется в приготовлении блюд, но может быть полезно для организма.

Другие «полезные» продукты, такие как модные сейчас ягоды асаи, семена чиа, чай матча - профессор Михельс не считает вредными, однако и не подтверждает их суперпользу. Содержащиеся в них вещества присутствуют и в не столько экзотических, а хорошо известных и доступных нам продуктах - моркови, вишне, абрикосах. «Наши повседневные продукты питания достаточно хорошо снабжены питательными веществами», - подчеркивает эксперт.

МОЛОЧНО-СЫРНАЯ ДИЕТА ДОЛГОЙ ЖИЗНИ НЕ ПОМЕХА?

Большинство исследователей соглашаются, что оливковое или льняное масло составляют важную часть здоровой пищи. В то время как ученые дискутируют о том, на самом ли деле так вредны насыщенные жирные кислоты, входящие в состав того же кокосового масла. Регулярно появляются исследования, опровергающие опасность их потребления.

Например, согласно результатам исследования, опубликованным в American Journal of Clinical Nutrition, у участников, диета которых состояла из сыра, молока, и других жиросодержащих продуктов, риск развития инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний был не выше, чем у не потреблявших эти продукты.

Еще одно крупное исследование PURE с участием более 135 000 взрослых участников из 18 стран, опубликованное в журнале The Lancet, продемонстрировало, что потребление большого количества жиров с одновременным ограничением углеводной пищи снижало риск общей смертности на 23%. И, что более интересно, позитивный эффект не зависел от того, употребляли ли участники насыщенные или ненасыщенные жирные кислоты. На основе данных этого крупномасштабного исследования планируется пересмотреть клинические рекомендации по применению жирных кислот.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Так вредно или нет?

Каков же вердикт в отношении кокосового масла? Большинство международных рекомендаций по здоровой диете говорят об относительной безопасности потребления насыщенных жиров в умеренных количествах. Многие врачи и исследователи согласны с тем, что имеет значение количество, в котором мы потребляем жиры.

О возможном вреде кокосового масла мы спросили кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.

- Кокосовое масло – продукт спорный, как и пальмовое масло, - отмечает эксперт. - Несмотря на свое растительное происхождение, этот продукт содержит много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови. Однако не спешите пугаться. Важно знать, что насыщенные жирные кислоты необходимы для нормального функционирования организма. Исследования показали, что отсутствие холестерина в пище может повышать риск развития старческого слабоумия, болезни Альцгеймера и снижать иммунитет. Более того, холестерин является источником энергии для нашего организма, из него синтезируются половые гормоны и другие важные вещества. Известно, что в материнском молоке содержится большое количество насыщенных жирных кислот, и они необходимы для растущего и развивающегося организма.

Конечно, количество потребления холестерина должно снижаться с возрастом и, тем более, при повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, не стоит совсем от него отказываться. Такие продукты как топленое сливочное масло и сало лучше для жарки, тушения различных блюд, чем жидкие растительные масла, особенно нерафинированные. Например, льняное и различные нерафинированные масла нельзя подвергать термической обработке, поскольку содержащиеся в них ненасыщенные жирные кислоты, окисляясь, выделяют большое количество канцерогенов.

Таким образом, продукты содержащие насыщенные жирные кислоты употреблять можно, но весьма ограниченно, - резюмирует эксперт.