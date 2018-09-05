«Кто на МКС спрятал дрель?»: в интернете набирает обороты флешмоб в поддержку находящихся на орбите космонавтов

5 Сент. 23:45 2018-09-06T01:11:27+03:00

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Намеки на то, что кто-то из космонавтов сам мог просверлить дырку в обшивке бытового отсека космического корабля «Союз МС-09», чтобы появился повод пораньше вернуться домой, породили в Интернете флешмоб в поддержку находящегося на орбите экипажа.

Напомню, сейчас на МКС работает 56-я основная экспедиция. Ее командир американец Эндрю Фойстел. А в составе двое наших – Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, американцы Ричард Арнольд и Серина Ауньён-Чэнселлор, а также немец Александр Герст. Нет, конечно же, никаких оснований думать, что кому-то из шестерки на самом деле могло прийти в голову столько нетривиальным способом спровоцировать преждевременное окончание экспедиции. Да и технически это невозможно. На станции есть дрель фирмы Makita. Она предназначена для так называемой ВКД – внекорабельной деятельности – то есть для работ во время выхода в открытый космос. В крохотном по объему бытовом отсеке, где нашли дыру, с ней просто не развернуться. Но, по-моему, даже обсуждать вероятность такого использования техники, глупо.

Как сообщали в ЦУПе, дырку уже заделали. На станции штатная обстановка, утечки воздуха нет. На самом деле, вовремя обнаруженная космонавтами течь не создавала критической ситуации на МКС. Не должно было бы проблем и у экипажа, который планирует в октябре вернуться на землю в корабле «Союз МС-09». Во-первых, технология герметизации различных объемов на станции существует, и космонавты знают, как действовать в таких условиях. Во-вторых, дыра обнаружена в бытовом отсеке корабля, который отстреливается по время вхождения в плотные слои атмосферы. Экипажи, после трагедии 1971 года, когда при спуске из-за разгерметизации погибли Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев, находятся в герметичных полетных скафандарах.

Но, конечно же, даже предположение о том, что кто-то из экипажа может быть причастен к «диверсии», для космонавтов и астронавтов очень обидно. Сейчас не 70-80-е годы прошлого века, когда вся информация на борт станции передавалась операторами ЦУПа, и космонавты просто не знали, что происходит на земле. Теперь на МКС есть интернет, экипаж читает новости, отвечает на письма по электронной почте. Так что все в курсе событий.

Значит, флеш-моб в их поддержку – это не простое развлечение, а хорошее средство психологической поддержки обитателей МКС.

КСТАТИ

Роскосмос на своем сайте опубликовал информационное сообщение о ситуации вокруг происшествия. Госкорпорация просит воздержаться представителей СМИ от публикации непроверенной информации, полученной от анонимных источников. В середине сентября будет завершена работа Госкомиссии, созданной после обнаружения дыры. Выводы специалистов о причинах происшествия и меры по предотвращению подобных ситуаций, будут опубликованы.

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Кто просверлил отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09»? Чем дальше в лес, тем более запутанной выглядит эта история. Поначалу РИА «Новости» со ссылкой на источника в «Роскосмосе» сообщили, что причиной космического ЧП стал производственный брак. Один из сотрудников просверлил отверстие не в том месте, а осознав ошибку попытался заделать дырку специальным клеем. Поэтому «дырявый» «Союз» прошел испытания на герметичность. При этом виновный в халатности был установлен. Однако позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие могли просверлить уже в космосе. (подробности)