Дырку в «Союзе» мог просверлить космонавт, который очень захотел домой

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-04T19:12:05+03:00

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Кто просверлил отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09»? Чем дальше в лес, тем более запутанной выглядит эта история. Поначалу РИА «Новости» со ссылкой на источника в «Роскосмосе» сообщили, что причиной космического ЧП стал производственный брак. Один из сотрудников просверлил отверстие не в том месте, а осознав ошибку попытался заделать дырку специальным клеем. Поэтому «дырявый» «Союз» прошел испытания на герметичность. При этом виновный в халатности был установлен. Однако позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие могли просверлить уже в космосе.

Депутат Госдумы Максим Сураев выдвинул новую версию загадочного ЧП на орбите. Фото: Александр Щербак/ТАСС

На эту тему в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался бывший космонавт, а ныне депутат Государственной Думы Максим Сураев. Казалось бы, сверлить дырку в космосе может только психически ненормальный человек, потому что это явное самоубийство. А перед полетом люди проходят довольно жесткий отбор и неуравновешенные граждане отсеиваются сразу. Хотя сам Сураев в теорию заговора на борту не верит, но предложил единственное более ли менее разумное объяснение этой гипотезы. Проделать отверстие мог член экипажа, который хотел досрочно вернуться на Землю. Дело в том, что дырка диаметром 2 мм большой опасности не представляет. Прошло бы 18 суток, прежде чем МКС лишилась атмосферы. Однако, если бы отверстие не смогли обнаружить быстро, то экипаж вынужден был в срочном порядке эвакуироваться на Землю.

- Я не исключаю такого, что, может быть, там слишком психологически тяжело и, может быть, какой-то конфликт, - предположил Максим Сураев. - Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой. Я тоже этого не исключаю. Но в любом раскладе это у меня просто в голову не лезет.

Дырка диаметром 2 мм большой опасности не представляет. Прошло бы 18 суток, прежде чем МКС лишилась атмосферыФото: NASA

В то же время специалисты рассказали «КП», что версия о «вредительстве» экипажа не выдерживает критики даже с технической точки зрения. Дело в том, что дрелью Makita, которая есть на станции для внекорабельных работ, невозможно работать в тесном отсеке пилотируемого корабля. А чтобы достать до стенки, где обнаружили отверстие необходимо сверло длинной 50 см, которых на станции просто нет!

Скорее, искать виновника ЧП надо на земле. На каждом технологическом этапе сборки космического корабля абсолютно все работы фиксируются в специальных журналах. При этом указывается, кто, когда с каким инструментом зашел в корабль, и что там делал. Проблема заключается еще и в том, что при возвращении «Союза» на землю, бытовой отсек сгорит в атмосфере и у специалистов не будет возможности исследовать сам «вещдок».