Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о его отдыхе в Крыму

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-06T12:29:00+03:00

Что стоит за пламенным спичем украинского парламентария Балицкого, отлично отдохнувшего в Крыму и «прозревшего»: обратно под жовто-блактиные знамена люди не пойдут? Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объясняет такой

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- Депутат Рады Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала NewsOne, что Крым на Украину не вернется. Вывод он сделал после общения с крымскими диаспорами во время отпуска. Представитель украинского парламента признал то, что в Незалежной вслух признавать не принято. Что это — украинские элиты начали прозревать или тут предвыборные ходы?

- К сожалению, скорее, второе. Данный депутат представляет в Раде Оппозиционный блок. Прежде он выступал в Партии регионов - это была партия бывшего президента Януковича. В ближайшие шесть месяцев мы сможем наблюдать такие искры в ходе идущей на Украине предвыборной компании по выборам президента, а потом на парламентских выборах. И еще прозвучит много откровений от украинских народных избранников. И все они будут пытаться втиснуть удивительные речи в те ниши, которые для себя изберут. Или... для них изберут их политтехнологи! Если мы наблюдаем такие заявления от представителя Оппозиционного блока, то вскоре мы услышим нечто подобное еще от трех десятков представителей украинского парламента - но уже в его стенах, не в телестудии…

- Разве это плохо?

- Это хорошо.

- Депутат, сказав об утрате полуострова для Украины, через паузу добавил — на ближайшие годы. Он вынужденно признал добровольность выбора людей в Крыму, которые Киеву предпочли Москву. В том числе даже спецслужбы, прокуроры, судьи, милиция и военные — большинство из них. Тем самым подтвердил, что Киев чихал на интересы крымчан все годы «незалежности». Даже депутаты Рады наконец-то поняли: ты плюешь на людей — люди плюют на тебя?

- Если бы подобные заявления начали делать раз за разом депутаты блока Петра Порошенко или сторонники Юлии Тимошенко, Народного фронта - тогда мы могли бы говорить о том, что да - там сознание меняется. А так… От людей вроде Балицкого таких заявлений и ожидают. Данные оппозиционеры нынешней киевской власти могут говорить такие «сенсационные» вещи не потому, что они так на самом деле думают. А потому, что откровенно пытаются завоевать электорат востока и юга Украины. Такие заявления, безусловно, идут в позитив. Это расширяет границы того, что можно сегодня говорить на Украине. А это уже хорошо. До сих пор там звучали лишь истории о том, что человека из Киева, Харькова или Запорожья в Крыму могли избить, на него там могли напасть. Фон информационный вокруг полуострова был соответствующим. Но ориентироваться на эту позитивную тенденцию, как на безусловную и фундаментальную — увы, не стоит. В том смысле, что принципиально на Украине что-то изменяется.

- Призыв Балицкого к примирению, к забвению обид 2014-го года, когда губернаторов приковывали цепями и обливали зеленкой — кем он должен быть услышан? Или это ритуальный призыв? Пряник для людей востока Украины?

- Антирусская компания продолжается все-равно. У этого депутата нет ресурсов, чтобы призыв к примирению воплотить в жизнь. Разве он может остановить войну на Донбассе — нет! Оппозиционный блок давно играет на теме прекращения конфликта на юго-востоке Украины. Но все их заявления, ориентированные на симпатии русскоязычного электората, на реальную политику повлиять не могут никак...

КСТАТИ

«Украинские политики не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают — и не только летом..." - Алексей Черняк, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента — агенству РИА Новости.

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