2018-09-06T14:49:41+03:00
Досуг

Росстат приглашает юных художников изобразить Пробную перепись населения

Конкурс продлится до 29 октября
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Как выглядит перепись населения? Росстат объявляет о старте конкурса детского рисунка, посвященного запланированной на октябрь 2018 года Пробной переписи населения. Юные Пикассо и Левитаны могут изобразить себя и родных в момент переписи, написать портреты переписчиков, а также свои города, поселки или села, различные достопримечательности и живописные виды малой Родины с изображением эмблемы или слогана ППН-2018 («Касается всех, касается каждого!»).

Рисунки принимаются с 6 сентября по 29 октября 2018 года (до 12:00 по московскому времени).

Конкурс проводится в двух группах:

- дети от 7 до 9 лет;

– и дети от 10 до 12 лет.

Детские работы на конкурс представляют взрослые – родители, усыновители или опекуны, которым необходимо зарегистрироваться на сайте Пробной переписи населения 2018 г. Как принять участие в конкурсе: нужно, указать регион проживания, возраст ребенка, а также представить ссылку на рисунок, выложенный в социальной сети Instagram и отмеченный активной ссылкой @ppn2018.ru и хэштегом #ярисуюперепись.

Росстат учредил три премии:

- победитель конкурса в возрасте 10 — 12 лет получит 60 тысяч рублей;

- победитель конкурса в возрасте 7 — 9 лет - 40 тысяч рублей;

- призер конкурса в возрасте 7 — 9 лет - 20 тысяч рублей.

Кроме того, победителям и призеру конкурса вышлют дипломы с упоминанием имени автора работы и его возраста.

Победителей определят в два этапа. Организаторы конкурса обеспечивают голосование за лучшие работы на сайте Пробной переписи населения 2018 года ppn2018.ru. Принять участие в голосовании может любой зарегистрированный на этом сайте пользователь. В случае если несколько рисунков наберут одинаковое количество баллов, то решение о выборе победителей и призера конкурса и присуждении им премии принимается председателем жюри.

Итоги конкурса опубликуют на сайте Пробной переписи населения 2018 года, «Комсомольской правды», а также на официальных страницах ППН-2018 в соцсетях не позднее 15 ноября 2018 года.

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