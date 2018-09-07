Найден малазийский Боинг рейса MH370, исчезнувший 4 года назад

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-07T17:50:01+03:00

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О находке на днях объявил британский виртуальный следопыт Ян Уилсон (Ian Wilson) — видеоинженер по основной профессии. Объект, похожий на самолет, он обнаружил с помощью ресурса Google Maps. Увидел лежащим в труднодоступных джунглях Камбоджи.

Снимок, на котором виртуальный следопыт заметил самолет.

Ян не сомневается: объект это и есть самолет — скорее всего тот самый - малазийский Boeing 777-200, который 8 марта 2014 года, следуя из Куала-Лумпура в Пекин, исчез самым загадочным образом вместе с 239 пассажирами.

В увеличенном виде силуэт лайнера становится расплывчатым, но форма остается характерной.

По очертаниям обнаруженный лайнер, какой надо. Только почти на 6 метров длиннее — не 63, 7 метра, а 70.

- Хвост отвалился, - объясняет следопыт, - лежит чуть поодаль от фюзеляжа. Отсюда и «удлинение».

Главное возражение скептиков: на фотографию из космоса, использованную Google Maps, случайно попал самолет, летящий над джунглями.

- Нет, - отметает сомнения Уилсон. Мол, проверял с помощью одной из опций ресурса - «escape ground view». Самолет лежит.

Самолет из джунглей чуть длиннее, чем пропавший Boeing 777-200. Это из-за отвалившегося хвоста.

Мог ли виртуальный следопыт «набрести » не на MH370, а на какой-то другой Boeing 777-200?. Исключено - другие такие в этом районе Камбоджи не падали. По крайней мере авиационным экспертам ничего не известно о подобных катастрофах.

Уилсон сообщил, что хотел бы сам добраться до обнаруженного им места крушения. Ведь малазийские и австралийские специалисты, которые пусть безрезультатно, но официально заняты поисками останков лайнера, как правило, не реагируют на «сигналы» виртуальных следопытов. Или отмахиваются от них.

КСТАТИ

А вот еще Боинг

С Уилсоном конкурирует австралиец Питер Макмэхон (Peter McMahon), давно увлеченный расследованиями авиационных катастроф. Пользуясь Google Maps, он тоже увидел силуэт разбившегося малазийского Боинга. Но в другом месте — под водой. Если доберется до него, то нырять придется.

Еще один объект, похожий на пропавший Boeing 777-200, найден в районе Сейшельских островов.

В марте 2018 года Макмэхон указал: Боинг лежит на мелководье примерно в 16 километрах южнее Раунд Айленда (Round Island) - одного из Сейшельских островов. На фото со спутника просматриваются и крылья, и флюзеляж.

В Бюро транспорта и безопасности Австралии (Australian Transport and Safety Bureau) Макмэхону ответили, что обнаруженный им самолет вполне может быть тем самым — искомым. Но никаких действие не предприняли. Откликнулись и малазийские власти. Но более жестко: попросили не вводить людей в заблуждение.

Увеличенный силуэт объекта, найденного Макмэхоном.

Макмэхон каким-то образом рассмотрел, что фюзеляж лайнера весь в пробоинах. Словно бы прошит пулеметными очередями.

И еще один

В 2016 году малазийский Боинг нашел Скотт Уаринг (Scott Waring) - известный уфолог и виртуальный археолог из числа тех, которые ищут аномалии на снимках, переданных с других планет, например, с Марса.

Скотт уверяет, что специально поисками пропавшего лайнера не занимался. Искал следы НЛО, которые были замечены в районе Мыса Доброй Надежды (Cape of Good Hope) в 2013 году. И с этой целью рассматривал снимки местности, выложенные в Google Earth. Увидел контуры самолета. Он лежит под водой. Почти целый.

Самолет, который обнаружил Скотт Уаринг, отыскивая следы НЛО у южного берега Африки.

Снимки — подходящие. Они были сделаны 27 июня 2015 года - спустя 16 месяцев после того, как пропал лайнер.

Скотт не исключает, что Боинг утонул. Может быть, даже в том месте, где пропал с радаров - над Южно-Китайским морем. А потом господствующие в океане течения отнесли его к берегам Африки.

Скотт считает, что лайнер мог доплыть до Африки по течению.

Не исключено, конечно, что контур самолета на снимке просто соткан бликами и тенями на волнах. То есть, он - иллюзия. Но уж очень точно она повторяет форму реального Boeing 777-200.