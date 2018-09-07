2018-09-07T17:50:01+03:00
Наука

Найден малазийский Боинг рейса MH370, исчезнувший 4 года назад

Пропавший лайнер, похоже, лежит в джунглях Камбоджи
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Западные СМИ подают весть о находке пропавшего лайнера как сенсациюЗападные СМИ подают весть о находке пропавшего лайнера как сенсацию
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О находке на днях объявил британский виртуальный следопыт Ян Уилсон (Ian Wilson) — видеоинженер по основной профессии. Объект, похожий на самолет, он обнаружил с помощью ресурса Google Maps. Увидел лежащим в труднодоступных джунглях Камбоджи.

Снимок, на котором виртуальный следопыт заметил самолет.

Снимок, на котором виртуальный следопыт заметил самолет.

Ян не сомневается: объект это и есть самолет — скорее всего тот самый - малазийский Boeing 777-200, который 8 марта 2014 года, следуя из Куала-Лумпура в Пекин, исчез самым загадочным образом вместе с 239 пассажирами.

В увеличенном виде силуэт лайнера становится расплывчатым, но форма остается характерной.

В увеличенном виде силуэт лайнера становится расплывчатым, но форма остается характерной.

По очертаниям обнаруженный лайнер, какой надо. Только почти на 6 метров длиннее — не 63, 7 метра, а 70.

- Хвост отвалился, - объясняет следопыт, - лежит чуть поодаль от фюзеляжа. Отсюда и «удлинение».

Главное возражение скептиков: на фотографию из космоса, использованную Google Maps, случайно попал самолет, летящий над джунглями.

- Нет, - отметает сомнения Уилсон. Мол, проверял с помощью одной из опций ресурса - «escape ground view». Самолет лежит.

Самолет из джунглей чуть длиннее, чем пропавший Boeing 777-200. Это из-за отвалившегося хвоста.

Самолет из джунглей чуть длиннее, чем пропавший Boeing 777-200. Это из-за отвалившегося хвоста.

Мог ли виртуальный следопыт «набрести » не на MH370, а на какой-то другой Boeing 777-200?. Исключено - другие такие в этом районе Камбоджи не падали. По крайней мере авиационным экспертам ничего не известно о подобных катастрофах.

Уилсон сообщил, что хотел бы сам добраться до обнаруженного им места крушения. Ведь малазийские и австралийские специалисты, которые пусть безрезультатно, но официально заняты поисками останков лайнера, как правило, не реагируют на «сигналы» виртуальных следопытов. Или отмахиваются от них.

КСТАТИ

А вот еще Боинг

С Уилсоном конкурирует австралиец Питер Макмэхон (Peter McMahon), давно увлеченный расследованиями авиационных катастроф. Пользуясь Google Maps, он тоже увидел силуэт разбившегося малазийского Боинга. Но в другом месте — под водой. Если доберется до него, то нырять придется.

Еще один объект, похожий на пропавший Boeing 777-200, найден в районе Сейшельских островов.

Еще один объект, похожий на пропавший Boeing 777-200, найден в районе Сейшельских островов.

В марте 2018 года Макмэхон указал: Боинг лежит на мелководье примерно в 16 километрах южнее Раунд Айленда (Round Island) - одного из Сейшельских островов. На фото со спутника просматриваются и крылья, и флюзеляж.

В Бюро транспорта и безопасности Австралии (Australian Transport and Safety Bureau) Макмэхону ответили, что обнаруженный им самолет вполне может быть тем самым — искомым. Но никаких действие не предприняли. Откликнулись и малазийские власти. Но более жестко: попросили не вводить людей в заблуждение.

Увеличенный силуэт объекта, найденного Макмэхоном.

Увеличенный силуэт объекта, найденного Макмэхоном.

Макмэхон каким-то образом рассмотрел, что фюзеляж лайнера весь в пробоинах. Словно бы прошит пулеметными очередями.

И еще один

В 2016 году малазийский Боинг нашел Скотт Уаринг (Scott Waring) - известный уфолог и виртуальный археолог из числа тех, которые ищут аномалии на снимках, переданных с других планет, например, с Марса.

Скотт уверяет, что специально поисками пропавшего лайнера не занимался. Искал следы НЛО, которые были замечены в районе Мыса Доброй Надежды (Cape of Good Hope) в 2013 году. И с этой целью рассматривал снимки местности, выложенные в Google Earth. Увидел контуры самолета. Он лежит под водой. Почти целый.

Самолет, который обнаружил Скотт Уаринг, отыскивая следы НЛО у южного берега Африки.

Самолет, который обнаружил Скотт Уаринг, отыскивая следы НЛО у южного берега Африки.

Снимки — подходящие. Они были сделаны 27 июня 2015 года - спустя 16 месяцев после того, как пропал лайнер.

Скотт не исключает, что Боинг утонул. Может быть, даже в том месте, где пропал с радаров - над Южно-Китайским морем. А потом господствующие в океане течения отнесли его к берегам Африки.

Скотт считает, что лайнер мог доплыть до Африки по течению.

Скотт считает, что лайнер мог доплыть до Африки по течению.

Не исключено, конечно, что контур самолета на снимке просто соткан бликами и тенями на волнах. То есть, он - иллюзия. Но уж очень точно она повторяет форму реального Boeing 777-200.

Так выглядел пропавший малазийский Boeing 777-200 рейса MH370.

Так выглядел пропавший малазийский Boeing 777-200 рейса MH370.

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