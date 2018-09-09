Владимир Путин: Я рассчитываю, что стиль управления Москвой будет сохранен

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-09T15:28:58+03:00

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- Бюллетень установлен неправильно, - сказала Владимиру Путину умная урна для голосования.

Президент России, приехав на свой традиционный участок для голосования в Академии наук, заполнил выданный ему бланк и попытался опустить его в урну текстом вверх. Но считывающая голоса в режиме онлайн машина, бюллетень таким образом принимать не захотела. Путин пожал плечами и перевернул листок, но текст все равно остался сверху и машина опять его не приняла, о чем и сообщила механическим голосом.

Тогда президент перевернул его текстом вниз и заслужил одобрение строгого устройства:

- Спасибо, вы проголосовали!

- Трудный выбор? - спросили Путина журналисты, имея ввиду, что сразу ли он определился с кандидатом.

- А чего трудного? Видимо, не той стороной положил, а так все нормально, - пожал плечами глава государства.

- Кем сложнее работать - президентом или мэром?

- Труднее всего работать руководителем муниципального образования. Потому что напрямую надо с людьми работать.

- А вы смогли бы быть мэром?

- Я был заместителем мэра, мне кажется, работал неплохо, наверное справился бы и с работой на ступеньку чуть повыше.

- Какой вы видите Москву через пять лет?

- Москва - один из крупнейших городов мира, - обстоятельно ответил Путин. - В таких мегаполисах решается одна задача, и тут же возникают другие проблемы. Это неизбежно, потому что жизнь все время ставит новые и новые. Но Москва развивается хорошим темпом и с хорошим качеством. У меня есть возможность сравнивать с другими мировыми центрами, и без всякого сомнения у Москвы большие преимущества в развитии сегодня. Это в значительной степени связано с тем, как организовано управление столицей. Поэтому я рассчитываю, что такой стиль будет сохранен на ближайшую перспективу, и это позволит Москве развиваться на благо тех людей, которые здесь живут.