2018-09-08T20:06:34+03:00
Политика

9 сентября в России пройдет Единый день голосования

Рассказываем, как голосуют жители в разных уголках страны [обновляется]
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
9 сентября в России пройдет Единый день голосования.9 сентября в России пройдет Единый день голосования.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В 26 субъектах страны в это воскресенье определят, кто возглавит области-края-республики. В 4 решат — какой мэр им нужен. В 7 регионах предстоят дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 17 областях и краях граждане проголосуют за тех, кто войдет в местные думы-парламенты. А в 12 городах определятся с составами своих горсоветов.

Полный список регионов и городов, где проходят выборы 9 сентября 2018 года

Единый день голосования. Трансляция.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пентагон планирует использовать собственные методы борьбы с боевиками в Идлибе
Пашинян: в отношениях России и Армении нет ни одной проблемы
Ким Чен Ын заявил о готовности приехать в Россию
Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб
ВКС и ВМФ России завершили совместные учения у берегов Сирии в Средиземном море
Вучич заявил, что проигнорировал сообщения из США перед поездкой в Косово
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города
Порошенко затруднился сказать, когда на Украине настанет мир
Названы самые опасные приложения для iPhone
Путин и Медведев посетили открытие концертного зала "Зарядье"
В России создадут экраноплан с ракетным вооружением
В Китае произошло землетрясение, пострадали не менее 14 человек
Власти иракской Басры вводят комендантский час по всей провинции
Составлен рейтинг самых посещаемых стран мира
"Тихая смерть": американское издание восхитилось новым российским бесшумным минометом
Срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев
Россия и Вьетнам договорились сотрудничать по вопросам международной безопасности
Минобороны РФ раскрыло дату и время готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях модернизированных вертолетов Ми-28НМ
Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин
Легендарный англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак"
Деятели культуры призвали отказать Израилю в праве проведения Евровидения
Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»