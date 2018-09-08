9 сентября в России пройдет Единый день голосования
Рассказываем, как голосуют жители в разных уголках страны [обновляется]
9 сентября в России пройдет Единый день голосования.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В 26 субъектах страны в это воскресенье определят, кто возглавит области-края-республики. В 4 решат — какой мэр им нужен. В 7 регионах предстоят дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 17 областях и краях граждане проголосуют за тех, кто войдет в местные думы-парламенты. А в 12 городах определятся с составами своих горсоветов.
Полный список регионов и городов, где проходят выборы 9 сентября 2018 года
Единый день голосования. Трансляция.