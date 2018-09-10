Плутон опять может стать девятой планетой Солнечной системы

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-10T20:54:22+03:00

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Американские астрономы из Университета центральной Флориды (University of Central Florida in Orlando) призывают вернуть Плутону звание планеты, которого он был лишен 12 лет назад. Тогда - 24 августа 2006 года — Международный астрономический союз (International Astronomical Union - IAU) зачем-то понизил Плутон в звании, переведя его в карликовые планеты. И вместо 9 полноценных планет в Солнечной системе стало 8.

Основанием для репрессии стало утверждение будто бы Плутон не «проходит» по одному из трех критериев.

Критерии, которые IAU установил как раз 12 лет назад, таковы. Чтобы считаться планетой, небесное тело должно вращаться вокруг Солнца, форму иметь шарообразную и обладать такой гравитационной силой, чтобы очистить окрестности своей орбиты от посторонних небесных тел — вроде астероидов. А Плутон — при том, что он шарообразный и вращается вокруг Солнца, якобы ничего не очистил — рядом с ним «ошиваются» глыбы из так называемого пояса Койпера.

Так система Плутона выглядит со стороны орбитального телескопа "Хаббл".

Многие астрономы еще 12 лет назад называли «третий критерий» дурацким. Намекали, что ему и Земля не удовлетворяет — время от времени и ее орбиту пересекают и астероиды и даже кометы. Но IAU, настоял на своем.

Нынешние «адвокаты» Плутона — Филип Мецгер (Philip Metzger) с коллегами — вернулись к отрицанию «третьего критерия» и продемонстрировали, что астрономы не используют его в своих исследованиях вот уже более 200 лет.

Кстати, спор вокруг Плутона оставил след в английском языке, в котором появилось выражение «оплутонить» («to pluto»). Оно означает «понизить в звании» кого-то или обесценить чего-то.

Есть шансы, что Плутон не долго останется в "оплутоненных". "Астрономы-ревизионисты" прикладывают усилия. Предлагают отказаться от необоснованных требований к планетам, оставивив только два — первых - критерия. Тем самым Плутон будет автоматически реабилитирован. И в Солнечной системе снова окажется девятая планета - не какая-то мифическая, а давно знакомая.

СПРАВКА « КОМСОМОЛКИ»

По долинам и по взгорьям Плутона

В 2015 году зонд НАСА "Новые горизонты" (New Horizons spacecraft), преодолев почти 5 миллиардов километров, пролетал рядом с Плутоном на минимальном от него расстоянии - всего в 18 тысячах километрах. На кадрах, переданных на Землю, видно огромное ледяное плато, расположенного в экваториальной области Плутона - прямо в центре его "сердца". Оно разбито на "лоскуты" - участки неправильной формы, протяженностью в несколько десятков километров.

Долины и горы Плутона: снимок с зонда "Новый горизонты"

Руководителя миссии Алана Стерна (mission lead Alan Stern) удивило отсутствие кратеров на поверхности. Что по его мнению, свидетельствует и о молодости плато, и о его геологической активности. Sputnik Planum - так назвали в НАСА загадочную местность. В честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР.

Озадачила ученых и атмосфера Плутона. Она оказалась гораздо обширнее, чем это виделось с Земли. Измерения, проведенные непосредственно со станции, показали, что азот из атмосферы Плутона распространяется более, чем на 1600 от него. Образует своего рода шлейф.

Светится атмосфера Плутона, которой он обладает.

Ледяные горы, которые видны на снимках, скорее всего образованы замерзшей водой и твердым угарным газом.

Плутон открыл в 1930 году астроном из обсерватории Лоуэлла Клайд Томбо. За что получил медаль от Лондонского королевского астрономического общества с изображением выдающегося британского астронома Уильяма Гершеля.

Было три варианта для названия открытой планеты - Минерва, Кронос и Плутон. В обсерватории единогласно проголосовали за последний, предложенный Венецией Берни - 11-летней школьницей из Оксфорда.

По одной из гипотез, недра Плутона трехслойные: сверху замерзший азот, далее водяной лед, внутри смест силикатов с водяным льдом.

У Плутона есть большой спутник Харон. По сути они двойная планета. Вокруг этой пары вращаются четыре крошечных спутника, превращая все "семейство" в так называемую систему Плутона.

Диаметр Плутона - примерно 2400 километров, Харона - 1200. Диаметр Гидры - 45 километров, Никты - 40, Кербера - 25, Стикса - 7 километров. Харон шарообразный, а остальные спутники похожи на картофелины.

Сравнение Земли с Плутоном и Хароном.

Сложные гравитационные взаимодействия в системе Плутона приводят к тому, что мелкие спутники двигаются хаотично - вращаются в разные стороны, покачиваются и то и дело переворачиваются.

Занятно, но площадь поверхности Плутона составляет примерно 18 миллионов квадратных километров - почти как у России.