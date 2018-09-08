2018-09-07T23:41:05+03:00
Общество

Как получить выплаты по ОСАГО в случае наступления страхового случая?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Гизятов Раиль Рамильевич
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После рассмотрения дела в отделе ГИБДД по месту происшествия необходимо получить следующие документы:

1) копию протокола об административном правонарушении с указанием обстоятельств нарушения ПДД. При получении проверьте правильность данных, изложенных в протоколе, и наличие подписи сотрудника ГИБДД;

2) копию постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. При получении указанных документов проверьте наличие печати отдела ГИБДД и подписи сотрудника ГИБДД, их составившего.

Затем с данными документами необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением и вышеуказанными документами, дополнительно необходимо предоставить документы на транспортное средство, документы удостоверяющие личность собственника транспортного средства.

Для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения страховщик принимает документы о ДТП, оформленные сотрудниками ГИБДД, за исключением случая оформления документов о ДТП без участия сотрудника ГИБДД (п. 5 ст. 11 Закона N 40-ФЗ).

В случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД извещения, заполненные участниками ДТП и оформленные в порядке, предусмотренном шагом 3.1, должны быть вручены или направлены страховщику не позднее пяти рабочих дней после ДТП. Потерпевший направляет свой экземпляр извещения вместе с заявлением (п. 2 ст. 11.1 Закона N 40-ФЗ; п. п. 3.8, 3.9 Правил N 431-П).

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