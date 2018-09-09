2018-09-09T01:13:30+03:00
Общество

Попал в ДТП. Что делать?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Гизятов Раиль Рамильевич
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При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

Если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

Если в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан:

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;

в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию и возвратиться к месту происшествия;

записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП или характер и перечень видимых повреждений транспортных средств вызывают разногласия участников ДТП, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП. В случае получения указаний сотрудника полиции об оформлении документов о ДТП с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции водители оставляют место ДТП, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры.

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место ДТП и:

оформить документы о ДТП с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции;

оформить документы о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования;

не оформлять документы о ДТП - если в ДТП повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.

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