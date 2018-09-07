Семьянин с 7 детьми оказался беглым убийцей, который еще школьником расправился с 2 старушками

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-07T19:36:35+03:00

Парень 15 лет успешно скрывался от полиции. И даже умудрился сделать себе паспорт на новое имя

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- Может ли отец семи лучших детишек в мире быть убийцей? Я вас спрашиваю? - с вызовом интересуется у меня молодая женщина Наталья (имена изменены по просьбе следователей — прим. ред.).

Только я открываю рот, чтобы сказать утвердительное: «легко!», как Наталья отвечает за меня:

- Ни-ког-да! Мой Денис и мухи в жизни не обидит! А вы про двойное убийство. Муж соседей на своей машине до дому подвозит и старушкам помогает дрова колоть.

В общем, отличный парень — этот 32-летний Денис Миронов из села Воровского Владимирской области. Правда, есть одна загвоздка — его настоящее имя Антон Степченко. Когда ему было 17, он расправился с двумя соседками.

СЕЛЬСКИЙ МАЖОР

Степченко — родом из липецкого городка Грязи. Родители торговали на рынке, старались, чтобы сын ни в чем не нуждался. «Именно из-за избалованности мальчик и решил, что ему все дозволено, - написал об Антоне в 2003 году психолог ПДН в своем заключении. - Степченко часто прогуливал школу, дрался со сверстниками и воровал вещи у соседей. Но родители не придавали значения его агрессивному поведению».

- В 2003 году Антон двумя ногами встал на кривую дорожку, - это уже не умные мысли «мозгоправа», а слова пенсионерки Марии Евгеньевны. Она живет на улице Шевченко, где произошло двойное убийство, еще с 80-х годов — помнит жителей всех ближайших домов, в том числе и семью Степченко.

- Весной 2003 года Антон пришел в гости к бабе Зине. Старая она уже была — 83 года. С ней жила 56-летняя дочь Ольга. Зинаида очень любила гостей. Все соседи знали об этом. Вот этот шкет и приперся, мол чай попить.

Чая пацан напился. А через пару дней родные Зинаиды Степановны и Ольги пришли к женщинам домой и обнаружили их убитыми.

- А, может, Антон не хотел убивать соседку? - интересуюсь я у руководителя следственного отдела по городу Грязи Владимира Шабунина. У меня в голове крутится разговор с женой Антона Степченко про первого мужика на деревне, любимца всего местного населения. - Вдруг дома у Зинаиды Степановны произошел несчастный случай? А парень просто испугался, что его обвинят, вот и сбежал.

Шабунин невесело усмехается, достает увесистую папку с уголовным делом и зачитывает:

- Следствием установлено, что подросток жестоко избил хозяек дома, нанеся не менее 23 ударов кулаками и ногами. Кроме этого он бил женщин молотком и сковородой по всему телу, в том числе и по голове. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти стали открытые черепно-мозговые травмы. Из дома жертв пропало 30 тысяч рублей... Простите, что вы там говорили про несчастный случай?

За 15 лет Антон практически не изменился. Фото: полиция Липецкой области

РОДИТЕЛИ ПРИКРОЮТ

Узнать, кто убил старушку и ее дочь, оказалось делом одного дня. Одна из соседок жертв видела, как Степченко выбегает ночью из их дома.

Сыщики были уверены, что дело закрыто. Поймать малолетнего отморозка в городе с 45 тысячами жителей — что может быть проще. Но силовики прочесали все Грязи, потом и всю Липецкую область, а Степченко словно испарился.

- Мы искали его 15 лет. 15! - ворчат сотрудники уголовного розыска. - Ориентировками на Степченко были завалены отделы милиции, а потом и полиции по всему Черноземью. Конечно, в первую очередь наши сотрудники пришли к родителям Антона. А они только хлопают глазами: «Сыночек ни в чем не виноват. Да и не знаем мы, где он». Обыск в доме ничего не дал. Наружное наблюдение тоже. Мы стали отрабатывать другие варианты, где мог прятаться Степченко.

А зря! Как выяснится в 2018 году, именно родители первое время помогали Антону прятаться от силовиков. Они подыскали ему дом в деревне на окраине Воронежской области. Раз в месяц кто-то один — или мама, или папа — привозил ему тушенку, макароны, рис, сухофрукты, шоколад. Еду беглец варил сам в печи.

«ДАЙТЕ НОВЫЙ ПАСПОРТ!»

Три года Степченко просидел в воронежской глуши. А потом пошел в... паспортный стол.

- Наглости этого молодого человека можно только позавидовать, - начинают закипать от злости сотрудники угрозыска. - В деревне, где он прятался, Антон познакомился с одинокой старушкой. Не пугайтесь — ее он не убил. Однажды пенсионерка рассказала парню, что у нее есть внук такого же возраста, что и Антон. Старушка одна его воспитала, а малец уехал в Москву. И больше не навещает ее. Так вот, хитрый Степченко пришел в паспортный стол, представился этим самым внуком — Денисом Мироновым, — и стал плакаться, что потерял паспорт. А сердобольные сотрудницы пожалели «бедолагу» и восстановили ему документ!

После этого новоявленный Миронов уже даже не прятался. Нет, больших городов он, конечно, избегал. Но жил вполне себе открыто. Перебрался в село Воровского и начал новую жизнь.

«Миронов» до сих пор уверяет, что он - никакой не Степченко. Чтобы разговорить обвиняемого, сыщики отвезли его на место преступления. Но и после следственного эксперимента беглец не признался

БИЗНЕСМЕН И ЛЮБИМЫЙ ПАПА

- Степченко-Миронов не пошел учиться в ВУЗ или хотя бы училище. Посчитал, что связываться с приемной комиссией слишком опасно, - объясняют силовики. - Но несмотря на свою жестокость парнем он был смышленым. В селе Антон организовал свой бизнес.

У беглеца был магазинчик с коврами и домашней утварью. Дело процветало. На выручку Степченко купил машину, отстроил двухэтажный дом.

- Я шла по поселку, а навстречу мне Денис. Видимо, я ему понравилась — он сделал мне комплимент. Так и познакомились. Про прошлое свое Денис не любит рассказывать, да я и не лезу ему в душу, - вспоминает супруга Степченко-Миронова Наталья. И тут же переходит в наступление:

- Дети всегда чувствуют, хороший человек или плохой. С плохим малыш никогда не будет играть. А Дениса обожают все семеро его детей. Трое от его первого брака, и у нас с ним еще четверо.

- Так Денис еще и дважды был женат?! - присвистываю я. - А с первой женой почему развелся? Поди она узнала, что ее любимый - беглый преступник!

- Я же вам говорю, Денис ни в чем не виноват! - мотает головой Наталья. - Денис с Анжелой просто не сошлись характерами. Но мой муж продолжает общаться со своей первой семьей. Мы сейчас с Анжелой вместе требуем от следствия, чтобы Дениса отпустили домой, ведь он невиновен! Антон Степченко — это совсем другой человек.

Когда я пересказываю этот разговор главе Липецкого СКР, тот лишь отмахивается:

- Ну да, задержанный до сих пор уверяет, что мы взяли не того. Мы даже спорить не стали. Просто взяли образцы слюны у Миронова и у его родителей. Экспертиза ДНК подтвердила, что перед нами тот самый беглец Степченко. Генетику не обманешь!

Антону грозит 20 лет тюрьмы. Суда он ждет в следственном изоляторе. А вот если бы парень сдался еще в 2003 году, он бы уже давно вышел на свободу. Как несовершеннолетнему, ему бы дали «всего» 10 лет колонии.

Вопрос ребром

Как следователи вычислили беглеца?

- Фотографию Антона Степченко и ориентировку на него мы периодически рассылали по отделам полиции по всей России, - объясняют липецкие силовики. - И вот недавно поступил сигнал из Владимирской области. Наши коллеги заметили на улице в селе Воровского человека, похожего на беглеца. Нам повезло, что за 15 лет он почти не изменился.

Сотрудники полиции проследили за Степченко до его дома. А на следующее утро в жилище бизнесмена нагрянула группа захвата.