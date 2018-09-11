Денис Мантуров: Инвестиционный климат Дальнего Востока улучшается

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-11T02:36:40+03:00

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– В сравнении с другими регионами здесь огромные расстояния, тяжелые климатические условия, недостаточно развитая энергетическая инфраструктура, – поясняет министр. – Это усложняет решение задач по ускорению технологического развития, внедрению цифровых технологий, созданию высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. И тем не менее цели должны быть достигнуты – не только для того, чтобы закрыть потребности самого региона, но и для будущего всей страны.

О перспективности Дальнего Востока говорит хотя бы тот факт, что международные инвесторы демонстрируют к нему все больший интерес. В прошлом году здесь зафиксирован рекордный прирост инвестиций – более 17%, при этом доля иностранных вложений в ДФО достигла практически трети от общероссийского объема. Во многом улучшению инвестиционного климата способствует работа, которую проводит государство. Это и создание территорий опережающего развития, и модель Свободного порта, и программа дальневосточного гектара. Важным сигналом для бизнеса стало закрепление на 10 лет налоговых условий для проектов в ТОР и Свободном порту и сохранение сниженных тарифов страховых взносов для их резидентов.

– То, как реагирует Дальний Восток на эти шаги, дает понять, что эти меры востребованы и эффективны, – считает Денис Мантуров. – В 2017 году ДФО удалось переломить негативный тренд в обрабатывающей промышленности и сразу выйти на значимый прирост – 7%. Что касается торговли, то за 5 лет на 59% вырос объем в опте и на 9% – в рознице. Но стоит быть реалистами: все эти положительные результаты – как только разгорающийся костер, который без постоянной подпитки может погаснуть. У нас есть инструменты и понимание того, как не только сохранить, но и максимально ускорить позитивную динамику. Если говорить о промышленности региона, то базой для интенсивного развития являются площадки с подготовленной промышленной инфраструктурой, кадры и финансовые инструменты поддержки.

На Дальнем Востоке разместились два действующих индустриальных парка. Еще один сейчас создается, планируется строительство еще пяти. Чтобы максимально ускорить их создание, был разработан механизм поддержки, который предусматривает компенсацию затрат субъекта на реализацию таких проектов.

– Рассчитываю, что совместно с Минфином нам удастся внести изменения, которые позволят также компенсировать затраты частных управляющих компаний индустриальных парков, понесенных на их строительство. Для Дальнего Востока это особенно актуально: здесь уровень заполняемости резидентами индустриальных парков превышает 70% при среднем показателе по стране в 50%. Важное значение в реализации промышленного потенциала региона играют и 18 территорий опережающего социально-экономического развития. Такие ТОР отличаются от индустриальных парков большей площадью, специальным налоговым и таможенным режимами. За последние годы в ТОР и Свободном порту уже заработали почти полторы сотни новых предприятий, а это более 12 тысяч новых рабочих мест.

Ожидается, что уже к 2025 году на Дальнем Востоке появится более 100 тысяч современных и высокопроизводительных рабочих мест. И здесь все упирается в решение кадрового вопроса: на все эти места нужны профессионалы. Проблема миграции квалифицированного трудоспособного населения в крупные промышленные центры не утратила своей актуальности. При этом в регионе ощущается нехватка профессиональных образовательных учреждений, а уровень имеющихся не всегда отвечает требованиям времени и задачам по цифровизации и роботизации производств, на решение которых мы сейчас ориентированы. Эти факторы необходимо нивелировать, совершенствуя образовательную базу, создавая привлекательные для жизни условия и повышая общую трудовую мобильность в масштабах страны. Президентом России поставлена задача решать вопрос, предоставляя финансовую помощь работодателям – участникам региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов ДФО и увеличивая размер подъемных для участников Государственной программы переселения в Российскую Федерацию соотечественников, если они прибывают на территорию ДФО.

Инвестиционный климат Дальнего Востока улучшается

– В одной из ключевых для региона отраслей – судостроении – в 2017 году заключены договоры на целевую контрактную подготовку кадров с Дальневосточным федеральным университетом, Морским государственным университетом им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток), Государственным университетом морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова (Москва), Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СпбГМТУ), – перечисляет министр. – Поможет решить проблему и Государственный план подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016 – 2020 годы. Мы готовы идти дальше: привлечь специалистов в эту отрасль может предоставление отсрочки от службы в армии выпускникам профтехучилищ, вузов, устроившихся по окончании учебы на судостроительные заводы Дальнего Востока. В авиастроении обеспечивает жителей Приморского края рабочими местами холдинг «Вертолеты России». Компания ведет работу по повышению привлекательности авиастроения и привлечения молодых кадров на завод, где производятся ударно-разведывательные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», а также проводится подготовка к производству военно-морского вертолета Ка-52К и гражданского Ка-62.

Говоря о финансовых инструментах, Денис Мантуров отметил, что государство не может брать на себя все риски инвесторов. Но на любой стадии реализации проекта могут возникать вопросы, которые требуют внимания и поддержки:

– Иногда, как в случае с АО «Дальхимфарм», средства требуются для расширения географии реализации продукции и наращивания экспорта. А в лесопромышленном комплексе субсидии из федерального бюджета стимулируют переработку леса непосредственно в регионе.

Начиная с 2015 года на Дальнем Востоке предоставляется адресная инфраструктурная поддержка в виде прямого безвозмездного и невозвратного гранта. Такие гранты для реализации проектов общей стоимостью более 3,5 миллиарда долларов США получили 12 компаний. С 2019 года будет дан старт новому инструменту инфраструктурной поддержки, который предполагает возмещение затрат инвесторов на создание объектов инженерной и социальной инфраструктуры для новых производств за счет будущих налогов.

Действенными инструментами для отраслей промышленности региона являются льготы и гарантии, которые дает статус приоритетного инвестиционного проекта или участие в специальном инвестиционном контракте (СПИК). Эти механизмы совершенствуются: Минпромторгом уже разработаны поправки, которые позволят применять льготы по налогу на прибыль для участников СПИК и сохранять налоговые условия в течение всего срока действия контракта.

– Вопросы развития Дальнего Востока одновременно глобальны и индивидуальны, – отметил министр. – Именно так – в мировом контексте и с пониманием всей специфики этого уникального региона – мы и планируем обсуждать их в рамках Восточного экономического форума.