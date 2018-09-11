2018-09-11T02:44:24+03:00
ВЭФ-2018

Десятилетие роста

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет
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Начинаясь как смелая инициатива, мультиотраслевой ПЛП доказал, что индустриальные парки – необходимое условие инвестиционной конкурентоспособности региона. Круглую дату парк отметил приростом в 6 компаний–резидентов с проектами общим объемом финансирования 5,3 млрд. рублей Новосибирская область вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – так в 2018 году эксперты оценили комфортность инвестиционного климата региона

Выход на рынки Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока – ПЛП обладает идеальным расположением для решения логистических задач. В радиусе 600 км от Новосибирска (одного дня движения фуры) живет более 12 млн. человек

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Современная инженерно-транспортная инфраструктура с заделом использования в десятки лет. ПЛП дает возможность резидентам строить свои объекты, исходя из индивидуальных потребностей и по самым передовым технологиям

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Максимально оперативное начало работ на площадке – при готовности проекта – через 2 месяца, с учетом разработки ПСД – 6 – 7 месяцев. Эти сроки возможны благодаря тому, что управляющая компания ПЛП – собственник земли и всей инфраструктуры ПЛП

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Полное сопровождение инвестиционных проектов со стороны Агентства инвестиционного развития Новосибирской области по принципу «одного окна», включая подбор мер государственной поддержки

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Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет

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