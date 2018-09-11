Десятилетие роста
Начинаясь как смелая инициатива, мультиотраслевой ПЛП доказал, что индустриальные парки – необходимое условие инвестиционной конкурентоспособности региона. Круглую дату парк отметил приростом в 6 компаний–резидентов с проектами общим объемом финансирования 5,3 млрд. рублей Новосибирская область вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – так в 2018 году эксперты оценили комфортность инвестиционного климата региона
Выход на рынки Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока – ПЛП обладает идеальным расположением для решения логистических задач. В радиусе 600 км от Новосибирска (одного дня движения фуры) живет более 12 млн. человек
Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет
Современная инженерно-транспортная инфраструктура с заделом использования в десятки лет. ПЛП дает возможность резидентам строить свои объекты, исходя из индивидуальных потребностей и по самым передовым технологиям
Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет
Максимально оперативное начало работ на площадке – при готовности проекта – через 2 месяца, с учетом разработки ПСД – 6 – 7 месяцев. Эти сроки возможны благодаря тому, что управляющая компания ПЛП – собственник земли и всей инфраструктуры ПЛП
Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет
Полное сопровождение инвестиционных проектов со стороны Агентства инвестиционного развития Новосибирской области по принципу «одного окна», включая подбор мер государственной поддержки
Тел. +7 (383) 363-75-74
Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет
Промышленно-логистическому парку Новосибирской области (ПЛП), крупнейшему в восточной части России индустриальному парку, в 2018 году исполнилось 10 лет