Медаль за качество на продуктах — ориентир для потребителя или приз для производителя

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-11T11:38:18+03:00

Показывает ли «иконостас» на упаковке, что продукт действительно качественный и на что стоит ориентироваться при покупке

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Часто на упаковках продуктов и не пищевых товаров можно увидеть ордена и медали, которыми товары награждают на различных выставках, конкурсах и так далее. Верить ли этим наградам и означают ли они, что продукт качественный, мы спросили у Станислава Горбатова, заместителя директора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.

Надежность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство

В СССР, как известно, товаров было немного и все по ГОСТу. Поэтому в головах наших людей прочно отложилось: все, что по ГОСТу - значит, качественное. И никакие отличительные знаки больше не нужны. Между тем, за рубежом активно проводились выставки товаров народного потребления и лучшие из лучших получали свои отличительные знаки. Время от времени их присваивали и вещам, произведенным в СССР.

Чтобы показать, что и мы не лыком шиты, в середине 60-х был разработан знак качества - пожалуй, первый поощрительный знак в Союзе, который вручали товарам массового потребления повышенного качества. Этот знак чаще встречался на бытовых приборах, например, холодильниках, телевизорах, на текстильной продукции (майках, полотенцах). И гораздо реже - на продуктах питания. Пять граней знака обозначали надежность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство. Поэтому часто этот знак получали новинки производства.

После развала Союза эта полезная практика была утрачена. К традиции награждать лучших производителей начали робко возвращаться только в середине 2000-х годов, когда на полках магазинов появились импортные товары и продукты премиум-класса. Да, не всегда доступные простому человеку, зато гордо несущие на упаковках целый иконостас медалей и знаков почета, полученных на зарубежных выставках. И, чтобы не отставать от западных традиций, в России тоже начали проводить выставки как регионального, так и федерального значения. А также конкурсы качества, иногда отдельно от выставок, но чаще - как их неотъемлемая часть. Победителям часто вручались отличительные знаки.

Станислав Горбатов

Что гарантирует качество

Но потребители сейчас не доверяют грамотам и похвалам, мол, очень просто заплатить и получить медальку. Нет у нас веры красивым значкам. А, может быть зря не доверяем, спросили мы Станислава Горбатова, заместителя директора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.

- Действительно, не доверяете зря - ведь большое количество наградных знаков на упаковке товара говорит в первую очередь о том, что производитель не побоялся, не постеснялся представить свою продукцию на самых разных конкурсах - как региональных, так и зарубежных. И получил почетный знак за свою продукцию. Да, безусловно, в большинстве конкурсов участие не бесплатное - производитель платит как за участие в выставке, так и за то, что его товар оценит специальная комиссия. Но денежный взнос на конкурс - это не взятка, а вроде входного билета. А вот как будет действовать комиссия, оценивающая качество - уже другой вопрос.

- То есть подкупить комиссию можно?

Я не могу отвечать за все конкурсы, но наши дегустаторы, которые прошли подготовку в ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова - а это профессионалы высшего класса - принимают участие во многих федеральных конкурсах. И, как правило, там все честно. То есть перед дегустатором ставится обезличенный продукт, который обозначен только порядковым номером. И эксперт выставляет ему оценки, не зная, что за производитель. Другой вопрос, что далеко не всегда на таких конкурсах соблюдаются международные стандарты. А это важно: например, цвет стен или столов не должен мешать восприятию цвета продукта. Температура в помещении или неправильное место хранения может повлиять на вкусовое восприятие. Кажется, мелочи, нюансы, а от них зависит оценка продукта и, к сожалению, многие конкурсы не уделяют этим вопросам должного внимания.

От «Мясного Оскара» к масштабной проверке

- О том, что даже мелкие нюансы при дегустации критически важны, мы поняли, когда начали сами проводить ежегодный международный конкурс качества мясной продукции, - рассказывает Станислав Горбатов. - Среди представителей предприятий мясной промышленности наш конкурс получил название «Мясной Оскар», как символ высшего профессионального мастерства в своем деле. Его участники никогда не сомневались, что при оценке их продукции будут соблюдены все самые современные требования, предъявляемые к работе дегустационных комиссий. И наше имя в научном и профессиональном сообществе тому гарантия. Видимо это и стало причиной, по которой Комитет по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации выбрал нас в качестве оператора конкурса «Гарантия качества», который раньше проводился среди производителей функционального питания. В этом году конкурс «Гарантия качества» впервые охватит максимально широкую группу продуктов и наш «Мясной Оскар» станет его составляющей. Мы рассчитываем, что этот конкурс станет действительно масштабной и объективной федеральной проверкой качества продуктов питания, и с помощью «Комсомольской правды» мы сможем донести эту важную и полезную информацию до потребителей по всей России.

Даже мелкие нюансы при дегустации критически важны

- Как проходит ваш конкурс?

- Нам, как профессионалам, всегда было интересно - а действительно ли так плохо у производителей, как об этом пишет пресса. Мы часто посещаем производства, видим, как все меняется к лучшему, специалисты-дегустаторы на различных конкурсах тоже отмечают рост качества. Поэтому этот конкурс, «Гарантия качества», станет реперной точкой, сличительным эталоном, если хотите. И от этой точки можно строить работу в рамках стратегии повышения качества пищевой продукции, о которой мы много слышим в последнее время.

В настоящее время к проведению столь масштабной проверки все готово. Для того, чтобы ничего не мешало дегустаторам оценивать качество, наши французские коллеги привели наши дегустационные в соответствие всем существующим международным стандартам. Светлые стены и столы, отделка, не впитывающая запахи, хорошая вентиляция, есть ряд кабин, где дегустатор может уединиться и ничто его не будет отвлекать, отдельно комнаты для подготовки продукции - нарезки, присвоении номеров и пр. То есть мы действуем по всем международным стандартам. Причем наши дегустаторы - это люди, которые много лет трудились над научной базой, разрабатывая стандарты и нормативные документы, а кроме того, каждый из них глубоко знает производство изнутри. Поэтому они не просто «пробуют» продукцию, а точно знают, какая у нее должна быть консистенция, цвет и запах. Ну и кроме того обладают особой памятью на запахи, у них обостренное восприятие вкуса. Вообще хорошим дегустатором могут стать едва ли треть тех, кто приходит к нам на обучение. Остальных мы просто отсеиваем. Так что просто с улицы в дегустаторы не попадешь.

А после того, как дегустаторы отберут лучшую продукцию, она отправляется на более детальный анализ в наши лаборатории. А такого этапа на конкурсах даже международного уровня точно нет. Поэтому за наш знак «Гарантия качества» можно быть спокойным - все будет предельно честно и открыто как для производителей, так и потребителей, это я вам гарантирую. Это будет один из самых открытых конкурсов в нашей стране.

ВАЖНО

5 главных внешних признаков хорошего продукта

Как бы то ни было, но покупатели не всегда замечают особые знаки на упаковке. Но вот главные рекомендации специалистов ФНЦ пищевых систем им. Горбатова:

1. Известный производитель.

Главный критерий - чем дольше производитель на рынке, тем качественнее его продукция. Во-первых, к нему чаще, чем к мелким предпринимателям наведываются проверяющие органы, значит, у него всегда должен быть порядок на производстве, идеальная чистота. Во-вторых, у них давно выверенная рецептура и чаще всего, работают они по ГОСТу.

2. ГОСТ.

ГОСТ, зачастую сохранившийся еще с советских времен, есть на многих знакомых наименованиях, начиная от «Докторской» и заканчивая «Масло сливочное». Поэтому упоминание о ГОСТе на упаковке говорит о том, что производитель придерживается знакомой рецептуры, не лавирует и не использует неучтенные ингредиенты. Хотя часто технически условия, по которым выпускается новая продукция, ничуть не хуже, а порой и лучше, чем установленные ГОСТом условия.

3. Состав: в колбасе должно быть мясо.

Всегда смотрите на состав и помните простую вещь: первые строчки занимают ингредиенты, которых в продукте больше всего. Если на упаковке пишут «Сардельки говяжьи», но первый ингредиент - куриное мясо, то задумайтесь, точно ли говяжьи сардельки вы берете.

Пусть вас не смущает большой список перечисленных ингредиентов, особенно на продуктах с большим сроком годности - все добавки, которые используются в пищевой промышленности, разрешены и строго проверяются контролирующими организациями. А большой список добавок появляется из-за того, что того требует закон: с каждым годом ужесточаются требования к маркировке, обозначениям и т.д.

4. Срок годности: чем больше, тем больше консервантов?

С советских времен мы привыкли к тому, что есть продукты с маленьким сроком годности (сметана, молоко, вареная колбаса). И поэтому так странно видеть на полках молоко, которое хранится целый год, или докторскую с 3-месячным сроком годности.

- Мы забываем, что технологии совершенствуются, - говорит Станислав Горбатов. - И существует масса способов увеличить срок хранения быстро портящихся продуктов. Первое и основное - соблюдение чистоты, стерильности на производстве. Второе - правильная температура хранения ингредиентов и уже готовой продукции. Третье - упаковка, например, тетрапаки, вакуумная упаковка. Четвертое - способ упаковки. Первый - под вакуумом, в котором упаковывают твердые продукты. Второй - с помощью газовой смеси - кислорода и СО2 - в которой не развиваются болезнетворные микроорганизмы, но и не теряются свойства продукта, а также его консистенция. Такой способ больше подходит для нежных продуктов, паштетов или той же «Докторской».

При соблюдении всех этих условий увеличить сроки годности продуктов можно и без консервантов - до 30 суток. Особенно это важно для детской продукции.

5. «Если в составе нитрит натрия - это яд...»

- Очень распространенная страшилка, - говорит наш эксперт, - причем совершенно необоснованная. Мы как-то посчитали - чтобы получить легкое отравление (несварение) из-за нитрита натрия (консервант и фиксатора окраски - прим. Ред.), нужно съесть минимум 120 кг колбасы за один раз. Но же нитрит натрия содержится, например, в свежих томатах, и там его в разы больше, чем в килограмме колбасы. Между тем, если потребители не видят нитрита натрия в составе, то охотнее берут продукт. Не задумываясь, почему же колбаса розовая, если там нет фиксатора окраски. Это значит, что производитель схитрил и добавил другой ингредиент, придающий красивый цвет продукту. Не всегда это плохо - например, ярко-красный цвет придает натуральный краситель паприка. Но если на упаковке не указан какой-то ингредиент, пусть даже безопасный, это уже нарушение законодательства. И, кстати, на состав проверяющие органы обращают внимание в первую очередь. Поэтому вряд ли кто из крупных производителей будет вводить потребителя в заблуждение.