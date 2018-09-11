Дожили: на работу людей нанимает искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-11T13:32:23+03:00

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Ну все - приехали. Отделы по подбору персонала крупных компаний нанимают искусственный интеллект (ИИ – такой термин используют в обиходе) для поиска сотрудников. Сами не справляются? Или компьютеры подбирают людей лучше? Мне казалось, что такое тонкое дело, как поиск сотрудников, нельзя доверить бездушной машине – здесь же важны человеческие отношения. Но вот уже и эту сферу «цифровизировали»... Недавно я познакомился с ребятами, которые разрабатывают такую систему в России.

- С каждым годом все сложнее находить подходящих сотрудников, - объясняет мне Евгения Дворская, соосновательница и гендиректор такого сервиса Sever.AI. – Причин несколько. Главная - демографическая яма 90-х годов. Людей в возрасте от 25 до 35 лет, которые еще не нашли работу, очень немного. И это не отговорка ленивых рекрутеров, а данные Росстата.

Казалось бы, низкая конкуренция должна упрощать жизнь потенциальным сотрудникам. Но – парадокс - найти интересную, подходящую для тебя работу непросто. С одной стороны, благодаря сервисам вроде Headhunter, SuperJob или Avito.Работа, возможностей для поиска дела всей жизни стало гораздо больше. Это вам не объявления, которые приходилось развешивать на столбах.

Но и количество компаний, которые публикуют вакансии онлайн, увеличилось.

И еще одна серьезная для HR-специалистов проблема – стало больше резюме потенциальных кандидатов. Раньше было принято писать одно, а теперь, если человек считает, что мог бы работать в нескольких сферах, он для каждого работодателя пишет отдельное резюме, подчеркивая тот опыт, который у него есть для получения именно этой позиции.

В результате рекрутеры зарываются в ворохе анкет. И пропускают нужного человека. Солнечным утром человек покажется подходящим кандидатом, а уже вечером может быть сурово отвергнут.

После первого отбора подходящих резюме рекрутер обзванивает кандидатов. Самых подходящих зовут на собеседование или скайп-интервью. Получасовая беседа превращается в сутки часов, если нужно пообщаться с 50 кандидатами!

В общем, работодатели тратят на поиск нужных людей огромное количество денег и времени. При этом порой без очевидного результата.

У робота нет плохих дней

- И вот теперь вместо человека и здесь начинает править бал искусственный интеллект...

- Да. Но речь про действительно умные системы. Робот, предлагающий вакансию дизайнера всем, кто умеет пользоваться Photoshop, очень далек от искусственного интеллекта, - объясняет Дворская.

Искусственный интеллект – это другое. Он обучается на опыте реальных рекрутеров - как они оценивают резюме, на что обращают внимание в интервью. А дальше сам ищет подходящих кандидатов и делает это моментально. У ИИ есть возможности, которых нет у нас: например, он способен быстро выяснить, что несколько интересных резюме принадлежат одному человеку. У робота нет хороших или плохих дней, он всегда объективен и использует лучшие навыки своих учителей-людей. Он сам расставляет приоритеты и обзванивает мотивированных людей в первую очередь. А главное, на все это требуются считанные минуты: тысячи разговоров и видеоинтервью он может проводить одновременно.

Понимает даже эмоции

Еще один плюс - объективность оценки кандидата. Робот дает количественную оценку резюме и видеоинтервью по параметрам, важным именно для этого будущего сотрудника.

- Подождите, одного дело, когда робот сканирует сайты рекрутинговых компаний и ищет нужное резюме, другое, когда он – как вы сказали? – обзванивает соискателей? Это что получается, я собеседование должен проходить с компьютером?

- Да, уже и до этого дошло, - говорит Дворская. - А во время интервью Sever.AI анализирует мимику и голос человека по 128 параметрам. Он понимает логику того, что говорит будущий сотрудник совсем как герой Тима Рота из сериала “Обмани меня”! И выставляет оценку. По оценке, выданной ИИ, работодатель может понять, брать человека на работу или нет.

- Ну, ученого для работы в лаборатории, преподавателя в вуз так не найдешь...

- Конечно, речь идет о поиске людей на массовые, линейные позиции: кассиры, продавцы, операторы колл-центров. Но вполне возможно таким образом нанимать и более квалифицированных сотрудников – менеджеров по продажам, операционистов в банки.

- Я знаю, что во многих компаниях, прежде чем пригласить соискателя на собеседование, сотрудник отдела HR изучает его социальные странички. А делает ли это ИИ?

- Да, мы тестируем такую возможность. Понятно, что при поиске продавца вряд ли стоит анализировать его записи в ВКонтакте. Но если человека ищут на важную позицию, на место руководителя – соцсети дают полезную информацию.

Это не детектор лжи

- Если ИИ в состоянии анализировать голос и мимику человека, значит он понимает, когда тот врет... Нас еще на вранье машины не ловили...

- Конечно, ИИ - не детектор лжи. Наша главная задача - понять, подходит кандидат или нет, найти тех, кто нужен, и провести первое структурированное интервью. Хотя робот и вправду гораздо более внимательно, чем человек-рекрутер, относится к деталям - фразам в резюме, поведению соискателя на видеоинтервью, его эмоциям и реакциям на конкретные вопросы. Шансов обмануть компьютер у кандидата гораздо меньше - он поймёт это по косвенным признакам.

Ложь в резюме и на собеседовании действительно важная проблема. Далеко не всегда человек это делает сознательно – просто ему кажется, что лучше что-то приукрасить, в чем-то себя сделать более значимым. Мы, кстати, проводили такое исследование. Чаще всего кандидаты лгут в резюме (45%), реже – на самом интервью (32%). Привирают обычно кандидаты на линейные позиции (64%), реже – менеджеры (31%).

- А в чем привирают обычно?

- Чаще обманывают, расписывая свой опыт - (79%), стараются рассказать о том, что на прежней работе занимали влиятельную должность и получали бОльшую зарплату, чем на самом деле – (46%). Но и, конечно, причиной ухода из предыдущей компании называют некомпетентность тамошнего руководства - (43%).

Но если быть честными, работодатели тоже иногда обманывают кандидатов. Когда речь идет о точном размере дохода или перспективах роста (26%), необходимости командировок (25%) или наборе обязанностей (23%).

Конечно, если человек задался целью обмануть работодателя, то он, скорее всего, сможет это сделать - ни рекрутер, ни робот не могут залезть в мозг. Люди даже детекторы лжи обманывают.

В два раза эффективнее людей

- Знаете, я человек консервативных взглядов, и мне не очень нравится, когда меня на работу будет отбирать бездушный компьютер. Насколько вообще можно доверять машине, когда дело касается человеческий отношений?

- Наши тесты показывают, что машина в 1,5-2 раза эффективнее человека находит нужных людей. 9 из 10 найденных ИИ кандидатов рекрутеры посчитали подходящими. В то время, когда обычно у рекрутера результат 6-7 подходящих кандидатов из 10 считается хорошим.

А потом, окончательное решение о приёме на работу остаётся за человеком. Может, в будущем, когда люди станут больше доверять роботам, для каких-то позиций решение может приниматься и вовсе автоматически. HR смогут заняться более важными вопросами работы с сотрудниками.

- А как же защита личных данных? Предупреждаете ли вы, что используете подобные технологии?

- Мы спрашиваем у кандидатов разрешение на обработку информации, которая будет получена в ходе видеоинтервью. Мы ни в коем случае не передаём эту информацию третьим лицам.

- В каком виде машина дает заключение?

- Выдаётся две оценки о том, подходит ли резюме и насколько результаты видеоинтервью соответствуют тем задачам, на которую соискателя планируют принять.

Комментарий обозревателя «КП»

Машина просчитает вашу карьеру

Интеллектуальные системы для подбора персонала крупные компании используют уже несколько лет. Первой ласточкой были чат-боты (программы, которые обучены задавать вопросы на определенную тему и «понимают» полученные ответы). В России есть несколько торговых сетей, которые первоначальный отбор сотрудников ведут с помощью таких чат-ботов. Использование ИИ, который умеет анализировать структуру резюме и результаты видеоинтервью, – фишка последнего времени.

Настроить ИИ для такой работы не очень просто. Рекрутер использует определённые фильтры для поиска нужного резюме. Например, если его компания набирает на вакансию с зарплатой 35 тысяч рублей, то резюме, в которых соискатель пишет, что ожидаемая зарплата 37 тысяч, будут исключены из выдачи. А вот ИИ такого соискателя рекрутеру предложит, если другие параметры соответствуют запросу. Почему бы не поторговаться?

Массовое использование ИИ и нейронных сетей для подбора кадров – дело ближайшего будущего, готовьтесь. Ну а следующим шагом станут консультации ИИ начальству - какого сотрудника стоит продвигать по карьерной лестнице, кого зачислить в кадровый резерв, а от кого как неэффективного стоит избавиться. Машина научится анализировать не только нынешние навыки сотрудника, но и то, насколько он перспективен для компании. Компьютер будет составлять рейтинг персонала, высчитывать «правильную» зарплату и карьерную траекторию. И это уже совсем не фантазии. Увы.