2018-09-11T17:23:36+03:00
В мире

Докатились: польский МИД зачистили от выпускников МГИМО

Это якобы обеспечит безопасность страны
Ася ХОВАНСКАЯ
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Польский МИД "очистили" от дипломатов, учившихся в МГИМО.Польский МИД "очистили" от дипломатов, учившихся в МГИМО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польские власти начали еще одну волну борьбы с «русской угрозой» - на сей раз это масштабная кадровая чистка в министерстве иностранных дел. Отсюда уволили почти всех дипломатов, получивших образование в Москве. А именно - в МГИМО.

- Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. На руководящих постах ни в стране, ни за рубежом нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб или студентами московского МГИМО, - объявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Помимо этого в ближайшее время он пройдется и по послам - замене подлежат аж 86 из 101. Также сменились почти все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов польского МИДа.

ЗВОНОК В ВАРШАВУ

«Русофобия с идиотской аргументацией»

- А есть ли кем достойным заменить уволенных профессионалов? Депутат Госдумы Виталий Милонов, к примеру, посоветовал полякам брать украинских спецов - «титанов дипломатии», - спрашиваю польского публициста Мачея Вишневского, окончившего в свое время МГУ.

- Хороший вопрос. Судя по нашим последним министрам иностранных дел, то прославились они только своим непрофессионализмом. Польша становится одинокой страной. Мы поссорились со всеми соседями, включая Чехию и Словакию, Германию. Возвращаемся в ситуацию 1939 года, когда Польша осталась совсем одна. Сейчас мы видим очередное лицо русофобии с идиотской аргументацией. Якобы эти меры обеспечат безопасность страны. Абсолютно бессмысленные и неумные действия.

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