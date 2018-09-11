Богатый улов с Дальнего Востока может весь уйти на экспорт

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-11T15:10:17+03:00

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал журналистам, что красная икра в этом году должна будет подешеветь.

- Конечно, с учетом таких объемов (вылова рыбы на Дальнем Востоке — Ред.) мы ожидаем, что и снижение на икру будет по ценам.... Я думаю, что оно будет достаточно значительным, - сказал чиновник.

По словам Шестакова, самая дешевая красная рыба в морозильниках Дальнего Востока стоит 80 руб. за кило.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству, бывший председатель общественного совета при Росрыболовстве Александр Савельев не согласен с позицией главы федерального ведомства.

- На Дальнем Востоке нет столько морозильников, чтобы сохранить всю выловленную рыбу, - уверен эксперт. - Кроме этого, большая часть улова традиционно уходит на экспорт, в Китай и Корею. Цены на рыбу и икру сильно не упадут — в европейской части много зарубежной экспортной рыбы. А она дорогая. Тем более, большая часть супер-улова на Дальнем Востоке — это красная рыба с нереста. Это полудохлая рыба, которая не пользуется на рынке большим спросом.

Савельев сделал прогноз, что икра и рыба сохранят цены сейчас, а к новому году только подорожают.