В Ставрополе начнется суд над основателем компании по производству «Архыза» Валерием Горюновым

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-11T18:02:24+03:00

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Промышленный районный суд Ставрополя рассматривает уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров группы компаний «Висма», производящей минеральную воду «Архыз», которые обвиняются в хищениях кредитов Сбербанка через вывод денег на компании, которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности. 12 сентября суд приступит к изучению дела по существу.

«...ИСПОЛЬЗУЯ ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

Предварительное слушание по делу состоялось 29 августа.

«Бывший гендиректор и владелец ЗАО «Висма» Валерий Герюгов и его подчиненные — топ-менеджеры компании Люаза Дорошенко и Улан Борлаков — обвиняются в том, что в 2012—2014 гг., используя поддельные документы, получили кредиты Сбербанка на сумму 1,7 млрд рублей», - сообщает агентство «Росбалт».

На предварительном слушании в суде были отклонены два ходатайства со стороны обвиняемых. В частности, суд посчитал необоснованным желание Валерия Герюгова и его адвокатов о прекращении уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Впрочем, как и ходатайство о рассмотрении дела присяжными. Суд аргументировал свое решение тем, что отечественное законодательство не предусматривает суда присяжных для дел такой категории.

В связи со сложностью процесса, отклонив ходатайства Герюгова и его защиты, судья продлила домашний арест Герюгову до конца февраля следующего года, определив местом его нахождения город Черкесск.

«Представители Сбербанка - потерпевшей стороны и гражданского истца - считают, что сомнительные с точки зрения законодательства ходатайства адвокатов Герюгова - это часть игры, нацеленной на то, чтобы искусственным путем затянуть судебный процесс и отсрочить вынесение приговора», - сообщает электронная газета «Век».

Рассмотрение дела и так может затянуться — суду необходимо детально изучить 95 томов уголовного дела и разобраться в его обстоятельствах. Кроме того, как отмечается, в деле могут появиться новые фигуранты уже по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство). Проверку на наличие признаков фиктивного банкротства следственные органы проводят по заявлению конкурсных управляющих ГК «Висма», и намерены завершить ее до конца этого года.

«ДОВЕРЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ АКТИВА»

Напомним предысторию судебного процесса.

«В 2014 году заемщики начали процедуру банкротства, а заемные средства, как считают следователи, были похищены через фиктивные сделки с компаниями, не ведущими реальной финансово-хозяйственной деятельности. Как отмечает пресс-служба «Сбербанка», в 2017 году постановлениями следователя, Сбербанк был признан потерпевшим и гражданским истцом в рамках данного уголовного дела», - уточняет «Росбалт»

Расследование длилось более года. В апреле 2017 года Герюгова задержали в Москве. 13 августа 2018 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по обвинению Герюгова, Дорошенко и Борлакова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»).

Судье Промышленного районного суда Ставрополя предстоит изучить и другие материалы уголовного дела, подтверждающие причинение обвиняемыми умышленного ущерба Сбербанку, провести допросы множества свидетелей, среди которых называют не только сотрудников ГК «Висма» и ООО «Софийский ледник"/ООО «Мастер Плюс», но и брата Валерия Герюгова — Владимира, «доверенного держателя актива» Александра Холина.

«В рамках процесса могут быть выделены и новые уголовные дела — кроме дела о преднамеренном банкротстве Герюгов и его подчиненные могут быть обвинены в хищении активов ЗАО «Висма». Так, например, в ходе следствия часть оборудования компании было найдено следователями на альтернативной площадке по добыче и розливу воды «Софийский ледник"/ООО «Мастер плюс» созданной Герюговым В.А. за счет кредитных средств. Кроме того, следствие подозревает, что обвиняемые организовали хищение находившейся в залоге готовой продукции группы «Висма», - цитируем «Росбалт».

В пресс-службе Сбербанка надеются на активную позицию прокуратуры в этом непростом процессе, а также на то, что суд кропотливо и беспристрастно разберется в собранных следствием доказательствах, подшитых в почти девяносто томов уголовного дела. В Сбере также планируют продолжит активную работу по взысканию задолженности в рамках гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела.