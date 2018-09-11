Фигуристка Евгения Медведева заявила, что приедет на чемпионат России

СЕГОДНЯ 20:59 2018-09-11T21:01:34+03:00

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведва заявила, что без проблем выступит на главном российском турнире этого сезона. В декабре в Саранске пройдет чемпионат России, турнир, по итогам которого традиционно формируются составы сборной России для участия в международных турнирах. И Медведева, которая на этих выходных выступила на контрольных прокатах сборной России в Москве, опровергла слухи о том, что не поедет на турнир.

- О чем вы? Чемпионат России в декабре, и я на него еду, - ответила прямо Евгения Медведева на вопрос одной из болельщиц в личном Инстаграме. Она спросила у Жени, мол, правда ли она хочет пропустить чемпионат России после выступления на контрольных прокатах в Москве?

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря 2018 года. Евгения Медведева в сезоне 2016 года в Екатеринбурге и 2017 года в Челябинске занимала первые места. В 2015 году на турнире в Сочи она была третьей. В прошлом сезоне она не выступила на чемпионате России из-за травмы. Однако затем откатала программу на чемпионате Европы и Олимпиаде. В обоих случаях впереди нее оказывалась Алина Загитова.