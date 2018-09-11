2018-09-11T21:48:02+03:00
Спорт

На Конора Макгрегора подали в суд за нападение на автобус

Жертвой выходки ирландского бойца стал Майкл Кьеза
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Летом нынешнего года Конор Макгрегор побывал уже в суде.Летом нынешнего года Конор Макгрегор побывал уже в суде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Боец смешанного стиля Майкл Кьеза официально подал в суд на ирландца Конора Макгрегора. Все это - за весеннее нападение нападение на автобус с бойцами в Нью-Йорке в апреле этого года.

Спортсмены должны были отправиться на тренировку на автобусе, однако Макгрегор вместе с несколькими бойцами неожиданно появился у транспорта. Ирландец, как видно на кадрах видеозаписи, бросил тележку в стекло автобуса и осколками поранило Кьезу и Рэя Борга. Они в результате этого инцидента получили травмы и не выступили на турнире.

После этого на ирландца завели дело, обвинив в хулиганстве и нанесении ущерба собственности. Суд приговорил Макгрегора к пяти дням общетвенных работ и возмещению ущерба.

- Мы надеялись избежать публичности, но адвокаты Макгрегора отказались взять на себя ответственность за ущерб, вызванный действиями их клиента. Теперь мы вынуждены искать помощи в суде, - приводит слова адвоката Кьезы Джозеф Маррей New York Post.

Кьеза подал иск против Макгрегора, компании спортсмена и еще 50 человек, которые имели отношение к этому ЧП. 20 - из окружения ирландца, а 30 - представители организаций, которые отвечали за безопасность на турнире.

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