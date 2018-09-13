2018-09-13T01:19:45+03:00
Спорт

Соперники Локомотива и ЦСКА в Лиге чемпионов 2018-2019: Что ждет российские клубы в новом сезоне?

В Лиге Чемпионов сезона 2018-19 гг Локомотив и ЦСКА ждут серьезные соперники, но если команды пробьются в плей-офф, то их игроки заработают не меньше 35 млн. евро каждый
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Криштиану Роналду взял Кубок чемпионов с «Реалом» и поехал поднимать «Ювентус».Криштиану Роналду взял Кубок чемпионов с «Реалом» и поехал поднимать «Ювентус».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Размер призового фонда - почти 2 млрд. евро. Общая стоимость игроков - 13,74 млрд. евро. Один только финал этого соревнования смотрят 200 млн. зрителей. Все это - Лига чемпионов, турнир, в котором от России стартуют «Локомотив» и ЦСКА.

Это турнир жизни и смерти. Когда «Спартак» не попал групповой этап Лиги чемпионов, ему пришлось продать своего лидера Квинси Промеса. А лишившийся половины состава ЦСКА лишь возможностью играть в этом турнире заманил к себе нескольких звезд. Если наши клубы пройдут в Лиге чемпионов в плей-офф, это значит, что они заработают не меньше 35 млн. евро каждый. Кто им намерен помешать в этом?

СОПЕРНИКИ «ЛОКОМОТИВА»

«Галатасарай»

Бюджет: 100 млн. евро

Самый ценный игрок: Баду Ндиайе, стоимость 15 млн. евро

Стоимость всего состава: 96,65 евро

Cамый таинственный соперник. Главная его звезда - тренер Фатих Терим по прозвищу Император. Основной козырь - трибуны, на которых всегда висит обращенный к гостям лозунг «Добро пожаловать в ад». Но по своим финансовым возможностям «Галатасарай» на уровне нынешнего «Локо».

«Шальке 04»

Бюджет: 140 млн. евро

Самый ценный игрок: Амин Харит, 25 млн. евро

Стоимость всего состава: 256,4 млн. евро

Вице-чемпион Германии, как и все немецкие клубы, умеет считать деньги. Но минувшим летом «Шальке» потерял сразу нескольких лидеров, и тот же Горецка ушел в «Баварию» бесплатно. В составе «Шальке» нет звезд, и сразу два его бывших игрока играют в «Локомотиве» - Фарфан и Хеведас.

«Порту»

Бюджет: 130 млн. евро

Самый ценный игрок: Ясин Браими, 26 млн. евро

Стоимость всего состава: 241 млн. евро

«Порту» - бизнес-клуб. Он существует для того, чтобы покупать недорогих игроков, преимущественно из Бразилии, раскручивать их и сдавать в топ-команды Европы за большие деньги. Так «Порту» за последние 8 лет уже заработал 510 млн. евро.

Покупку Смолова за 9 млн. евро «Локо» отобьет в ЛЧ. Фото: instagram.com/smolovfedor_10

Покупку Смолова за 9 млн. евро «Локо» отобьет в ЛЧ. Фото: instagram.com/smolovfedor_10

ПРОТИВНИКИ ЦСКА

«Реал»

Бюджет: 690 млн.

Самый ценный игрок: Грает Бейл, 90 млн. евро

Стоимость всего состава: 968,3 мл. евро

Исполин европейского футбола. Тягаться с ним по финансовым показателям не под силу ни одному российскому клубу. Но, продав Криштиану Роналду, «Реал» очень прогадал: теперь на его матчи собирается на десятки тысяч меньше зрителей.

«Рома»

Бюджет: 200 млн. евро

Самый ценный игрок: Константинос Манолас, 40 млн. евро

Стоимость всего состава: 369,2 млн. евро

Сейчас итальянские клубы поднимают голову. ТВ-контракт на показ матчей чемпионата вырос, и гранды серии А снова могут позволить себе звезд. А тут еще «Ливерпуль» помог: купил у римлян вратаря Алиссона за рекордные 62,5 млн. евро (еще 10 млн. евро «Рома» получит в качестве бонусов).

«Виктория» Пльзень

Бюджет: 30 млн. евро

Самый ценный игрок: Патрик Грошовски, 4 млн. евро

Стоимость всего состава: 30,35 млн. евро

Наш размерчик! Чемпион Чехии - одна из лучших команд Восточной Европы, но все равно клубу далеко даже до нынешнего ЦСКА. Армейцы начинают турнир как раз матчем в Пльзени, и, если победят, будут хоть какие-то шансы бороться за выход в плей-офф.

Топ-10 наиболее дорогих футболистов ЛЧ-2018/19

В этом списке вы не найдете Криштиану Роналду. В свои 33 года и с «ценником» 100 млн. евро он опустился на 13-е место. Но в футболе словосочетание «самые дорогие футболисты» означает не то же самое, что «самые ценные». Криштиану это еще докажет.

Топ-10 наиболее дорогих футболистов ЛЧ-2018/19

Топ-10 наиболее дорогих футболистов ЛЧ-2018/19

В российских клубах ЛЧ самые дорогие игроки стоят в несколько раз меньше. Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк оценен в 18 млн. евро. Защитник ЦСКА Марио Фернандес - в 20 млн., и он сейчас самый дорогой игрок российской Премьер-лиги.

Клубы, потратившие на состав больше всего

Силу команд можно измерять по разному - по титулам, рейтингу, доходам, количеству болельщиков... А можно - по суммарной стоимости игроков. И в этом рейтинге сейчас первое место занимает «Барселона». Любопытно будет сравнить эту таблицу со спортивными итогами Лиги чемпионов.

Клубы, потратившие на состав больше всего

Клубы, потратившие на состав больше всего

КСТАТИ

32 клуба в Лиге чемпионов заработают 1,95 млрд. евро

Первоначальные выплаты - 488 млн. евро

За участие в групповом этапе каждому из 32 клубов выплатят по 15,25 млн. евро.

Фиксированные выплаты - 585 млн.

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн., за ничью - 0,9 млн.

Выплаты участникам плей-офф:

Выход в 1/8 финала: по 9,5 млн.

Выход в 1/4 финала: по 10,5 млн.

Выход в 1/2 финала: по 12 млн.

Выход в финал: по 15 млн.

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн.

Участники матча за Суперкубок УЕФА-2018 получат еще по 3,5 млн., а победитель - дополнительно 1 млн.

Выплаты на основе рейтинга - 585 млн.

Этот рейтинг учитывает выступления клубов в Лиге чемпионов за последние 10 лет. Если команда дебютирует в ЛЧ, ей будет положено чуть больше 1 млн. евро, а лучший клуб за последние 10 лет получит 35,5 млн. евро. На данный момент лучший клуб - это «Реал». А следом идут «Барселона» и «Бавария». Им достанется больше всего.

Лига чемпионов 2018/19

Лига чемпионов 2018/19

Маркетинговый пул - 292 млн.

Каждая страна, где по ТВ показывают Лигу чемпионов, приносит разный доход УЕФА. В зависимости от этого и будут распределятся эти 292 млн. евро.

Лига чемпионов 2018/19

Лига чемпионов 2018/19

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