Соперники Локомотива и ЦСКА в Лиге чемпионов 2018-2019: Что ждет российские клубы в новом сезоне?

СЕГОДНЯ 01:15 2018-09-13T01:19:45+03:00

В Лиге Чемпионов сезона 2018-19 гг Локомотив и ЦСКА ждут серьезные соперники, но если команды пробьются в плей-офф, то их игроки заработают не меньше 35 млн. евро каждый

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Размер призового фонда - почти 2 млрд. евро. Общая стоимость игроков - 13,74 млрд. евро. Один только финал этого соревнования смотрят 200 млн. зрителей. Все это - Лига чемпионов, турнир, в котором от России стартуют «Локомотив» и ЦСКА.

Это турнир жизни и смерти. Когда «Спартак» не попал групповой этап Лиги чемпионов, ему пришлось продать своего лидера Квинси Промеса. А лишившийся половины состава ЦСКА лишь возможностью играть в этом турнире заманил к себе нескольких звезд. Если наши клубы пройдут в Лиге чемпионов в плей-офф, это значит, что они заработают не меньше 35 млн. евро каждый. Кто им намерен помешать в этом?

СОПЕРНИКИ «ЛОКОМОТИВА»

«Галатасарай»

Бюджет: 100 млн. евро

Самый ценный игрок: Баду Ндиайе, стоимость 15 млн. евро

Стоимость всего состава: 96,65 евро

Cамый таинственный соперник. Главная его звезда - тренер Фатих Терим по прозвищу Император. Основной козырь - трибуны, на которых всегда висит обращенный к гостям лозунг «Добро пожаловать в ад». Но по своим финансовым возможностям «Галатасарай» на уровне нынешнего «Локо».

«Шальке 04»

Бюджет: 140 млн. евро

Самый ценный игрок: Амин Харит, 25 млн. евро

Стоимость всего состава: 256,4 млн. евро

Вице-чемпион Германии, как и все немецкие клубы, умеет считать деньги. Но минувшим летом «Шальке» потерял сразу нескольких лидеров, и тот же Горецка ушел в «Баварию» бесплатно. В составе «Шальке» нет звезд, и сразу два его бывших игрока играют в «Локомотиве» - Фарфан и Хеведас.

«Порту»

Бюджет: 130 млн. евро

Самый ценный игрок: Ясин Браими, 26 млн. евро

Стоимость всего состава: 241 млн. евро

«Порту» - бизнес-клуб. Он существует для того, чтобы покупать недорогих игроков, преимущественно из Бразилии, раскручивать их и сдавать в топ-команды Европы за большие деньги. Так «Порту» за последние 8 лет уже заработал 510 млн. евро.

Покупку Смолова за 9 млн. евро «Локо» отобьет в ЛЧ. Фото: instagram.com/smolovfedor_10

ПРОТИВНИКИ ЦСКА

«Реал»

Бюджет: 690 млн.

Самый ценный игрок: Грает Бейл, 90 млн. евро

Стоимость всего состава: 968,3 мл. евро

Исполин европейского футбола. Тягаться с ним по финансовым показателям не под силу ни одному российскому клубу. Но, продав Криштиану Роналду, «Реал» очень прогадал: теперь на его матчи собирается на десятки тысяч меньше зрителей.

«Рома»

Бюджет: 200 млн. евро

Самый ценный игрок: Константинос Манолас, 40 млн. евро

Стоимость всего состава: 369,2 млн. евро

Сейчас итальянские клубы поднимают голову. ТВ-контракт на показ матчей чемпионата вырос, и гранды серии А снова могут позволить себе звезд. А тут еще «Ливерпуль» помог: купил у римлян вратаря Алиссона за рекордные 62,5 млн. евро (еще 10 млн. евро «Рома» получит в качестве бонусов).

«Виктория» Пльзень

Бюджет: 30 млн. евро

Самый ценный игрок: Патрик Грошовски, 4 млн. евро

Стоимость всего состава: 30,35 млн. евро

Наш размерчик! Чемпион Чехии - одна из лучших команд Восточной Европы, но все равно клубу далеко даже до нынешнего ЦСКА. Армейцы начинают турнир как раз матчем в Пльзени, и, если победят, будут хоть какие-то шансы бороться за выход в плей-офф.

Топ-10 наиболее дорогих футболистов ЛЧ-2018/19

В этом списке вы не найдете Криштиану Роналду. В свои 33 года и с «ценником» 100 млн. евро он опустился на 13-е место. Но в футболе словосочетание «самые дорогие футболисты» означает не то же самое, что «самые ценные». Криштиану это еще докажет.

Топ-10 наиболее дорогих футболистов ЛЧ-2018/19

В российских клубах ЛЧ самые дорогие игроки стоят в несколько раз меньше. Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк оценен в 18 млн. евро. Защитник ЦСКА Марио Фернандес - в 20 млн., и он сейчас самый дорогой игрок российской Премьер-лиги.

Клубы, потратившие на состав больше всего

Силу команд можно измерять по разному - по титулам, рейтингу, доходам, количеству болельщиков... А можно - по суммарной стоимости игроков. И в этом рейтинге сейчас первое место занимает «Барселона». Любопытно будет сравнить эту таблицу со спортивными итогами Лиги чемпионов.

Клубы, потратившие на состав больше всего

КСТАТИ

32 клуба в Лиге чемпионов заработают 1,95 млрд. евро

Первоначальные выплаты - 488 млн. евро

За участие в групповом этапе каждому из 32 клубов выплатят по 15,25 млн. евро.

Фиксированные выплаты - 585 млн.

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн., за ничью - 0,9 млн.

Выплаты участникам плей-офф:

Выход в 1/8 финала: по 9,5 млн.

Выход в 1/4 финала: по 10,5 млн.

Выход в 1/2 финала: по 12 млн.

Выход в финал: по 15 млн.

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн.

Участники матча за Суперкубок УЕФА-2018 получат еще по 3,5 млн., а победитель - дополнительно 1 млн.

Выплаты на основе рейтинга - 585 млн.

Этот рейтинг учитывает выступления клубов в Лиге чемпионов за последние 10 лет. Если команда дебютирует в ЛЧ, ей будет положено чуть больше 1 млн. евро, а лучший клуб за последние 10 лет получит 35,5 млн. евро. На данный момент лучший клуб - это «Реал». А следом идут «Барселона» и «Бавария». Им достанется больше всего.

Лига чемпионов 2018/19

Маркетинговый пул - 292 млн.

Каждая страна, где по ТВ показывают Лигу чемпионов, приносит разный доход УЕФА. В зависимости от этого и будут распределятся эти 292 млн. евро.