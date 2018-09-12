Кратеры на Ямале появились благодаря эффекту шампанского

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-12T20:17:03+03:00

Ученые МГУ выяснили, что в образовании гигантских воронок виновато новое явление природы, которое раньше наблюдали только на других планетах

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Четыре года понадобилось геологам, чтобы разгадать тайну знаменитых ямальских кратеров. Впервые их обнаружили в 2014 году, когда в 40 километрах от Бованенковского газового месторождения обнаружилась эффектная дыра в земле величиной с 20-этажный дом. Горячие головы тут же принялись говорить о секретных испытаниях сверхоружия или о крушении космического корабля пришельцев. Однако следов радиоактивности или воздействия высоких температур не было обнаружено. А на днях загадка века была решена: команда ученых из МГУ им. Ломоносова опубликовала результаты своего исследования в авторитетном научном журнале Scientific Reports. Кстати, без инопланетной темы там не обошлось... «Комсомолка» поговорила с ведущим автором научной работы профессора кафедры биохимии геологического факультета Андреем Бычковым.

Ближайший аналог на спутнике Сатурна

- Андрей Юрьевич, правда ли, что ямальские кратеры это реакция вечной мерзлоты на изменение климата?

- Мы сначала тоже думали, что их появление может быть связано с разработкой месторождений газа и глобальным потепление. Но это не так. Все оказалось гораздо интересней: это совершенно новое явление, которого раньше на нашей планете не наблюдали. Мы назвали его криовулканизмом (это термин из планетологии - Ред), потому что ближайший аналог находится на Энцеладе, спутнике Сатурна. В отношении Земли до этого о криовулканизме не принято было говорить.

- Как же работает механизм возникновения гигантских воронок?

- Все довольно просто, если мы нальем воду в бутылку и начнем ее замораживать, то она лопнет за счет того, что объем льда больше объема воды. Это создает очень мощные силы, которые являются движителем очень многих геологических процессов. И в общем по такой схеме образовываются бугры пучения - объекты, которые нам были хорошо знакомы, они довольно часто взрываются из-за избыточного давления в недрах.

- И чем же криовулканы отличаются от этих бугров?

- Во-первых, масштаб гораздо больше. Во-вторых, мы обнаружили там очень большие концентрации газа во льду в виде пузырьков. Это необычно, потому что в буграх пучения основной агент это жидкая вода. А в криовулканах мы наблюдаем очень мощный газовый выброс и это рождает явления такого размаха, которые раньше не были описаны.

Вид на гигантскую воронку в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото ИТАР-ТАСС/ пресс-служба Губернатора ЯНАО

Взрыв мощностью в десятки килограмм тротила

- Это как-то связано с газодобычей?

- Нет, это совсем другой газ. В нашем случае мы, скорее, имеем дело с тем, что называется болотный газ, он биогенного происхождения - образуется в талой зоне за счет деятельности бактерий и разложения органического вещества. Почему так много газа образуется в системе криовулкана, я не могу пока сказать, это требует дополнительных исследований.

- Можно оценить энергию, которая высвобождается при взрыве такого кратера?

- По нашим оценкам там не такая уж большая сила - давление не превышает 10 атмосфер (примерно такое давление на глубине 100 метров под водой - Ред). Но этого достаточно, чтобы вскрыть «крышку» из земли и льда толщиной в 7-10 метров. Я думаю, это эквивалентно взрыву десятков килограмм тротила. Но никак не килотоннам! Сам процесс происходит в три этапа. Сначала под давлением газа происходит разрушение крышки вулкана и газ вырывается наружу через трещины в земле и льду. На втором этапе начинает «закипать» жидкая вода: она, как и газировка, содержит несколько процентов углекислого газа и возникает эффект шампанского. Эта «вскипевшая» вода окончательно срывает крышку, потому что газ этого сделать не может. Затем наступает последняя третья фаза, когда талый грунт, содержащий газовые гидрат, начинает подниматься вверх. Я думаю где-то за сутки этот грунт образует равномерный вал по периметру кратера.

Может ли криовулкан рвануть в поселке вахтовиков?

- Почему мы до 2014 года об этих кратерах ничего не знали?

- Скорее всего, их просто не замечали в силу ряда обстоятельств. Во-первых, малая заселенность Ямала. Сейчас ситуация изменилась, потому что идет активное освоение Ямала: строится завод по сжижению газа в Сабетте, разрабатывается Бованенковское месторождение. А тот гигантский кратер, что наделал переполох, находится прямо по дороге на Бованенковское месторождение и над ним каждый день пролетает несколько вертолетов. Поэтому его и заметили. Повезло, конечно, что на этот кратер обратил внимание кто-то из руководителей, который летел с инспекцией на предприятие. Он разрешил облет, чтобы поближе рассмотреть странный объект. Вот так началось изучение этих кратеров. Потом пилоты говорили, что видели такие воронки в других местах, но их рассказы никто не принимал всерьез.

- А что стало теперь с кратером из Бованенково?

- Он за два года превратился в круглое озеро, каких на Ямале великое множество. Мы изучали его в июне 2015-го, а уже осенью кратер полностью затопила талая вода. Теперь ничто не напоминает, что на этом месте находится уникальное явление природы. Два года очень много для таких объектов, это чудо, что нам удалось его обнаружить.

- Появляются ли подобные кратеры за пределами русской Арктики или это сугубо отечественное явление?

- Это чисто российский феномен. Подобного масштаба кратеров не только на Ямале, но вообще на русском Севере описано всего 5 или 6. Это я говорю о тех, которые появились после обнаружения кратера в Бованенково в 2014 году. Знаю, что два появились на Ямале в прошлом году, еще один где-то в районе Енисея...

- Существует ли опасность для людей, работающих на Ямале? Может такой криовулкан рвануть в поселке вахтовиков?

- Большой опасности для человека это не представляет, поскольку такие явления легко предсказуемы. Во-первых, бугры пучения и раньше рассматривались, как объекты повышенной опасности. Потому что ведут себя не очень хорошо. Известны случаи, когда такие бугры бурили и это приводило к выбросам газа, а порой даже выбрасывало сами буровые. Поэтому в тех местах, где растут бугры, стараются не тянуть коммуникации. У нас есть методика, как диагностировать опасные объекты и определять, что они могут взорваться в какой-то момент.