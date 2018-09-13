Утекай! Ведь в общаге притаился микроб...

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-13T01:40:56+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Опасности самостоятельной студенческой жизни.

Сотни тысяч студентов и учащихся колледжей делают первые взрослые ошибки, заселившись в общежития. Набивают шишки, конечно, без этого никуда. Но как уберечь их здоровье от фатальных проблем? Разбираемся, какие опасности подстерегают юных студиозусов в их общежитской жизни.

1 Менингит.

Эта смертельно опасная инфекция передается воздушно-капельным путем. Возбудитель болезни попадает в мозг, вызывает воспаление мозговых оболочек и смерть. В общежитиях, где скученность учащихся очень высока, распространяется мгновенно и приводит к тяжелейшим последствиям.

В ряде стран мира, например, в США, Канаде, Франции, студента не принимают в общежитие университета, если у него отсутствует прививка от менингита. В России, к сожалению, ее нет в прививочном календаре.

2 Болезни, передающиеся половым путем, и нежелательные беременности.

Поговорите со своими взрослыми детьми на тему контрацепции! Молодо-зелено,

бушующие гормоны и отсутствие родительского контроля - для начала половой жизни есть и желание, и возможности. А от секса бывают дети. Которых первокурсники, например, не планировали.

И, кроме того, при незащищенном сексе можно подхватить одну из инфекций, многие из которых протекают бессимптомно, но, например, способны через годы помешать рождению здорового ребенка. Убедите свое выросшее чадо носить с собой презерватив и пользоваться им по назначению.

3 Инфекционный мононуклеоз.

Этот опасный и коварный цитомегаловирус называют еще болезнью поцелуев. Потому что при них он отлично передается. Первые признаки - першение в горле, слабость, вялость, увеличенные лимфоузлы, повышенная, но не очень высокая температура.

Это крайне распространенная проблема. К возрасту 35 лет 95 процентов населения встречается с цитомегаловирусом. Для постановки диагноза нужно сдать кровь на анализы.

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