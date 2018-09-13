Даже хвалебные комментарии в соцсетях способны испортить настроение любительницам селфи

13 Сент. 19:08 2018-09-14T03:07:14+03:00

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Всегда грустно получить нелицеприятный комментарий в соцсетях. Даже если прекрасно знаешь, что автор злобной реплики самый настоящий козел. Но, казалось бы, хвалебные отзывы совсем другое дело. Ведь комплименты это ключик к сердцу любой дамы. Однако психологи из Университета Флиндерса (Австралия) Марика Тиггеманн и Изабелла Барбато пришли к парадоксальному выводу: оказывается даже восторженные отзывы в социальных сетях способны сделать женщину несчастной.

Исследовательницы провели любопытный эксперимент. Они собрали фокус-группу из 128 студенток и предложили им поразглядывать фотографии из Инстаграма. Половина девушек получила на руки скриншоты женских страничек, где привлекательные пользовательницы запечатлели себя в самом выгодном ракурсе. При этом к милому личику и роскошному телу прилагались отзывы типа: «Какая ты красавица!», «Королева!», «Потрясное селфи!»...

Другая половина участниц эксперимента получила тот же набор фотографий, но с комментариями, которые не относились к внешности женщин. В отзывах обсуждали, пляж, на котором сделаны снимки, или особенности пейзажа за плечом у барышни. Затем, участницы двух групп проходили тест, в ходе которого психологи выясняли насколько они довольны собственной внешностью.

Выяснилось, что после просмотра «веселых картинок» недовольство студенток собой росло. Причем разочарование в собственных чарах оказалось значительно выше в той группе, где в комментариях нахваливали «девушек с обложки». Может быть, тут сыграла роль обычная женская ревность по отношению к потенциальной сопернице?

Однако, австралийские психологи считают, что дело не в этом (или не только в этом? - Ред.)

- Люди, рассыпающиеся в комплиментах, движимы благими побуждениями, они хотят сделать приятное своим знакомым по Инстаграму, - говорит Марика Тиггеманн. - Однако, сами того не ведая, они совершали колоссальную ошибку, заставляя женщин все больше и больше фокусироваться на собственной внешности. А это всегда заставляет представительниц слабого пола заниматься самоедством. В этом эксперименте девушки испытывали чувство досады хотя разглядывали не свои, а чужие фотографии. Но мы считаем, что негативное влияние комментариев под собственными фотографиями будет еще выше. Вернее так: мы ждем краткосрочного позитивного эффекта (доброе слово и кошке приятно - Ред) и долгосрочного негативного влияния на эмоциональное состояние женщин.

Иными словами, своими восторженными отзывами под фото вы вынуждаете женщин еще больше следовать современным стандартам красоты. А это значит, бедолаги принимаются сильнее мучить себя диетами, которые не приносят пользы для здоровья, а делают из них изможденных неврастеничек. Но которые при этом классно выглядят на фото!

КСТАТИ

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