2018-09-13T20:49:35+03:00
Общество

Какое стадо без паршивой овцы?

Наш колумнист Елена Кривякина - о новом «антисиротском» законопроекте, который ужесточает требования к усыновителям и опекунам
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakinaспециальный корреспондент
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За последние 6 лет число детей-сирот в России уменьшилось вдвое. ФОТО EPA/TASSЗа последние 6 лет число детей-сирот в России уменьшилось вдвое. ФОТО EPA/TASS
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Бум приемного родительства в России начался после того, как в 2012 году был принят закон, запрещающий американцам усыновлять наших сирот. Его окрестили «законом Димы Яковлева» (усыновившая ребенка американская пара на 9 часов оставила мальчика запертым в автобусе при 30-градусной жаре. Ребенок погиб). С того момента власти взяли курс на массовое устройство отказников в российские семьи (за последние 6 лет число детей-сирот в федеральном банке данных уменьшилось более, чем вдвое). В регионы спускались разнарядки, приемные семьи поощрили рублем. Многим родителям это позволило решиться на то, чтобы принять чужого ребенка в семью. Но были и те, кто захотел на этом подзаработать.

Попытка «срубить» на ребенке денег - прямой путь к истязаниям. На то, чтобы ребенка хорошо кормить, одевать, водить в кино и театры, заниматься его образованием одного госпособия никак не хватит. Тут нужны и собственные деньги и главное - альтруизм.

А вот если, скажем, взять из детдома ребенка-инвалида и относиться к нему, как к «овощу», не делать ничего для его развития и здоровья, тогда действительно на пособиях можно неплохо нагреть руки. В одном из детдомов Карелии мне рассказывали, как за детьми приезжали из Москвы: «На ребенка даже не смотрят, главное, чтобы инвалидность была, за нее больше платят». И все же никакие деньги не будут милы, если приемный ребенок тебя бесконечно раздражает. Тут и до беды недалеко. Именно поэтому детей начали массово возвращать в детдома.

Вот тогда власти спохватились. Ввели для тех, кто хочет принять ребенка в семью, обязательное посещение школы приемных родителей, стали наказывать сотрудников органов опеки, отдающих сирот абы кому. Перекосы бывают всегда. Главное, что сирот в России с каждым годом становится все меньше. Плохие родители бывают и родными, и приемными. И закручивать до упора гайки в отношении последних - значит, обречь тысячи детей на жизнь в детдомах. Первое, о чем должны думать любые реформаторы - это о последствиях, чтобы потом не вышло, как в известной пословице «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет».

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