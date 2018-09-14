2018-09-14T19:20:48+03:00
Общество

Выделить ДНК и заглянуть внутрь клетки: В Тимирязевской академии возобновили проект для школьников «Университетские субботы»

Ребят приглашают на увлекательные занятия и познавательные мастер-классы
Ксения БОГДАНОВА
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На занятие по теме «Уникальные свойства молекулы ДНК» записалось более 80 участников. Фото: timacad.ruНа занятие по теме «Уникальные свойства молекулы ДНК» записалось более 80 участников. Фото: timacad.ru
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В Тимирязевской академии стартовал новый сезон образовательного проекта для школьников «Университетские субботы». Уже пять лет РГАУ-МСХА совместно с Департаментом образования Москвы проводит увлекательные и познавательные занятия для детей, распахивая свои двери для юных любителей биологии. 8 сентября первый открытый урок для школьников провели преподаватели кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений. Буквально за пару дней на занятие по теме «Уникальные свойства молекулы ДНК» записалось более 80 участников.

Перед занятием школьников с началом учебного года поздравил проректор по учебно-методической работе Сергей Золотарев. А затем юные биологи погрузились в мир науки: ребята отобрали пробы разнообразных образцов, выделили тотальную ДНК, познакомились с оборудованием и методикой молекулярно-генетических исследований. По словам участников занятия, интерактивный мастер-класс прошел познавательно и интересно.

«Университетские субботы» в Тимирязевской академии проходят в современных биотехнологической и молекулярно-биологической лабораториях. Все занятия интерактивные и проводятся в интересной для детей игровой форме. При помощи живых микроорганизмов, растений, насекомых и даже животных преподаватели наглядно объясняют школьникам серьезные темы.

До конца года преподаватели и ученые Тимирязевской академии проведут для школьников 60 занятий. Фото: timacad.ru

До конца года преподаватели и ученые Тимирязевской академии проведут для школьников 60 занятий. Фото: timacad.ru

В субботу, 15 сентября, главный аграрный университет России готовит для школьников сразу 5 пять занятий. Их темы - «Искусственный синтез ДНК. Зачем исследователю миллиарды копий ДНК?», «Можно ли увидеть молекулу ДНК и как это сделать?», «Тайны растительного мира: как растения очищают воздух и почву», «Заглянем внутрь клетки!», «Вкусная история: крупяные культуры». Принять участие в занятиях абсолютно бесплатно могут все желающие школьники. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайте «Университетских суббот». Там же есть полная информация о времени и месте проведения занятий.

Планируется, что до конца года преподаватели и ученые Тимирязевской академии проведут для школьников 60 уроков по овощеводству, растениеводству, зоологии, селекции, экологии растений, генетике и биотехнологии и даже обеспечению продовольственной безопасности.

Тимирязевская академия уже десять лет реализует совместно с Департаментом образования Москвы разнообразные образовательные проекты. «Университетские субботы» в вузе начали проводить в 2013 году. За это время в университете по субботам прошло 277 занятий, которые посетили более 11 тысяч школьников. К слову, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева входит в пятерку вузов, чьи занятия в рамках проекта наиболее популярны среди московских детей.

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