Доброта выходит в интернет

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-14T11:57:22+03:00

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В ходе онлайн-марафона проводится сбор продуктов для малоимущих граждан.

Первый продовольственный онлайн-марафон «Корзина доброты» стартовал на официальном сайте социального проекта корзинадоброты.рф 15 августа. За первый месяц работы в нем приняли участие более 150 пользователей, которые приобрели почти 270 продуктовых наборов.

Чтобы стать участником интернет-марафона, достаточно выбрать на портале любой набор продуктов и оплатить его с помощью банковской карты. В эти наборы входят базовые продукты, составляющие ежедневный рацион человека. Самый простой стоит всего 150 рублей. В него входят печенье, сахар и чай. Самый дорогой (2000 рублей) включает в себя 6 видов круп, 6 видов макарон, 4 банки консервов, 4 бутылки масла подсолнечного, 4 вида печенья, 2 пачки сахара, 2 пачки чая.

Наибольшей популярностью среди посетителей сайта корзинадоброты.рф пользовались наборы стоимостью 350 и 500 рублей, которые включают подсолнечное масло, крупы, макароны, консервы, печенье и чай. Для кого-то такие суммы – пустяк. Но эти продукты могут помочь многим нашим соотечественникам.

Общая сумма всех пожертвований, поступивших через сайт с 15 августа, составила 112 тысяч рублей.

К продовольствию, собранному онлайн, X5 добавит еще 30%. После двухмесячного интернет-марафона волонтеры Фонда продовольствия «Русь» расфасуют продуктовые наборы и совместно с Нижегородской епархией доставят их нуждающимся. Благополучателями этой «Корзины доброты» станут одинокие пенсионеры из сел и деревень Борского, Богородского, Балахнинского, Кстовского, Дзержинского районов Нижегородской области.

«КП» узнал истории тех, кто первыми получили продовольственные наборы, собранные через сайт корзинадоброты.рф. Среди них 68-летний Виктор Семенович Мухин. В начале 2000-х он развелся, переехал из Севастополя в Нижний Новгород и лишился жилья. Позже во время работы на лесопилке в результате пожара Виктор Семенович потерял зрение. Его удалось вернуть лишь в 2016 году с помощью денег, собранных волонтерами на операцию. Сейчас у Виктора Семеновича есть вид на жительство, с марта 2018 года даже стал получать пенсию.

Вместе с Виктором Семеновичем продовольственный набор получила Ирина Васильевна Монакова, которая переехала в Нижегородскую область из Москвы. Сейчас 68-летняя женщина инвалид третьей группы. Большая часть ее пенсии уходит на лекарства. Она рада любой помощи.

Анатолию Аркадьевичу Тунакову 74 года. Он похоронил жену, восемь лет занимался лечением младшей дочери Елены. У нее в 2012 году родился сын Иван. А через пять лет внуку Анатолия Аркадьевича поставили страшный диагноз - лейкоз. Елену сократили на работе, и сейчас они все вместе (плюс старшая дочь Татьяна) живут на пенсию деда и пособие по инвалидности. Если Анатолий Аркадьевич будет получать продовольственную помощь, то все сэкономленные деньги направит на лечение внука.

Завершится продовольственный онлайн-марафон 15 октября. Время помочь еще есть, ведь доброты много не бывает.

Сайт корзинадоброты.рф запущен в конце 2017 года. С ноября по август сайт корзинадоброты.рф посетили более 41 тыс. пользователей. С момента запуска сайта с его помощью собрано 716 продуктовых наборов. Эти наборы также будут переданы одиноким пенсионерам Нижегородской области.

Проект «Корзина доброты» стартовал три года назад. Сначала сбор продовольственной помощи в рамках акции «Корзина доброты» проходил только в нескольких магазинах определенной торговой сети в одном городе. Естественно участвовать в акции могли только покупатели этих конкретных торговых точек. В 2018 году X5 и первый в стране «банк еды» Фонд продовольствия «Русь» перешли на новый формат сбора продовольственной помощи – общегородские продовольственные марафоны. Первый из них прошёл 3 марта в 220 казанских магазинах торговых сетей Х5. В рамках этого марафона покупатели приобрели и передали в пользу малообеспеченных пожилых людей республики Татарстан свыше 13 тонн продуктов. 21-го апреля «эстафету добра» принял Екатеринбург, где в 160 магазинах Х5 удалось собрать 11 тонн продуктов для 1800 одиноких пенсионеров Свердловской области. До конца года продовольственные марафоны пройдут в Москве и Самаре.

ВАЖНО

За время работы проекта «Корзина доброты» 77 610 человек собрали 155 тонн еды, которые были переданы 15 663 семьям.