Как разделить совместно нажитое имущество при разводе?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T11:57:22+03:00

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На основании статьи 38 Семейного кодекса РФ: раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе по умолчанию доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними. При этом, суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей или исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, например, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам, тогда как другой супруг ежедневно работал на благо семьи.

Коснувшись вопроса совместно нажитого имущества, супругам в первую очередь стоит определить какое имущество может быть отнесено к общему имуществу, а какое так и останется личным имуществом одного из супругов, не подлежащим разделу. Таким образом, не удастся разделить даже в судебном порядке движимое или недвижимое имущество супруга, доставшееся ему в качестве наследственной массы, перешедшее по договору дарения, приобретенное в процессе приватизации или по иной безвозмездной сделке. Также, за супругами неизменными останутся доли в квартире, если при оформлении перехода права собственности от продавца к покупателям, семьей сразу было принято решение об определении долей, например, по Ѕ между супругами, или по ј между родителями и детьми. Не подлежит разделу имущество, принадлежавшее одному из супругов до брака или же приобретенное в период брака, но на личные средства одного из супругов, и он может подтвердить это документально, например, выпиской по счету банковского вклада, открытого еще до регистрации отношений. Вещи, приобретенные для несовершеннолетних детей супругов (например, одежда, коляска, кроватка), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым будут проживать дети. Вклады, внесенные супругами на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям.

При наличии взаимного согласия супругов общее имущество может быть разделено путем заключения ими нотариально удостоверенного соглашения о разделе имущества, а при наличии спора о разделе - в судебном порядке. Если имущество разделено между супругами в равных долях, то аналогичными долями делятся и долги. Напомним, что кредит, оформленный на одного супруга в период зарегистрированного брака, может быть разделен только согласия кредитора – банка. В случае отказа банка в выдаче согласия, супруг в полном объеме исполнивший обязательство перед банком, оформленное в период брака и погашенное после расторжения брака, может в последующем взыскать часть уплаченных денежных средств с бывшего супруга.