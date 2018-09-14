Знакомьтесь Lipton Tea-Tonics

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-14T12:25:22+03:00

Вести здоровый образ жизни бывает непросто. Далеко не каждый день в расписании находится время для фитнеса, прогулки или приготовления полезных блюд

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Для тех, кто стремится к активной жизни, кто хочет успевать больше, достичь лёгкости и внутреннего комфорта, Lipton создал линейку полезных и натуральных Tea-Tonics – “суперфудов” в мире горячих напитков. С их помощью можно заботиться о красоте и здоровье "на ходу", даже если времени на это катастрофически мало.

Компания представила сразу 4 новинки, у каждой – уникальный вкус и определенный функциональный эффект. Первый бленд создан для тех, кому не хватает жизненной энергии, сил и бодрости: Energy Surge – бодрящее сочетание зеленого чая, ягод гуараны и лакрицы с пряными аккордами кардамона. Флавоноиды в составе зеленого чая улучшают обмен веществ и повышают тонус организма, а яркий вкус новинки поднимает настроение.

Настоящая находка для тех, кто хочет привести себя в форму, – Get Fit. Это яркая смесь зеленого чая с имбирем, женьшенем, шиповником и яблоком. Напиток согревает, наполняет легкостью и оптимизмом.

Напиток для мягкого, сбалансированного детокса – травяной микс Do The Detox. В его основе – гибискус и лемонграсс, корочки лимона и граната. Этот напиток помогает организму выводить токсины, освежает и превосходно утоляет жажду.

Четвертая новинка Time To Relax поможет справиться со стрессом и достичь душевного равновесия. В его составе – нежная лаванда, благотворно влияющая на нервную систему, вереск, защищающий от негативного воздействия окружающей среды, вербена, которая помогает справиться с бессонницей. А мята и мелисса дарят напитку неподражаемый аромат и свежесть.

“В этом году мы вливаемся в велнес-движение с новыми напитками на основе зеленого чая и трав. Этот продукт уникален своими ингредиентами, которые порадуют потребителя не только приятным вкусом и ароматом, но и функциональным эффектом. Все бленды на 100% состоят из натуральных продуктов и не содержат ароматизаторов, только настоящие травы, чай и кусочки фруктов," – поделилась руководитель отдела исследования и разработок новых продуктов в категории чая в компании Unilever Марина Павлова.

Lipton Tea-Tonics не имеют аналогов на рынке чая: ти-тестерам Lipton удалось совместить самые модные ингредиенты с травами, полезные свойства которых столетиями используются в медицине. Напиток представлен в формате красивых пакетиков-пирамидок, в которых можно рассмотреть цветы и травы, входящие в бленд. Свободное пространство внутри пирамидки позволяет полностью раскрыться насыщенному вкусу. Главное – заваривать напиток по инструкции на упаковке, чтобы сполна насладиться пользой и вкусовой палитрой.

Чашка Tea-Tonics каждый день дополнит сбалансированное питание и поможет открыться вкусу активной жизни!