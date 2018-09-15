Итоги работы ВЭФ– 2018: На форуме подписано 220 соглашений на общую сумму более 3 трлн 108 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-15T14:30:15+03:00

Восточный экономический форум-2018 проходит на территории кампуса Дальневосточного университета на острове Русский. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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«Мы думали о том, как в следующем году сделать Восточный экономический форум лучше. По итогам сессий деловой программы ВЭФ будут определены ключевые направления развития Дальнего Востока, такие как логистика, энергетика, природные ресурсы. Модераторы сессий доложат Президенту России Владимиру Путину предложения, которые были выработаны во время дискуссий ВЭФ. Это не только повысит ответственность, но и станет связующим звеном от обсуждений на Форуме к принятию решений на государственном уровне», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

1. Программа

В рамках программы Форума состоялось более 100 деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам региональной и международной повестки, в т. ч. панельные сессии, деловые завтраки и круглые столы, теледебаты.

Все дискуссии проходили в рамках 4 основных тематических блоков:

- «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги»;

- «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока»;

- «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества»;

- «Создание условий для жизни людей».

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Монголии ХалтмаагийнаБаттулги, Премьер-министра Японии СиндзоАбэ, Премьер-министра Республики Корея Ли НакЁна. Модератором пленарного заседания выступил телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал „Россия“», президент Института Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев.

Владимир Путин отметил: «Наши усилия направлены нато, чтобы создать здесь вдинамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества иинтеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. Создание такого центра, прежде всего, винтересах граждан России, дальневосточников, их благополучия, для того чтобы люди могли вполной мере реализовать себя».

Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форумеФото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: «Учрежденный по инициативе Президента Путина Восточный экономический форум уже успешно проводился трижды, стал важной площадкой для объединения умов и обсуждения ключевых вопросов сотрудничества. И в этот раз в работе Форума участвует беспрецедентное количество гостей и друзей из разных стран».

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил: «Ежегодный Восточный экономический форум становится важной переговорной площадкой для определения дальнейшего направления развития сотрудничества для стран АТР. Из года в год повышается уровень участников и расширяются границы Форума».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил: «Японо-российские отношения сейчас переживают период продвижения вперед с беспрецедентным ускорением. И план двустороннего сотрудничества, о котором мы договорились с Президентом Путиным, уже включает в себя более чем 150 проектов. Более половины из них уже реализуются или находятся на этапе, когда они будут вот-вот реализовываться».

Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён рассказал: «Ведущие лидеры стран Северо-Восточной Азии собрались на этой площадке, чтобы объединить усилия и идеи для развития Дальнего Востока и обеспечения мира и процветания в регионе. Это имеет большое значение».

Справочно:

В ходе Форума состоялись, такие мероприятия как:

• 5 бизнес-диалогов (Россия – АСЕАН, Россия – Европа, Россия – Китай, Россия – Корея, Россия– Япония;

• Деловой завтрак Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного советов;

• Деловой завтрак «Инвестиционный прорыв регионов ДФО в национальном рейтинге – что дальше?»;

• Круглый стол глав регионов России и Китая;

• Межправительственная Российско-Китайская Комиссия;

• Международная конференция АТЭС по образованию;

• Сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай»;

• Теледебаты телеканала «Россия 24» и Международного дискуссионного клуба «Валдай»;

• Пленарная сессия Сбербанка: «Образование в транзитном мире: новые приоритеты»;

• Презентация Школы цифровой экономики;

• Семинар Гонконгского международного арбитражного центра по предарбитражной стратегии;

• Презентация инвестиционных проектов и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, в том числе:

- презентация цифровой платформы для инвесторов и экспортеров Дальнего Востока;

- интерактивная сессия Российского экспортного центра «Экспортные индустрии Дальнего Востока»;

- презентация 28 инвестиционных проектов на сумму 1 162, 933 млрд рублей.

• Образовательная площадка Форума, в том числе:

- Лекторий Молодежной площадки Форума, в рамках которой известные российские и зарубежные спикеры выступили с лекциями о развитии цифровой экономики, системы образования и энергетического сотрудничества. В качестве спикеров выступили генеральный директор ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, Председатель правления ООО «УК „РОСНАНО“» Анатолий Чубайс, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом ХэЧжэньвэй, член Национальной Ассамблеи Республики Корея Сон Ен Гиль, почетный профессор Государственного университета Инчхона Рае КвонЧунг и др.

- Программа образовательногоинтенсива «Остров 10–21».

• Торжественное открытие и 10 социальных сессий НКО ЛАБ «Лаборатория социальных инвестиций»;

• Открытие инновационной карусели в рамках программы «Территория инноваций».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин приняли участие в Восточном экономическом форумеФото: REUTERS

2. Участники

В работе Форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) были из КНР (1096 человек), Япония (570 человек), Республика Корея (335 человек), а также Монголия, США и Великобритания. Северную Корею представили 12 человек.

Среди высокопоставленных зарубежных политиков Форум посетили Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В Форуме участвовали более 340 глав иностранных компаний. Впервые на площадке ВЭФ присутствовали главы двух крупнейших нефтяных компаний Китая, занимающих 3 и 4 места в международном рейтинге компаний Fortune Global 500 соответственно: Председатель SINOPEC (China Petroleumand Chemical Corporation) г-н Дай Хоулян, а также Президент China National Petroleum Corporation г-н Ван Илинь.

• Лип Кеонг Чен, основатель, главный исполнительный директор, контролирующий акционер, Naga CorpLtd;

• Иньбяо Шу, председатель, State Grid Corporation of China;

• Цзюнь Люй, председатель, COFCO Corporation;

• Цитао Лю, председатель, исполнительный директор, China Communications Construction Company Limited;

• Рене Берквенс, главный исполнительный директор, Damen Shipyards Group NV;

• Каг-Гю Хван, главный исполнительный директор, вице-председатель, Lotte Corporation;

• Кынтхэ Пак, главный исполнительный директор, CJ Logistics Corporation;

• Сон Чжун Мун, президент, главный исполнительный директор, LS Networks CoLtd;

• Сунг Лип Чон, главный исполнительный директор, президент, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CoLtd;

• Сын-Иль Чжон, президент, главный исполнительный директор, Korea Gas Corporation;

• Брайен Чанг, директор, Singapore Oil and Energy Pte Ltd;

• Кристиан Эдмунд Вольфенсбергер, председатель совета директоров, Molumin AG;

• Тэцухиро Хосоно, председатель, главный исполнительный директор, Japan Oil, Gasand Metals National Corporation;

• Масаюки Сато, председатель, директор-представитель, главный исполнительный директор, JGC Corporation;

• Масадзи Санто, президент, главный исполнительный директор, Chiyoda Corporation;

• Такаси Нисидзима, президент, главный исполнительный директор, Yokogawa Electric Corporation;

• Масамити Когаи, президент, главный исполнительный директор, директор-представитель, Mazda Motor Corporation;

• Тэруо Асада, председатель японо-российского экономического комитета Japan Business Federation;

• Масами Иидзима, председатель совета директоров, директор-представитель, Mitsui&CoLtd;

• Еити Нисикава, президент, директор-представитель, Iida Group HoldingsCoLtd;

• Юкио Тэмма, главный исполнительный директор, HokkaidoCorporation.

А также 383 главы российских компаний, в том числе такие знаковые представители, как:

• Игорь Шувалов, председатель, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

• Анатолий Чубайс, Председатель правления, ООО «Управляющая компания „РОСНАНО“»;

• Владимир Евтушенков, председатель совета директоров, ПАО АФК «Система»;

• Алексей Рахманов, президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»;

• Сергей Франк, генеральный директор, Председатель правления, ПАО «Совкомфлот»;

• Кирилл Дмитриев, генеральный директор, АО «УК РФПИ»;

• Александр Дюков, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Газпром нефть»;

• Александр Абрамов, председатель совета директоров, EVRAZ plc.

В ряду российских и иностранных официальных лиц были представлены: 5 заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 11 Министров России, 12 глав федеральных служб и агентств, 19 глав субъектов Российской Федерации, 9 иностранных министров из 6 стран: Вьетнама, Индии, КНДР, КНР, Монголии, Японии.

Участие приняли главы дипломатического корпуса 11 государств, таких как: Бруней-Даруссалам, Канада, Китай, Мексика, Молдова, Монголия, Республика Корея, Сальвадор, Филиппины, Франция, Япония.

Среди высокопоставленных гостей значились Алимов Рашид Кутбуддинович, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и Саркисян Тигран Суренович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Участники Восточного экономического форума во ВладивостокеФото: REUTERS

3. Соглашения

По предварительным данным, на Форуме подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной).

Самые значимые подписанные соглашения Форума:

• ООО «ГДК Баимская», «KAZ Minerals PLC», Правительство Чукотского автономного округа и Минвостокразвития России подписали Соглашение о реализации инвестиционного проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны (Чукотский автономный округ) на 360 млрд руб.;

• Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ПАО «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании партии самолетов «Сухой Суперджет-100» на 210 млрд руб.;

• ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «КРДВ» подписали соглашение о создании чистого комплекса по производству метанола и аммиака;

• «НОВАТЭК», правительство Камчатского края и Минвостокразвития подписали соглашение о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа на Камчатке на 69,5 млрд руб.;

• Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), японский конгломерат MarubeniCorporation и инфраструктурная корпорация АЕОН подписали Соглашение о согласовании условий по финансированию работ по созданию химического кластера в Волгограде;

• Л.Г. Петухов, Генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и ЁитиНисикава генеральный директор «Иида групп» (Iidagroup) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству лесообрабатывающего комплекса по производству пиломатериалов для деревянных домокомплектов, а также строительству и продаже деревянных малоэтажных домов на 14,960млрд руб.;

• Врио Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев и генеральный директор АО «ДВЭУК» Д.Э. Селютин подписали соглашение о взаимодействии в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 15 млрд руб.;

• Министр природных ресурсов и экологии России Д.Н. Кобылкин и генеральный директор ООО «Дюраселл Раша» Ю.Е. Коротаев подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве при формировании новой системы управления отходами 2-го класса опасности;

• ПАО «НК „Роснефть“» и BeijingGas Group CompanyLimited подписали соглашение, закрепляющее основные условия создания совместного предприятия (СП) по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС);

• Газпром и японскаяMitsui&Co. Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ», согласно которому будут рассмотрены возможности сотрудничества по проекту;

• АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о подключении к волоконно-оптическим линиям связи 18 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке;

• «Новатэк» и «Росатомфлот» подписали соглашение о намерении совместно развивать и строить ледокольный флот, работающий на СПГ.

4. Партнеры Форума

В статусе партнеров Форума выступили 43 компании, в числе которых:

- 4 генеральных партнера Форума: АО «РЭЦ», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро».

- 11 официальных партнеров: FESCO, Транспортная группа, ООО УК «Колмар», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Банк ВТБ», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», АО «Газпромбанк», ОАО «РЖД», ПАО «Полюс Красноярск», АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк», УК «ВостокУголь».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки "Улица Дальнего Востока" на полях Восточного экономического форума во ВладивостокеФото: REUTERS

5. Выставки

Выставка в рамках ВЭФ-2018 была представлена в следующих форматах:

1. Выставка «Делай бизнес на Дальнем Востоке» (в т.ч. фотовыставка КНР «Достижений российско-китайского торгово-экономического сотрудничества»);

2. Выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток!»;

3. Выставка (Рыбный ресторан);

4. Деловые зоны партнеров ВЭФ-2018;

5. Выставка федеральных органов исполнительной власти:

• Минпромторг России;

• Минпромторг России;

• Минтранс России;

• Роспотребнадзор;

• Минприроды/Роснедра/Рослесхоз;

• Минсельхоз России;

• Кемеровская область;

• НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока».

6. Фотовыставки Форума

• Фотовыставка «Заповедный Дальний Восток»;

• Фотовыставка «Водные сокровища России»;

• Фотовыставка архивных материалов к Году России в Японии и Японии в России;

• Фотовыставка «Япония и Россия. Инновации и экология в перевалке угля»;

• Фотовыставка «Алые паруса».

Гостиная Губернаторов

В рамках Форума впервые работала Гостиная Губернаторов. Этот формат успешно себя зарекомендовал на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках Гостиной Губернаторов состоялись переговоры с участием администраций 16 регионов: Чукотский АО, Амурская область, Еврейская АО, р-ка Удмуртия, Тамбовская область, р-ка Карелия, Ярославская область, Иркутская область, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская, Республика Бурятия, Республика Саха Якутия, Республика Татарстан, Камчатки край, Хабаровский край, Кемеровская область, Магаданская область.

6. СМИ

В этом году работу Форума освещали 1357 представителей СМИ (941 – российские, 416 – иностранные) от 443 организаций (268 – российские, 175 – иностранные). Заявки поступили из 25 стран (без учета России): Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Дания, Египет, Индия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Монголия, Республика Корея, Сингапур, Словакия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Япония.

7. Культурная и спортивная программы

Центральным событием спортивной программы стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Справочно:

В рамках культурной и спортивной программы прошли такие мероприятия, как:

• Международный турнир по игре Гона кубок Министерства экономического развития Российской Федерации;

• Международный турнир по мас-рестлингу;

• Международный товарищеский матч по футболу между командой ФК «Луч» (г. Владивосток) и ФК «ЯньбяньФудэ» (г. Яньцзи;,

• турниры по теннису и настольному теннису на призы Фонда Росконгресс, Дальневосточные корпоративные игры;

• парусная регата на Кубок Фонда Росконгресс в классе «Плату 25»;

• проект «Олимпийский патруль», в рамках которого с мастер-классами выступил победители Олимпиады-2012 по дзюдо ТагирХайбулаев, Мансур Исаев и Арсен Галстян, а также чемпион Олимпиады-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов;

• выставка «Улица Дальнего Востока»;

• интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для участников Форума, фестиваль дальневосточных коллективов «Созвездие Дальнего Востока» для гостей и жителей Владивостока;

• киноплощадка «Кино под открытым небом»;

• выставки «Карта России. Вехи Истории из собрания Музеев Московского Кремля», выставки «Великий Карл. Произведения К.П.Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея»;

• творческие встречи с актером и режиссером Владимиром Машковым и драматургом Евгением Гришковцом в рамках работы арт-галереи «Кузбасс»;

• российский этап гонки «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников – 2018».

8. Организатор

Организатором ВЭФ-2018 выступает Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.