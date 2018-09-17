Протестующие во Владивостоке подписали петицию в поддержку Ищенко

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-17T13:20:44+03:00

Протестующие во Владивостоке подписали петицию в его поддержку Ищенко Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ призвал сторонников каждый день митинговать перед зданием городской администрации [видео]

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Протестующие на площади в центре Владивостока подписали петицию в поддержку кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко. Об этом сообщил очевидец с места событий.

По его словам, бумагу в поддержку кандидата планируется использовать для возбуждения судебного разбирательства по поводу предполагаемых фальсификаций на выборах главы Приморья.

Кроме того, Ищенко призвал сторонников выходить на митинг перед городской администрацией каждый день с шести часов и стоять до глубокой ночи, чтобы показать администрации города свою решимость и «замозолить глаза».

Также активисты рассматривают возможность перекрытия дорог в городе, чтобы обратить на свой протест внимание городских служб и властей.

Кандидат от коммунистов призвал протестующих не объявлять голодовку и не разбивать палатки перед администрацией. Свою просьбу он объяснил пожеланием председателя КПРФ Геннадия Зюганова, который планирует в понедельник встретиться с президентом Владимиром Путины, чтобы обсудить ситуацию с выборами в Приморье.

По мнению протестующих, выборы губернатора региона сопровождались фальсификацими, в том числе в таких городах как Уссурийск, Находка, Арсеньев и Спасск-Дальний.

Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморья участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко.

С самого начала подсчета голосов и до обработки 98,8% протоколов избирательных участков лидировал Ищенко, причем в какой-то момент отрыв составлял до 10%. Однако при подсчете 99,03% бюллетеней Тарасенко обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02% голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669133" frameborder="0"></iframe> Митинг против результатов выборов в Приморском крае.

После этого Ищенко заявил о фальсификации итогов голосования во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Кандидат от КПРФ объявил голодовку и призвал сторонников выйти на площадь в центре Владивостока. На призыв откликнулись десятки человек, которые организовали митинг перед зданием городской администрации.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов в Приморье подведут только после рассмотрения всех жалоб о возможных злоупотреблениях. При этом она допустила отмену результатов голосования на тех или иных участках или даже признание выборов несостоявшимися при наличии достаточных оснований.