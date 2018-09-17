СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-17T16:14:57+03:00

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Образование за рубежом, лучшие мировые сцены, бесконечные путешествия и переезды. А потом пришло пресыщение. И понимание, что он вовсе не видел жизни. Егор Пирогов, ученик Льва Додина, практически в прямом смысле сбежал с театральных подмостков и отправился узнавать этот мир.

И сделал это довольно необычным способом – стал ведущим программы на ТВ и «примерил» на себя чужие жизни. За это время успел поработать минером, поучаствовать в корриде, побывать в джунглях и на Алтае. Проверил на себе все, что только возможно, и заодно узнал день своей смерти. Сам последний белый шаман на планете назвал дату. Но, как утверждает ведущий, его «все устраивает. Там все прекрасно». Зато теперь Егору не страшна турбулентность, а друзья не боятся ходить с ним в походы – знают: им ничто не грозит.

Сейчас Егор совмещает «рафинированное» существование с реальной жизнью. Читает Пруста, Достоевского, слушает классику, зачитывается «инстаграмом 18 века» – произведениями Ги де Мопассана. И при этом ведет программу «Невероятные истории» на телеканале «ЧЕ!»: рассказывает об удивительных, невозможных ситуациях, которые происходят с людьми в реальной жизни. Это тот самый адреналин, который позволяет ему ценить уют и спокойствие размеренного существования. По словам ведущего, на невероятные истории лучше смотреть со стороны и не испытывать их на себе:

– А если с вами все же случилось что-то невероятное, заполняйте анкету на сайте «ЧЕ!», участвуйте в кастинге и расскажите всем свою историю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669155" frameborder="0"></iframe> Ведущий шоу «Невероятные истории» узнал дату своей смерти.

Однако «смотреть со стороны» самому ведущему удается не всегда. Так, во время одного из мероприятий (Егор Пирогов – лучший свадебный ведущий России Wedding Awards 2015) он наступил каблуком на высоковольтный провод. Сгорела одежда, даже опалились ресницы, на ботинках оторвало металлические пряжки. И только сам Егор остался жив и невредим. Видимо, белый шаман оказался прав.

Несмотря на расписанный по часам график, он находит время для спортзала, чтения и благотворительности. Стабильно раз в месяц Егор Пирогов проводит мероприятия бесплатно – отдает свою «церковную десятину».

А еще находит время, чтобы смотреть каждый выпуск «Невероятных историй».

– Смотрю обязательно в день выхода. Делаю работу над ошибками, – рассказывает Егор.

И несмотря на колоссальный опыт и популярность, всегда прислушивается к мнению коллег.