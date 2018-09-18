Из-за скачка валюты автомобили скоро подорожают

СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-18T14:36:25+03:00

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Ничего удивительного — этого и следовало ожидать: с начала августа рубль упал уже более чем на 10% ( а с весны - на 25%). Ситуацию усугубляет еще и ожидающееся с 1 января 2019 года повышение НДС до 20%.

В Nissan уже официально подтвердили, что точно повысят цены в ближайшее время, но не уточнили, насколько, сообщает сайт Autonews.ru. Уже переписали ценники в Ford Sollers, General Motors, Jaguar Land Rover. Пока немного - на 1-2% подорожали в рознице Kia, Toyota, Lexus, Mazda.

Гораздо сильнее рост цен коснулся некоторых новинок года. Kia Stinger подорожал на 60 тыс. руб. Представленный в мае Mitsubishi Eclipse Cross стоил от 1,399 млн, а теперь — от 1,409 млн. Даже родную нашу Lada Vesta универсал еще в апреле можно было приобрести за 711 тыс., а сейчас уже надо выложить как минимум, 795,9 тыс.

Но по отдельные модели на складах еще можно успеть купить по старым ценам.

Впрочем, тут и Новый год не за горами. Обычно это период грандиозных скидок на модели уходящего года. Но смогут ли они компенсировать грядущий рост цен — вот в чем шекспировский вопрос для автомобилиста.