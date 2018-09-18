Компания Roshen отметила день рождения корпоративом за 300 тысяч евро

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-18T18:51:14+03:00

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Украинская кондитерская корпорация Roshen, у истоков которой стоит президент страны Петр Порошенко, достойно встретила 22-летие компании богатым корпоративом для высшего управленческого звена.

В минувшие выходные в поселке Лесники под Киевом состоялся концерт Roshen Music Fest, объединивший на одной сцене популярную американскую исполнительницу LP, итальянский лаунжевый баритон Марио Бьонди, украинские группы MONATIK и The Maneken, а также львовский оркестр INSO и пианиста Вадима Неселовского.

Выступали звезды для избранного круга лиц, состоящего из ведущих менеджеров кондитерского бренда. В какую сумму обошлась организация частной вечеринки, подсчитали журналисты «КП-Украина», воспользовавшись помощью специалистов от мира шоу-бизнеса.

Выступление LP на корпоративе RoshenФото: Instagram.com

В качестве площадки для концерта был выбран элитный конный клуб, славящийся своими парковыми зонами, ресторанами, бассейнами, ипподромом и конюшнями, где сильные мира сего содержат любимых питомцев. У местных лошадок довольно высокий по украинским меркам уровень жизни — в частности, они имеют возможность посещать собственный солярий.

По оценке собеседников издания, аренда такого места обошлась Roschen примерно в $70 тысяч. Специально для праздника и выступления именитых артистов обустроили несколько сцен с первоклассным звуком и качественным освещением. Также был организован фуршет с достаточным количеством элитного алкоголя. Все эти приготовления обошлись в дополнительные $80 тысяч. Отрадно, что несмотря на сложную экономическую обстановку, лучшие конные клубы Украины не простаивают.

В качестве площадки для концерта был выбран элитный конный клубФото: instagram.com

Безусловным хэдлайнером концерта стала американка LP, по самым скромным оценкам ее выступление обошлось в $80 тысяч. По слухам, в Киев певицу доставили частным самолетом.

Запросы украинских артистов, как правило, несколько ниже. Так, MONATIK берут за выступление на корпоративе 25 000 евро, а The Maneken - около 15 000. Симфонический оркестр с пианистом никогда не был дешевым удовольствием, и едва ли обошелся организаторам вечеринки меньше, чем в 20 тысяч евро.

Таким образом, общая стоимость одной только музыкальной программы Roshen Music Fest составляет до 140 тысяч евро. При этом общие расходы на корпоратив достигают солидных 250-300 тысяч евро.

К сожалению, далеко не все жители Украины могут разделить подобную любовь к лошадям, фуршетам и высокому искусству — уж слишком много времени отнимают у них вопросы банального выживания. Ведь согласно оценке Всемирного банка, четверть населения страны живет за чертой бедности.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», - заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По оценке Всемирного банка, выгодное географическое положение и плодородные земли не смогут выручить экономику страны с такой государственной политикой и таким уровнем коррупции. Несмотря на $5,5 млрд инвестиций, которые организация предоставила Украине, а также бодрые рапорты Киева о росте номинальных зарплат, инфляция и безработица продолжает доедать и без того невеликое благосостояние украинцев.