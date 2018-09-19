Женщины за безопасность, развитие и мир

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T22:29:11+03:00

Влияние прекрасного пола на мировую политику и экономику, а также равенство в выражении своих возможностей обсудят в Петербурге 20 и 21 сентября на Втором Евразийском женском форуме

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Евразийский женский форум проходит раз в три года. Первый провели в 2015 году в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Второй раз место встречи решили не менять. Желание провести мероприятие изъявили многие страны — в первую очередь из-за очевидной престижности форума. В этом году его посетят около 1500 участников из более чем 100 стран мира. Самые известные женщины-парламентарии, главы международных компаний, благотворительных организаций, авторитетные эксперты – все соберутся, чтобы обсудить новую роль женщин в современном обществе, в евразийском мире.

В этом году на форуме ожидают приезда Лилиан Мари Паскье – нового председателя Парламентской ассамблеи Советы Европы (ПАСЕ). А также Сару Хардер – президента Национального фонда мира, Дебору Гринфилд – замгендиректора Международной организации труда по политическим вопросам, генсекретаря FIFA Фатму Самура и президента-основателя «Женской двадцатки» (W20) Гюльден Тюрктан. На сессии, посвященной экономике, выступит глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Цель форума – обсудить насущные вопросы экономики, энергетики, социального прогресса и развития здравоохранения. В ходе сессий участникам предстоит дать оценку роли женщин в этих мировых процессах. А также придумать, как расширить их участие в экономике, политике, социальной, гуманитарной и культурной областях.

В России, кстати, с вовлеченностью женщин в экономику дела обстоят неплохо. По недавним оценкам Всемирного банка развития, доля работающих россиянок составляет 69 % от числа экономически активных жительниц. Это соответствует уровню развитых европейских стран. Кроме того, Россия занимает первое место в мире по числу женщин-руководителей: 45% управленческих позиций в российских компаниях занимают бизнесвумен. В 2017 году в России была принята национальная стратегия в интересах женщин. Однако нам еще есть, куда развиваться.

На Втором Евразийском женском форуме будут представлены все актуальные темы международной женской повестки. Впервые на полях форума пройдут панельные сессии Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), заседание женского делового клуба БРИКС. Готовится рабочая встреча-диалог «Женской двадцатки» (W20). А также саммит женщин-дипломатов.

Развитие науки, цифровых технологий, экономический рост, социальный прогресс, международные отношения — все это стало сферой активной женской деятельности. Многие согласны с тем, что от этого во многом зависят оздоровление международной обстановки, сбережение окружающей среды, сохранение института семьи, гуманистических ценностей, лежащих в основе нашей цивилизации.

Цель форума – обсудить насущные вопросы экономики, энергетики, социального прогресса и развития здравоохранения.

На форуме предприниматели смогут поделиться опытом в ходе бизнес-диалогов с иностранными коллегами из Франции, Германии, Индии и Китая. Важной частью программы станут открытые дискуссии на темы от цифровизации экономики до развития медиавозможностей и волонтерских программ.

Отдельный блок программы будет посвящен историям успеха женщин – политиков, предпринимателей, руководителей некоммерческих организаций.

В рамках форума пройдет вручение премии «Общественное признание». Премией награждают женщин за достижения в различных областях и вклад в развитие общества.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Существуют ли сегодня женские и мужские профессии? Эта грань сегодня стирается.

Для того, чтобы стать крупным акционером или даже миноритарием, быть руководителем производства, требуются особые качества. Прежде всего, лидерские. И мне кажется, для женщин это вполне свойственно. У них даже есть определенные преимущества, потому что мужчины, так скажем, пожестче. А если лидерские качества сочетаются с женскими - в прямом смысле этого слова – чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные способности крепких мужчин. Да, женщинам сложнее. Есть такой подход, что сегодняшний мир – он мужской. И в этом отношении, мы еще многое должны сделать, чтобы никакого различия в правах не было.

Владимир Путин,

президент РФ