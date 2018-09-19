Ольга Васильева: «Научный подход поможет стать лидерами по качеству образования»

СЕГОДНЯ 02:38 2018-09-18T22:30:36+03:00

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Они таковы. В российские школы снова приходят учителя-мужчины. Методики обучения должны иметь передовой научный подход. И наконец – российская электронная школа выходит на новый этап развития

– Нужно ли вообще женщинам стремиться быть у руля? И как сохранить нормальный, признанный столетиями баланс женского и мужского в обществе?

– Вы знаете, гендерный вопрос никогда не был для меня каким-то приоритетным. Я думаю, стремление к развитию, к достижению результатов и выполнению поставленных перед самим собой задач свойственно каждому человеку, как мужчинам, так и женщинам, поэтому в этой части баланс вряд ли возможно нарушить.

– Сфера образования стала в России женской, в ней заняты преимущественно женщины. Уменьшение доли мужчин в сфере образования – нужно ли исправлять ситуацию? И как?

– Да, в этом вопросе я полностью разделяю позицию о необходимости привлекать и создавать комфортные условия для того, чтобы и мужчины активно шли в педагогическую профессию. Я знаю подобные примеры в регионах, например, в Республике Тыва. Там стимулируют формирование мужского управленческого состава в школах, что-то подобное было и в советское время – педагогам-мужчинам, работавшим в сельских школах, предоставлялись определенные льготы.

Если обратиться к истории, то мы увидим, что изначально профессия педагога была как раз скорее мужской профессией, но со временем педагогика стала привлекать все больше женскую половину. Сегодня же мы видим вновь определенный интерес со стороны молодых людей, приходят талантливые ребята, и это хорошая тенденция.

– Методики для школ, ссузов и вузов пишут сегодня преимущественно женщины (ввиду того, что их в сфере Минпроса осталось много, а мужчин мало). Методик этих слишком много. Не лучше свести все к нескольким?

– Я убеждена, что в вопросах тех или иных методик важен научный подход и научные исследования. Вот что действительно главное и что нам позволит выполнить глобальную задачу, поставленную Президентом России, – войти в десятку стран по качеству общего образования. Беда в том, что качественных исследований в этой области у нас долгие годы не было вообще.

Недавно мы встречались с директором Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андресом Шляйхером, обсуждали международное исследование школьного образования PIRLS, и он мне напомнил, что в 1986 году наша страна была первой, сейчас наши школьники хороши в начальной школе, но существенно откатываются в старших классах. Поэтому мы будем стимулировать научные исследования и уже на их основе сможем говорить и о конкретных методиках.

«Да, работа министром – это серьезные нагрузки, но я стараюсь, насколько это возможно, уделять внимание близким мне людям»

– Как научить детей ориентироваться в гиперинформационном поле? Ведь задача – сделать из учителей наставников в мире многочисленных информационных потоков – на деле остается только идеей.

– Развитие каналов коммуникации, интернет, социальные сети – все, что сегодня окружает наших детей, безусловно, это огромные потоки информации, и мы должны помочь ребенку ориентироваться в этом информационном поле, научить использовать это с умом, получая пользу и знания. Сегодняшние дети, конечно, имеют больше возможностей дотянуться до любых знаний, чем несколько лет назад, и мы активно используем современную цифровую среду и в образовательных проектах. В ближайшее время мы планируем развивать российскую электронную школу, это огромный массив полезнейших онлайн-ресурсов, лекций лучших педагогов, интереснейшие вещи, доступные как педагогам, так и учащимся. Но особое внимание мы также уделяем вопросам интернет-безопасности. Научиться пользоваться интернет-ресурсами и оградить себя от вредоносной информации, от мошенничества и множества других опасностей в сети – подобные навыки должны прививаться с юного возраста, и мы отражаем их в стандартах начального образования, они должны присутствовать в наполнении уроков информатики, обществознания, права, ОБЖ и, конечно, во внеурочной деятельности школы. У нас в стране проводятся единые уроки безопасного интернета для школ всех регионов, и к этому подключены ведущие специалисты ИТ-индустрии.

Детям важно давать знания в этой области, это вызовы современного мира и окружающей среды, и здесь, безусловно, важна роль самого педагога.

– Как министру удается сочетать свои профессиональные обязанности, статус и роль женщины, матери?

– Вы знаете, Министерство просвещения в нашей стране действует не первый год, впервые оно появилось в 1803 году, и пост министра прежде занимали исключительно мужчины. Не вижу в этом ничего удивительного, с учетом того, какая роль отводилась женщине в прежние времена. Приступая к работе, я меньше всего думала о гендерном делении. Да, работа в сфере образования, работа министром – это серьезные нагрузки, но я стараюсь, насколько это возможно, уделять внимание близким мне людям.

Астрономия - новация года

С 2018 года в старших классах школ вводится астрономия как обязательный предмет (1 час в неделю). В ряде школ ее начали преподавать в 2017 году. Школам дан выбор - изучать предмет либо в 10-м, либо в 11-м классе.

НАША СПРАВКА

Ольга Васильева родилась в 1960 году. Российский историк, религиовед, педагог, доктор исторических наук, профессор,

с 2016 года министр образования и науки РФ, с 18 мая 2018 года – министр просвещения РФ. Автор около 160 научных работ.

Окончила Московский государственный институт культуры, Московский государ-ственный заочный педагогический институт, Дипломатическую академию МИД РФ.

Работала в школах Москвы, в Институте истории СССР, в Центре истории религии и церкви Института российской истории РАН, на кафедре государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС.

В истории России Васильева первая женщина – министр просвещения.

Замужем. Имеет дочь.