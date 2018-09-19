2018-09-18T22:31:20+03:00
Экономика

Ирина Сидорова: «В нашем деле важно держать удар»

Управляющая компания «Холмсервис» обслуживает 75 многоэтажных домов в Красноярске. По данным российской Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), занимает 25-е место в народном рейтинге из более чем 1600 УК 83 регионов России
Татьяна АРОНОВА
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Нужно делать все возможное и даже немного больше. Работать по максимуму – именно это я и требую от себя и своих сотрудниковНужно делать все возможное и даже немного больше. Работать по максимуму – именно это я и требую от себя и своих сотрудников
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Трудно представить, что история успеха компании и ее создателя и директора Ирины Сидоровой началась случайно, с объявлений, которые увидела наша героиня.

– Ирина Ивановна, скажите честно, мечтали быть директором, командиром, лидером?

– Мне еще в школе говорили, что я лидер, незаметно отсидеться никогда не могла. Но стать директором не мечтала, такого точно не было. Зато всегда был и есть комплекс отличницы, он мне в жизни очень помогает. Делать плохо не могу, это не приносит удовольствия.

– Вы окончили теплоэнергетический факультет. Как попали в жилищно-коммунальное хозяйство?

– После окончания Красноярского политехнического института по распределению выбрала Красноярский металлургический завод, три года отработала в проектном отделе и ушла в институт союзного значения, где получила колоссальный опыт по проектированию отопления, вентиляции и других сантехнических систем. В 90-е годы проектные институты остались без заказов, в нашей семье родился второй ребенок – сын, и я несколько лет не работала.

А в жилищно-коммунальное хозяйство попала по объявлению: «Требуется техник-смотритель». Зарплата смешная, работа незнакомая, не понимаю, почему я так хотела там работать! Дали участок с гостинками, хрущевками, а там столько проблем, неувязок и нестыковок. А мне же надо все хорошо сделать! И я старалась! Потом меня выбрали председателем ТСЖ двух домов, а в 2005 году я создала управляющую компанию и стала директором. Считаю, что управляющая компания – это самый рациональный способ управления недвижимостью. Доверять можно только специалистам!

– Вашей компании «Холмсервис» в этом году исполняется 13 лет. За это время вы наверняка сформулировали секреты успешной работы?

– Нужно делать все возможное и даже немного больше. Работать по максимуму – именно это я и требую от себя и своих сотрудников.

Важно создать команду профессионалов. Знаю, что на моих коллег можно положиться, их не нужно дополнительно контролировать. Коллектив у нас стабильный, проверенный годами, большинство сотрудников работает более 10 лет.

Еще нужно умение держать удар: в сфере ЖКХ постоянно есть жалобы, проверки, изменение законодательства. Надо отвечать, исправлять, объяснять, учиться – и это процесс непрерывный.

– Вы авторитарный или демократичный руководитель?

– Ни то ни другое. Считаю, что авторитарность руководителя обязательна, но она должна быть основана только на профессионализме! Но и без демократии никак не обойтись: собираемся, обсуждаем проблему и принимаем коллегиальное решение – каждый сотрудник может высказать свое предложение.

– Дворы, которые обслуживает ваша компания, лучшие в Красноярске, все призовые места в городских конкурсах – ваши. Откуда такой интерес к озеленению?

– Увлекаюсь ландшафтным дизайном, и это помогает в работе. Дворы у нас и в самом деле замечательные, все разные, проекты готовим зимой, весной знаем с точностью до цветочка, где и что посадим.

– Вы начинали свой путь в ЖКХ с низов и учились сами, на практике. Сейчас менеджеров готовят в вузе. Как вы считаете, что правильнее?

– Руководитель, прошедший ступени «от и до», – это правильно! Со своими сотрудниками разговариваю на одном языке, от меня ждут не приказа, а совета, как лучше сделать.

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