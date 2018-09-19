Рейд «Антидилера»: Корреспондент «Комсомолки» свободно купила наркотики в обычной аптеке

СЕГОДНЯ 01:02 2018-09-19T01:06:03+03:00

Для своей «операции» добровольцы выбрали Ростов-на-Дону, но похожая ситуация и в других городах России [видео]

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Рецептурные препараты или, как их еще называют, «аптечные наркотики» продают в этом южном городе, абсолютно не стесняясь, и днем, и ночью на каждом углу. Владельцы аптек имеют миллиардные прибыли. От того число круглосуточных точек продажи лекарств растет, как грибы после дождя.

Похожая ситуация в Ставрополе, Краснодаре, Кабардино-Балкарии, Пятигорске… Вместе с общественным движением «Антидилер» (см. «Справка «КП») корреспондент «КП» устроила себе «наркотический тур» по Ростову-на-Дону. И без труда накупила целую сумку самых разных препаратов строгого учета. Поштучно, по дозам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669395" frameborder="0"></iframe> Корреспондент «Комсомолки» свободно купила наркотики в обычной аптеке.Для своей «операции» добровольцы выбрали Ростов-на-Дону, но похожая ситуация и в других городах России.Дина КАРПИЦКАЯ

КОМУ ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ

С наступлением темноты улицы Ростова-на-Дону окрашиваются в зеленый цвет - аптечные кресты горят ярким неоном. «Круглосуточно», «24 часа», «24/7». От количества аптек рябит в глазах. Неужели в городе столько тяжелобольных?

На маленьком пятачке, что на улице Зорге, сразу три аптеки. И все круглосуточные. А вот и сами «больные», один за другим плетутся шатающейся походкой в сторону заветной двери. Внутри очередь! Все протягивают фармацевту смятые бумажки и что-то тихо шепчут. Без лишних вопросов и чеков женщина в белом халате выдает клиентам какие-то таблетки. Почти все принимают «лекарство» прямо не отходя от кассы, запивая пивом или коктейлем из баночки. На меня, просто разглядывающую витрины, уже начинают озираться.

- Девушка, вы что хотели? - волнуется аптекарша. И это она обращается ко мне, несмотря на очередь у кассы.

Пришлось взять витамины и уйти.

Утром у аптек можно наблюдать вот такую во картину - вокруг разбросаны использованные тюбики и упаковки от таблетокФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Ну что? Как успехи? - у выхода меня ждали основатель «Антидилера» Дмитрий Носов и его ростовский соратник, местный бизнесмен Игорь Омельченко.

Признаюсь им, что не решилась купить наркотики. Духу не хватило.

- Ладно, давай я пойду, хотя фармацевт может и узнать, мы тут много раз контрольную закупку проводили, - говорит Игорь и заходит внутрь. Через пару минут появляется с двумя таблетками «Лирики» (см. «Вопрос ребром»), заботливо нарезанной поштучно. - Я просто протянул 250 рублей и без единого вопроса получил два колеса.

- Получается, две штуки по цене пачки? Неплохо. Название еще такое...

Спустя 5 минут снова иду я. Аптекарь даже не признает во мне ту самую зеваку и спокойно выдает дозу из-под полы. Нарезанные две таблетки. За две минуты. Поверить не могу!

Основатель "Антидилера", призер Олимпийских Игр Дмитрий Носов и руководитель ростовского отделения Игорь ОмельченкоФото: Дина КАРПИЦКАЯ

ШКОЛЬНИКИ НА ПЕРЕМЕНАХ БЕГАЮТ ЗА ДОЗОЙ

Вызываем полицию. На часах около 20.00, поток посетителей не иссякает. Вот парочка подростков лет шестнадцати заходят в аптеку, нервно озираясь по сторонам.

- Новички, - считает Дмитрий Носов.

Выходят, швыряя в траву упаковки. Какая-то девушка проглотила «колесо» на крыльце, села за руль и уехала. Еще два парня, совсем юнцы — лет по 14, забегают в аптеку, весело смеясь. Есть и взрослые наркоманы — около 30 - скрюченные с пожелтевшей кожей. За 20 минут, пока мы ждали полицию, на наших глазах получили дозу человек 10, не меньше.

- То ли еще будет, когда она закроется на ночной режим и начнет отпускать через окошко, - говорит Омельченко.

- Ночью больше торгуют?

- Спрос больше. А так и днем легко можно купить. Школьники на переменах бегают за «Лирикой». Меня больше всего поражает: аптекари — взрослые женщины, неужели не понимают, что они делают? Я со многими общался, говорю, вы хотя бы пацанам перестаньте продавать. А они: «Да все равно купят, старших попросят и все». Объясняю, что кто-то попросит, а кто-то побоится. Так из 10 человек хотя бы 4-5, может быть, не получат дозу. Но нет, не понимают. А ведь дети подсаживаются мгновенно. Начинают с «Лирики», потом уже скидываются и берут закладку настоящих наркотиков. По деньгам то же, а кайф больше. И пошло — поехало.

Строго рецептурные препараты продают обычно уже расфасованными по дозам. Естественно без чека и упаковкиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А еще многие дети под «Лирикой» с моста прыгают или под машину бросаются, - продолжает Дмитрий Носов. - 90% всех суицидов под наркотиками как раз и происходят, я уверен. В Ростове-на-Дону, к сожалению, ситуация с аптечной наркоманией одна из самых критичных. Это просто черная дыра на карте России. Вот эту самую аптеку мы проверяли буквально месяц назад. Сделали контрольную закупку, сообщили и в полицию и в Росздравнадзор. Но, как видишь, торговля идет, как и раньше.

- Да у нас тут 12 лет наркотой торгуют, - вмешивается в разговор пенсионерка Вера Алексеевна. На нашу многочисленную компанию, торчащую у наркоманской аптеки, местные уже стали недоверчиво поглядывать, а она решилась подойти. Узнав, кто мы и откуда, тут же начала жаловаться. - Сколько мы ни писали, сколько ни говорили — бесполезно. Молодежи поумирало за эти годы сколько, а хозяин аптеки зато теперь на «Мерседесе» ездит. Утром приходите посмотреть, здесь вокруг одни шприцы и обертки от таблеток. Настойка боярышника еще раньше в ходу была, сейчас какой-то другой спирт. Шагу ступить некуда.

Все рейды "Антидилера" по аптекам заканчиваются вызовом полицииФото: Дина КАРПИЦКАЯ

ПЛАТЯТ ШТРАФ И РАБОТАЮТ ДАЛЬШЕ

Капитан из соседнего ОВД приезжает по нашему звонку минут через 30 на черном джипе. Игорь Омельченко и Дмитрий Носов ему хорошо знакомы — не впервой видятся здесь при схожих обстоятельствах. Идем оформлять заявления прямо на место. При нашем появлении в аптеке начинается паника, незадачливые наркоманы разбегаются, как тараканы, фармацевт отворачивается и, естественно, все отрицает. Проверяют документы у аптекаря (их, конечно, нет), вызывают директора. Я пишу заявление и сдаю свой «улов» полицейским, как вещдок.

- Спасибо за бдительность, до свидания, - жмет нам руки капитан.

- И это все? А зайти за прилавок? Снять записи с видеокамер? Да тут целый поток уже людей прошел!

- На это нет полномочий. Административное правонарушение зафиксировано. Проведем проверку и документы направим в суд, там разберутся.

- Все, что грозит хозяину заведения и фармацевту, — штраф от 4000 до 30 000 рублей, - объясняет Омельченко. - И то, если полиция успеет все оформить за три месяца. Плюс еще мы направим бумагу с выявленными нарушениями в Росздравнадзор. Тебе же продали препарат без упаковки, без инструкции и без чека. Вот за это на аптеку надзорным органом и будет выписан штраф.

Все, что грозит хозяину заведения и фармацевту — штраф от 4000 до 30 000 рублейФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Большой?

- Нет. Капля в море по сравнению с прибылью, а она, по нашим скромным подсчетам, в этой аптеке около 100 000 рублей в сутки. И основной доход как раз от продажи «Лирики». Это, конечно, огромная несправедливость, что продавцы зельем так легко отделываются. Даже повторная продажа алкоголя несовершеннолетнему — уголовная статья. А наркотиками, получается, можно торговать и ничего?

Кстати, мы вернулись к этой точке через пару часов, и она работала в том же режиме.

СНИМАЮТ ШТАНЫ И КОЛЮТСЯ

Полицейские остались ждать хозяина аптеки, а мы едем дальше. Игорь и Дима проводят мне экскурсию по злачным местам Ростова-на-Дону.

- Вот здесь у нас глазными каплями торгуют, которые тоже с наркотой. Дети их в нос вливают, сразу весь пузырек. А серьезные наркоманы колют прямо в шею, так что им сразу набор со шприцем продают.

Заходим, берем такой наборчик за 150 рублей. С пузырька, кстати, заботливо сорвана этикетка — чтобы контрольная закупка не распознала.

- Вот тут «Лирика» дешевле всего — по 120 рублей за таблетку, а не 150, как везде, - продолжают ребята. - Сюда со всего города из-за этого едут. А вот тут кодеиносодержащие таблетки от кашля отпускают. Пойдешь?

Я уже осмелела. Через час в сумке весь набор.

Торгуют строго рецептурными препаратами и на окраинах, и в центре. У вокзалов, у школ. И даже прямо напротив здания ФСБ и ГУ МВД. Спокойно, в окошечко.

- По Ростовской области действуют целых две сети - «Донская» и «Юг». Хозяин первой имеет такую же фамилию, как и начальник отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков Ростовской области. Оба они Меликяны, - рассказывает Омельченко. - На меня выходили люди, предлагали 500 тысяч в месяц, чтобы наш «Антидилер» никогда в их аптеки не заходил.

- А почему бывший?

- Был недавно крупный скандал в городе — у начальника полиции Ленинского района в кабинете нашли 10 кг расфасованных наркотиков, - объясняет Носов. - Он сейчас в бегах. Вот всех и стали снимать. Пришли новые, может, что изменится. Мы прикинули, ежедневно на улицы Ростов-на-Дону выходит около 20 тысяч обдолбанных наркоманов.

И прямо как по заявке на наших глазах один неадекватный парень в спущенных штанах тащится по разделительной полосе, среди мчащегося потока машин.

Девочки "хвастаются" эффектом от принятых наркотиков. Узкие зрачки, покраснение белка глаз - характерные признаки после приема наркотиковФото: другой источник.

- Ночью на улицах страшно. Люди пишут мне сообщения постоянно. Вот, например: «На Спартаковской, 26 б открыли "ЮГ Аптеку". Торгуют NNN (название запрещенного к свободной продаже препарата). В 100 метрах школа. Все дети идут через эту аптеку, а там страшное зрелище, наркоманов немерено!!! Вообще никого не боятся, все в неадекватном состоянии. Простите, снимают штаны и колют себе в ягодицы. Это ужас! Три раза звонили в полицию и один раз в отдел по борьбе с наркоторговлей — бесполезно!». А вот из города Аксай, что в 17 километрах от Ростова-на-Дону, пришло буквально вчера: «Есть у нас в городе такая аптека «Донская», она прямо напротив школы, на главной улице города. Там круглосуточно ошиваются сомнительные личности и самое страшное — школьники. А весь ужас заключается в том, что весь город в курсе… абсолютно. И представители власти, администрация, правоохранители… Но ничего не предпринимается. Вся надежда только на вас».

ПОДЛОЖИЛИ БОМБУ

«Антидилеры» провели в городе более 100 рейдов только за этот год.

- У нас в Ростове все друг друга знают. Мне не раз поступали угрозы — наркотики обещали подкинуть и взять с поличным, - рассказывает Омельченко. - В апреле под машину подложили бомбу. Слава Богу, оказалась учебной. А нашего закупщика (ходил на рейды в роли покупателя — Авт.) самого подкупили за 300 000 рублей, чтобы он сливал информацию, куда мы сегодня поедем. Но он не выдержал и во всем признался. Сейчас сидит, закрыли. Копают УБЭПовцы под мою фирму, ищут компромат на меня. И давно бы нашли, но мэр наш «Антидилер» поддержал. На совещания в администрацию я ходить уже не могу, меня тут же по углам водят: «Слушай, ты сюда вот не ходи, тут мой брат/сват/племянник».

- И я из Москвы постоянно мониторю ситуацию по своим ребятам во всей России, - говорит Носов. - В обиду не дадим.

- Игорь, а зачем тебе все это надо?

- Я еще полтора года назад был в счастливом неведении. А потом вдруг завел привычку ходить пешком. И увидел, что буквально весь город расписан объявлениями о закладках наркотиков. Я больше 500 000 своих личных денег потратил, нанял ребят, они закрашивали эти объявления. А потом прочитал про «Антидилер» Носова. И сразу ему написал. Так дело пошло быстрее.

- Не страшно за себя?

- А что делать? Не могу спокойно жить, зная, что такое в родном городе творится. Ко мне родители детей приходят, умерших от этой отравы, плачут, просят помощи. А я что же, все вот так вот брошу? Нет! Уже сейчас идут разговоры в Росздравнадзоре, что у нехороших аптек будут отбирать лицензии. Мы инструкцию разработали для полицейских, она на обратной стороне каждого заявления есть. Дело сдвинулось с мертвой точки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Одноклассник цинично снимал смерть моего сына на мобильный телефон»

О том, к чему может привести «аптечная наркомания», знает Дмитрий Орлов из Ворошиловского района Ростова-на-Дону. 9 месяцев назад он похоронил сына, 15-летнего Олега.

- Он не был брошенным или предоставленным самому себе ребенком. Я военный пенсионер, так что мог себе позволить много времени проводить с сыном. Мы ходили в походы на Алтай, он любил нырять с аквалангом в Египте, в футболе показывал успехи. За несколько дней до смерти получил награду как лучший футболист сезона-2017. Сын учился в колледже олимпийского резерва, ушел из школы туда после 8-го класса. Но с одноклассниками из двора Олег тоже продолжал поддерживать отношения. 26 декабря 2017 года был последний день учебы перед новогодними каникулами. Я приехал за сыном в колледж около 17 часов.

Олег не хотел домой, попросился погулять с друзьями. Отец был не против и отпустил его.

- Купил елку, приехал домой. В 20.40 мы набрали ему первый раз. Гудки были, но никто не отвечал. А в 21.38 с его телефона позвонила мама одноклассника Никиты Б. И сказала: «Олегу плохо, что мне делать? Вызывать скорую или не надо?». Мы побежали скорее к ним, там я увидел уже остывающее тело сына.

Медики не смогли констатировать причину и даже время смерти. Полиция начала проверку.

Погибший Олег Орлов был спортсменом - футболистом. За несколько дней до своей смерти он получил награду, как лучший игрок 2017 года. Потом пошел в гости, где друзья угостили его наркотиками

- Через несколько дней я смог вскрыть социальные сети Олега. И то, что там прочитал, повергло в ужас. Он и его бывшие одноклассники спокойно обсуждали наркотики. И эту «лирику», и что посерьезнее. Где что купить, фото аптек друг другу слали. Фото со вписок. Там и девочки под наркотиками. Как я понял, мой сын попробовал эту аптечную гадость еще летом. Но после — нет. Ему и некогда было — он все время в колледже. Как я понял из переписки, Олег боялся, что заметят, у них же анализы берут каждые два месяца. Но эти «друзья» успокаивали: «ничего не покажет, это не наркотики вообще, а таблетки». Уговаривали его принять и пойти тусоваться вместе. Я конечно же, отнес весь добытый материал в Следственный комитет. Но там лишь отмахнулись. Они закончили проверку, даже не дожидаясь заключения судмедэкспертизы. И 25 января выдали мне отказ от возбуждения уголовного дела.

Одноклассники спокойно обсуждали наркотики

А между тем экспертиза показала в крови у погибшего убойную дозу метадона.

- Никто ничего не собирался расследовать. Несмотря на то, что умер несовершеннолетний и умер от наркотиков. Где он их взял? Где принял? Никого это не волновало. В апреле мне вернули телефон Олега, сказав, что не могут его взломать. Я отдал техническому специалисту, и он вскрыл аппарат.

Благодаря телефону сына, соцсетям и работе частных детективов Дмитрий смог восстановить картину произошедшего.

- После колледжа сын договорился встретиться с неким 17-летним Н., парнем из нашего района. Они были в каком-то помещении. Там, видимо, и принял сын этот препарат, где-то между 19.00 и 19.30. Знал он, что пьет, или нет? Может, знал, но тогда это самоубийство — такая убойная доза, он не мог не понимать, что с ним будет. А потом, видимо, ему стало плохо. На машине его отправили к этому Никите Б. Что было дальше, этот его одноклассник цинично снял на мобильный телефон. Есть видеозапись. Сын бился в конвульсиях, он умирал (запись есть в распоряжении редакции — прим.ред.). Зафиксировано, что это видео сделано еще в 20.24. Если бы этот Никита еще тогда вызвал скорую, Олега можно было спасти. Но он, как теперь говорит, пошел помогать маме с покупками. А вернулся только в 21.30. Мама ему якобы сказала идти будить Олега, и только тогда они обнаружили его мертвым. Но я в это не верю абсолютно.

Дмитрий уверен, его сына опоили намеренно, чтобы проверить качество новой партии наркотиков.

- Я считаю, что тут надо заводить уголовное дело сразу по нескольким статьям. «Оставление в опасности», потому что не вызвали сразу врачей, «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление наркотиков», «Организация притона» (где-то же они принимали все это), «Сбыт наркотиков» (кто-то же их продал), «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью» и другие. Я провел собственное расследование — у нас в районе работает целая сеть по втягиванию школьников в наркоманию. А все начинается с этой «Лирики». Но в СК меня не хотят слушать, они даже это видео с телефона Олега не приобщили к своим материалам. Я уверен, полиция сознательно покрывает наркоманскую сеть! Зачем?

Отец погибшего намерен идти до конца. Но сколько родителей подростков по всей стране молчат?

- Так мы погубим всю молодежь! Нельзя это оставлять, - уверен Орлов. - В Ростове такие смерти происходят регулярно. В феврале дома при неясных обстоятельствах погиб еще один подросток - спортсмен. Это только то, что я знаю, а сколько таких смертей еще.

Один из бывших одноклассников демонстрирует, как он принимает "Лирику"

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- В Ставрополе в прошлом году закрыта известная на весь край аптека, свободно торговавшая «Лирикой» и остальными рецептурными препаратами. Ее прибыль составляла около 1 000 000 рублей в день.

- В Кисловодске активисты провели акцию — принесли похоронные венки к известной во всем городе наркоманской аптеке. Один из мужчин даже принес с собой гроб и лег в него. В руках он держал табличку для владельца «точки»: «Встретимся в аду».

СПРАВКА «КП»

«Антидилер» - общероссийское антинаркотическое движение. Основал его в 2013 году экс-депутат Госдумы, один из авторов антитабачного закона Дмитрий Носов. Теперь у «Антидилера» много последователей по всей стране. Энтузиасты устраивают контрольные закупки контрафактного алкоголя, наркотиков, вскрывают закладки, разоблачают наркодилеров. Во многих регионах они тесно сотрудничают с полицейскими и другими органами правопорядка.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что за «Лирика»?

Это одно из торговых названий сильнодействующего противосудорожного препарата, содержащего в своем составе наркотическое вещество прегабалин. В официальной инструкции категорически запрещен к употреблению несовершеннолетним и беременным. Бессистемное злоупотребление быстро вызывает стойкую зависимость, причем у подростков в два раза быстрее.

Интерес к «Лирике» у наркозависимых замечен давно. Потому на территории РФ еще с 1 июня 2012 года безрецептурный отпуск «Лирики» запрещен. Более того, Приказом Минздрава № 634н от 10.09.2015 года препараты, имеющие в своем составе этот самый прегабалин должны подлежать предметно-количественному учету. То есть и фармацевтические склады не имеют права просто так его отпускать.

А КАК В МОСКВЕ

- По сравнению с тем, что я видел в Ростове-на-Дону, Пятигорске или Дагестане, в столице все более-менее спокойно, - говорит бывший руководитель московского отделения «Антидилера» Сергей Травин. - А в последние два года с приходом на пост главы Росздравнадзора по Москве Андрея Плутницкого, на мой взгляд, стало еще лучше. Лицензии недобросовестным аптекам приостанавливают намного чаще. А это серьезней, чем просто выписать копеечный штраф. Совместные рейды с Управлением наркоконтроля регулярны. Есть еще места, где приторговывают наркотиками , на Востоке и на Юге Москвы, например. Но это все больше носит локальный характер.

А раньше тоже было всякое. Например, много лет ничего не могли сделать с известной на всю Москву и область аптекой на Ленинском проспекте. Туда стекались наркозависимые огромными потоками (снесли как самосторой в феврале 2016 — Ред.). В июле 2018 года арестовали владельца сети «Дежурных аптек», где, по версии следствия, делались колоссальные прибыли на «Лирике» и других строгорецептурных препаратах — до 5 000 000 рублей в сутки. И, конечно, в Москве это сейчас просто не модно.