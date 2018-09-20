Уникальные методики замены суставов. Центр хирургии стопы и кисти МЕДСИ

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T17:18:10+03:00

Операции по замене суставов известны с давних времён. Только представьте, первые протезы были выполнены из обычного дерева

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В наши же дни для изготовления применяют максимально физиологичные и высокотехнологичные материалы. Но это ещё не всё – медицинская наука пошла дальше и предлагает для протезирования использовать протезы, напечатанные на 3D принтере! Так, Центр Хирургии стопы и кисти МЕДСИ специализируется на замене мелких суставов, пораженных при системных аутоиммунных заболеваниях – ревматоидном артрите, подагре и прочих. Новые суставы изготавливаются по индивидуальным чертежам и печатаются на 3D принтере. Сложность создания протезов такого небольшого размера заключается в их уникальности: готовые разработки очень редко подходят для мелких протезов, поскольку строение кисти и стопы каждого человека индивидуально. Операции в таких случаях требуют практически ювелирной точности.

Руководитель Центра – Ярослав Борисович Хренников, травматолог-ортопед, ревматолог, хирург, врач первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

Лечение.

Аутоиммунные заболевания - это заболевания, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и «атаковать» их. Подобные патологии еще называют системными, ведь, как правило, поражаются сразу несколько органов или даже весь организм.

При воспалительном заболевании сустав может разрушиться практически полностью. На рентгеновских снимках хорошо видно, что часть костной ткани в таких случаях просто отсутствует. При этом патология провоцирует изменение осевых соотношений костей и деформацию всей конечности, а вслед за ними – и всего скелета.

Руководитель Центра хирургии стопы и кисти Ярослав Борисович Хренников использует опыт, не имеющий аналогов даже в клиниках Европы: он заключается в замене разрушенного сустава или кости на индивидуальный протез, напечатанный на 3D принтере. Он не отторгается организмом и позволяет восстанавливать утраченную функцию стопы или кисти.

Преимущество методики заключаются в том, что протезы, фрагменты кости, сустава, даже пластины изготавливаются для конкретного человека, под конкретную кость с учетом ее размера и плотности.

Протезы, напечатанные на 3D принтере, по своим качествам и характеристикам во многом превосходят силиконовые, которые после установки не всегда выдерживают привычные для человека нагрузки и часто ломаются. К тому же, они редко обрастают соединительной тканью, а значит, остаются чужеродным объектом для организма.

Ярослав Борисович Хренников, Руководитель Центра хирургии стопы и кисти КДЦ МЕДСИ на Белорусской, травматолог-ортопед, ревматолог, хирург, врач первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

Преимущества 3D протеза:

• быстрое изготовление;

• точное воспроизведение сустава с учетом анатомических особенностей;

• надежность сустава за счет идеального соответствия поврежденному суставу;

• устойчивость к воздействию, отсутствие повреждения тканей организма;

• максимальная функциональность и безболезненное движение прооперированной стопы или кисти;

• быстрая реабилитация и возвращение к привычному образу жизни.

Диагностика.

Перед операцией в обязательном порядке необходимо пройти КТ исследование. Полученные снимки отправляются на производство (печать), где биоинженеры моделируют кости в трехмерной проекции, определяя их будущее расположение. Врач МЕДСИ постоянно находится на связи со специалистами, занимающимися изготовлением протеза, поскольку в случае ошибки из-за искривления даже одного сустава может произойти изменение структуры всей оси руки или ноги.

Изготовление протеза занимает всего неделю, а операция длится в среднем не более часа. Уже на следующей день можно спокойно ходить в специальной обуви. При этом ощущений тяжести или инородного тела после установки протеза вы не почувствуете.

Медицинский сервис.

Успех операции по замене любого сустава – от пальцев до позвоночника - во многом зависит от того, как проходит восстановительный период. Грамотно составленная программа реабилитация всегда приводит к отличным результатам. От неё зависит 60% успеха.

Уникальный хирургический опыт, безопасность и надежность лечения, а также индивидуальных подход к каждому пациенту – все это открывает новые возможности для значительного улучшения качества жизни у людей даже с самыми тяжелыми формами аутоиммунных заболеваний.

Центр хирургии стопы и кисти Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской

Адрес: Грузинский переулок, д. 3а

Телефон: +7 (495) 7-800-500

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