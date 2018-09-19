Ноги от ушей и глазища: дочь Любови Толкалиной продолжает стремительно худеть

СЕГОДНЯ 17:52 2018-09-19T18:11:13+03:00

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Юбилейный вечер журнала Tatler вся светская тусовка обсуждает уже несколько дней. Кто в чем был одет, какие бренды были выбраны для показа ярких нарядов, да стилистика вечера понравилась всем. Особое внимание светских фотографов было приковано к 17-летней Маше Кончаловской –дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского. Облаченное в светлое платье- пиджак девушка продемонстрировала и длинные ноги, и подчеркнула идеальную фигуру.

Поклонники ее матери уже отметили, что наследница с каждым днем становится все краше. «Ноги от ушей и такие глазища!», «Только худеть ей больше не надо, а то совсем уже стройняшка!», - написали фолловеры в комментариях.

welkomtomari Вчера мы с мамой были на юбилее журнала Татлер)))) Ему 10 лет!

Мария действительно 9 месяцев назад начала стремительно худеть. Сначала села на диету, потом занялась спортом и буквально за полгода скинула 30 кг, превратившись из круглолицей девушке в длинноногую модель. И судя по тому, какой стройной она выглядит сейчас, девушка продолжает заниматься собой, чтобы стать еще более стройной.

«На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно», – рассказала девушка.

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Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов

16-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария никогда не была худеньким ребенком. Впрочем, и пышечкой ее тоже назвать было нельзя. Однако, чем старше становится девушка, тем больше, видимо, ей хочется соответствовать модельным стандартам, поэтому несколько месяцев назад Маша взялась за свое питание и тренировки всерьез. И похудела аж на 30 кг. (подробности)