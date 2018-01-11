2018-01-11T16:22:31+03:00
Звезды

Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов

Школьница уверена, главное – сила воли
Ольга АНТОНОВА
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Любовь Толкалина с дочерью Марией.Любовь Толкалина с дочерью Марией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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16-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария никогда не была худеньким ребенком. Впрочем, и пышечкой ее тоже назвать было нельзя. Однако, чем старше становится девушка, тем больше, видимо, ей хочется соответствовать модельным стандартам, поэтому несколько месяцев назад Маша взялась за свое питание и тренировки всерьез. И похудела аж на 30 кг.

По мнению Маши, главное – это сила воли, призналась школьница в интервью журналу Hello.

«Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силам, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно», – рассказала девушка.

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Любовь Толкалина отметила, что старается следить за питанием дочери. Как любая мать, актриса переживает за наследницу.

«Я пытаюсь кормить ребенка буквально из ложечки. Заставляю ее съесть хотя бы кусочек запеканки. Торгуюсь. За деньги», – поведала знаменитость.

Несмотря на то, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина разошлись в начале января 2016 года, они регулярно общаются, поскольку отец не оставил дочь и принимает активное участие в ее воспитании.

Мария сейчас учится в 10 классе Красносельского лицея и планирует поступить в МГУ на искусствоведа или в Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге.

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