Военные США заказали себе гравицапу — так называемый EmDrive

СЕГОДНЯ 20:30 2018-09-19T20:30:25+03:00

Изменить размер текста: A A

DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency) - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выделило 1,3 миллиона долларов на так называемый EmDrive — электромагнитный двигатель, который создает тягу без отброса массы. У нас его называют «Гравицапа», вспоминая фантастический фильм «Кин-дза-дза», в котором подобное сверхъестественное устройство перемещало в космическом пространстве бродячих артистов - со скрипом, но без реактивных струй.

Мастерить EmDrive американские военные доверили британским ученым - конкретно физикам, которых возглавил доктор Майк Маккаллох (Michael McCulloch) из Плимутского университета (University of Plymouth).

EmDrive изобрел другой британский ученый - Роджер Шойер (Roger Shawyer). Еще в 2000 году он продемонстрировал его работающий прототип. Чем вызвал споры, которые не утихают до сих пор. Двигатель создавал тягу, что, по мнению традиционно мыслящих ученых, противоречит законам Ньютона - конкретно закону сохранения импульса. Поэтому еще одно название «гравицапы» - «невозможный двигатель».

Роджер Шойер - изобретатель EmDrive - рядом с одним из первых прототипов своего "невозможного" двигателя.

«Невозможный двигатель» похож на ведро, закрытое с двух сторон. Внутри - источник СВЧ-излучения. Его создает магнетрон - примерно такой же, который генерирует волны в бытовой микроволновке. И все. Включаешь «микроволновку» - возникает сила, которая действует по направлению к донышку большей площади.

Энтузиасты построили уже несколько "гравицап" и продолжают строить.

Два года назад «ведро» с магнетроном внутри спаяли в исследовательском центре НАСА (Johnson Space Center in Texas) - конкретно в лаборатории Eagleworks Laboratory (она же Advanced Propulsion Physics Laboratory ). В рецензируемом научном журнале Journal of Propulsion and Power были опубликованы результаты с описанием экспериментов и задокументированным «достижением» - тягой в 1,2 миллиньютона на киловатт. Немного. Но если верить специалистам, и такой хватит, что бы долететь до Марса за 10 недель, а до Луны - аж за 4 часа. Это в разы быстрее, чем на ракете с традиционными двигателями.

Испытания в НАСА: специалисты подтвердили наличие тяги.

Дальнейшие эксперименты в НАСА показали: EmDrive работает и в вакууме. То есть, двигатель и в самом деле можно использовать для привода космических аппаратов.

Визулизация НАСА: "ведро" каким-то образом концентрирует СВЧ-излучение на донышках.

Свои - успешные - эксперименты провели и китайцы - специалисты Китайской академии космических технологий (China Academy of Space Technology - CAST) и Китайского космического агентства (China's Space Agency).

Похоже, что эти достижения и воодушевили DARPA, которое решило рискнуть миллионом долларов. И отнюдь не случайно военные доверили деньги Майку Маккаллоху. Он один из первых поверил в EmDrive и даже создал целую теорию — так называемой квантовой инерции (quantised inertia - QI), объясняющую, почему «невозможный двигатель» фурычит.

Маккаллох полагает, что тягу — эту самую инерцию - генерирут излучение, возникающее в пространстве за счет квантовых эффектов. По сути «ведро» с магнетроном материализует его — это самое излучение.

По словам ученого, которые приводит сайт Плимутского университета, квантовая инерция позволит совершить переворот в освоении космического пространства поскольку позволит отказаться от ракетного топлива. Ведь для полетов понадобится лишь электричество.

На такое, конечно же, миллиона не жалко.

Доктору Маккаллоху будут помогать испанские ученые (University of Alcala in Spain) и немецкие физики (Technische Universität Dresden in Germany). За 18 месяцев им предстоит создать математическую модель, основанную на теории квантовой инерции. Затем — построить действующую модель и испытать ее в испанских и немецких лабораториях.

Доктор Майк Маккаллох (справа) до своим немецким коллегой профессором Липпертом (Prof. Dr. Dr. Lippert).

Далее, если ученым будет сопутствовать успех, а квантовая инерция не окажется мифом, «гравицапу» проверят в космосе.

"Гравицапы" помчат от звезды до звезды.

ПРОГНОЗ

Долетим до Альфа Центавра

Расчеты свидетельствуют: даже слегка модернизированный EmDrivе - например, оснащенный сверхпроводящими магнитами, «потянет» с силой в 3 тонны на каждый киловатт подводимой электрической энергии. То есть, позволит создавать даже летающие автомобили - как фильме "Пятый элемент".

Космический корабль, оснащенный «гравицапами Шойера- Маккаллоха», сможет разогнаться до скорости в 10 процентов от скорости света. Это 30 тысяч километров в секунду - в тысячу раз быстрее, чем сейчас летают самые стремительные земные космические аппараты. Кто знает, вдруг именно EmDrivе сделает реальными межзвездные путешествия. Скажем, до Альфа-Центавра - ближайшей к нам системы - может будут добраться меньше, чем за 100 лет.

Если летать лишь в пределах Солнечной системы, то кораблям, оснащенным «невозможными» двигателями, и в самом деле не понадобится топливо. СВЧ-излучение можно будет генерировать за счет энергии от солнечных батарей. А для дальних экспедиций, конечно же, потребуются какие-нибудь мощные источники. Например, ядерные реакторы. Или термоядерные - когда-нибудь их же создадут.

О том, что ждет межзвездную экспедицию, читайте НАСА: похоже, что планета у ближайшей к Солнцу звезды обитаема