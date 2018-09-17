НАСА: похоже, что планета у ближайшей к Солнцу звезды обитаема

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-17T19:21:16+03:00

Там, где вода, там и жизнь. Вероятнее всего.

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Проксима Центавра Б (Proxima Centauri b) была недавно обнаружена у ближайшей к Солнцу звезды - Проксимы Центавра. До нее чуть больше 4 световых лет. Можно когда-нибудь долететь. Было бы ради чего.

Надеяться на то, что на этой самой «Б» мы встретим братьев по разуму, было бы, конечно, легкомысленно. Но шансы поддерживать хоть какую-то жизнь у планеты вроде бы имеются. К такому выводу пришли специалисты НАСА из Института космических исследований Годдарда (Goddard Institute for Space Studies)) и примкнувшие к ним ученые из Колумбийского университета (Columbia University).

Энтони Дель Дженио (Anthony D. Del Genio) с коллегами (Michael J. Way, David S. Amundsen, Igor Aleinov, Maxwell Kelley, Nancy Y. Kiang, and Thomas L. Clune) провели компьютерное моделирование, основываясь на имеющейся информации. Рассмотрели самый худший вариант, согласно которому Проксима Центавра Б попала в так называемый приливной захват и оказалась обращенной к своему светилу одной стороной. То есть, одно полушарие у нее освещено и согрето, а другое — пребывает во мраке и в холоде. Но даже при таком «раскладе» на планете возникают условия, при которых вода на поверхности не замерзает — остается жидкой. Не везде, но весьма обширными полыньями.

Результаты компьютерного моделирования: вода то там, то сям.

В статье под названием Habitable Climate Scenarios for Proxima Centauri b with a Dynamic Ocean, опубликованной в журнале Astrobiology, исследователи доказали, что океан, имеющийся на планета, динамический — вода в нем циркулирует и переносит тепло из теплой освещенной части в холодную и темную, растапливая тем самым лед и образуя полыньи.

Ученые изучили поведение 18 видов Проксимы Центавра Б, меняя условия. То есть «вводили» в модели те или иные континенты, атмосферы разной толщины, состава и плотности, делали океанскую воду более или менее соленой. И на всех этих планетах оставались места с открытой водой. Что, в итоге, и позволило сделать вывод о том, что планета у ближайшей к Солнцу звезды не обязательно должна быть безжизненной.

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