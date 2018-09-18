Модные провалы и сенсации премии "Эмми": в чем появились на красной дорожке Мать драконов, Одиннадцать и лучшее платье вечера от Скарлетт Йоханссон

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-18T09:12:07+03:00

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Поклонники сериалов обожают премию «Эмми» - ведь именно на ней можно увидеть всех любимых телегероев без грима, в нарядных платьях. А так же узнать, кто по достижениям года стал лучшим. Конечно, на церемонию приходят не только номинанты, но и главные действующие лица мировой киноиндустриии. Посмотрим, кто же в этом году отличился не только на экране, но и на красной дорожке.

Эмилия Кларк

Эмилия появилась на церемонии в черном кружевном платье.Фото: REUTERS

Сериал «Игра престолов» в этом году стал самым номинируемым. Дейнерис бурерожденная, она же мать драконов, она же Эмилия Кларк не могла такое пропустить. Мы считаем, что ее «лук» был одним из самых крутых и адекватных моменту. 31-летняя Эмилия появилась на дорожке в чёрном кружевном платье, расшитом цветами. Кларк решила не использовать аксессуары и украшения, ограничившись небольшими серьгами и кольцами - никаких колье и браслетов, которые утяжелили бы образ.

Актриса Эмилия Кларк.Фото: REUTERS

Милли Бобби Браун

Юной актрисе всего четырнадцать лет.Фото: REUTERS

А девочка-то созрела! Еще год назад мы умилялись лысой трогательной девочке Одиннадцать, которая стала настоящим украшением сериала «Очень странные дела». А теперь перед нами настоящая дама! Если заглянуть в Википедию, то можно узнать, что этой актрисе всего 14 лет. Но, видимо, благодаря работе стилистов Милли выглядит несколько старше. Конечно, нам привычнее видеть Одиннадцать в рубище, но и розовое платье, признаемся честно, ей очень идет.

Милли Бобби Браун.Фото: REUTERS

Скарлетт Йоханссон

Знаете, как в турецких и египетских отелях вам крутят из полотенец разные фигурки на постели? Так вот, похоже, платье 33-летней голливудской актрисы было сделано таким же образом. Извини, бывшая муза Вуди Аллена - платье действительно выглядит забавно. Отличное декольте и нога замечательно представлена в вырезе, но ткань будто для полотенец турецких отелей. А британские критики признали именно этот «лук» лучшим на «Эмми-2018».

Скарлетт ЙоханссонФото: REUTERS

Пенелопа Крус

44-летняя звезда сериала об убийстве модельера Джанни Версаче появилась на дорожке в потрясающем наряде. Как говорится, сам Бог велел. К слову о «50 оттенках серого» - такого цвета мы еще не видела в светской повестке. Красивая женщина прекрасна в любом наряде, но тут все пришлось ко двору - и цвет платья замечательно оттенил кожу Круз, и пышный лиф уместен, и накидка в перьях смотрится не как у бабушки.

Пенелопа Крус.Фото: REUTERS

Мадлен Брюэр

26-летнюю героиню сериала «Оранжевый - хит сезона» мы привыкли видеть, скажем так, в несколько более стесненных обстоятельствах и в другой одежде. Но на «Эмми» Мадлен расцветает. Актриса пришла в готическом чёрном платье, которое подчеркнуло ее стройность и белизну кожи. Из украшений - только серьги.

Мадлен Брюэр.Фото: REUTERS

Мишель Докери

36-летняя актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Аббатство Даунтон» появилась на дорожке в платье нежно-голубого цвета, напомнив нам о недавно миновавшем лете. Да, наряд несколько не по сезону, но зато в стиле ее героини - бунтарки леди Мери. Эта актриса всегда одевается оригинально на главную телевизионную премию. Не страшно - главное, чтобы номинации были.

Мишель Докери.Фото: REUTERS

Алексис Бледел

37-летняя звезда сериала «Рассказ служанки» возглавила список самых ужасно одетых звезд на «Эмми-2018». Так считает западная пресса. Что ж, посмотрим. Действительно, наряд выдающийся. Платье с открытыми плечами бледно-розового цвета, от талии вниз почему-то идёт полоска прозрачного желтого тюля. На груди - две пуговицы или броши в виде бабочек. Да, достичь на красной дорожке такого же успеха, как и на телеэкранах по всему миру Алексис не удалось.

Алексис Бледел.Фото: REUTERS

Сьюзан Крайер

51-летняя актриса стала самой сексуально одетой дамой на «Эмми-2018». Сьюзан можно понять - начав сниматься в сериале «Кремниевая долина» она, наконец, обрела постоянную работу. До этого ее изрядно помотало по телеэкранам - ей почему-то давали только небольшие гостевые роли. Вы могли ее видеть и в «Отчаянных домохозяйках», и в «Декстере», и в «Мыслить как преступник» и в «Кости» и так далее. Но, как нам кажется, в 51 год чуть-чуть перебор - надевать рубашку, расстегнутую до пупа. Мы видим и верим в то, что в жизни все смотрится шикарно, но, как говорят светские стилисты, в какой-то момент нам всем надо остановиться и прекратить обнажаться, и начать с уважением относиться к своему возрасту и соотвественно ему одеваться. Нет, никто не говорит, что надо завернуться в белую простыню и ползти в сторону кладбища, просто уместность в 50 лет выходит на первый план.

Сьюзан Крайер.Фото: REUTERS

Татьяна Маслани

32-летняя Татьяна Маслани - одна из самых интересных актрис, номинированных в этом году. В канадском сериале «Темное дитя» ей довелось сыграть какое-то дикое количество собственных клонов, что под силам далеко не каждой актрисе. За что она и получила номинацию в категории «Лучшая актриса драматического сериала». Но для красной дорожки почему-то выбрала образ «Тореадор под ЛСД». Видимо, чтобы точно не совпасть с одной из многочисленных героинь «Темного дитяти».

Татьяна Маслани.Фото: REUTERS

Тэнди Ньютон

45-летняя актриса получила награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана», обойдя Милли Бобби Браун. Что поделать - сериал «Мир дикого Запада» сейчас на пике популярности. Первый сезон этого сериала стал самым просматриваемым на телеканале HBO, и не в последнюю очередь благодаря Тэнди, гениально сыгравшую робота - хозяйку борделя. Мы понимаем, что от образа очень хочется отойти, но розовое трогательное платье все же не совсем то, что должно быть на тебе в такой день.

Тэнди Ньютон.Фото: REUTERS

Наталья Дайер

Еще одна звезда сериала «Очень странные дела» пришла под ручку со своим экранным кавалером Чарли Хитоном, который, судя по всему, перешёл и в реальную жизнь. 21-летняя американская актриса выбрала для выхода в свет платье золотого цвета. Нам показалось, что в нем Наталья выглядела весьма уместно - и фасон для юной девушки был весьма подходящим, и сидел хорошо.

Наталья Дайер и Чарли Хитон.Фото: REUTERS

Дакота Фэннинг

«Зелёная Богиня» - именно так назвали Дакоту ее коллеги по цеху, увидев эту 24-летнюю актрису на красной дорожке в платье от Диор. Сериал «Алиенист», где Фэннинг сыграла одну из главных ролей, в этом году получил аж 6 номинаций на престижную телепремию. В нем Дакота сыграла роль первой женщины, которая поступила на службу в полицию.