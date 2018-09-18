Триумфаторы «Эмми»: «Игра престолов», жизнь и смерть Джанни Версаче, невероятный успех комедии о брошенной домохозяйке и агенты КГБ

СЕГОДНЯ 07:33 2018-09-18T09:21:34+03:00

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Премия «Эмми» - это как «Оскар», только в мире телесериалов. В этом году в Лос-Анджелесе она прошла уже в 70-й раз. С каждым годом борьба становится все тяжелее - концерны производят все более качественный продукт, среди которого не так уж просто выбрать лучший.

В этот раз было очень сложно с победителями во всех номинациях. Особенно, конечно, в отношении главной награды - «Лучший драматический сериал». Там «Мир дикого Запада» бился и «Игрой престолов», чудесными «Очень странными делами» и «Рассказом служанки», который не так давно вошёл в тренд во всем мире. Но победила, как всегда, американская кровавая телестройка из фантазий Джорджа Мартина.

"Игра престолов" завоевала целую горсть наград "Эмми".Фото: REUTERS

У «Игры» было в этом много номинаций. Но забрать, конечно, удалось не все. Например, Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера, взял «лучшую мужскую роль второго плана». А вот лучшая женская второго плана как раз досталась не Лене Хиди, а Тэнди Ньютон за роль робота в «Мире дикого Запада».

Актриса Тэнди Ньютон на сцене.Фото: REUTERS

Интересно, что главная женская роль в минисериале ушла Реджине Кинг за съемки в «Семь секунд», снятому по драме нашего Юрия Быкова «Майор». А вот лучшая женская роль в обычном сериале досталась исполнительнице роли королевы Елизаветы Второй в сериале «Корона», Клэр Фой. Лучшим комедийным сериалом стала «Удивительная мисс Мейзел», рассказывающая о новой жизни домохозяйки, открывшей для себя дивный мир стэндапа. Именно ему удалось забрать наибольшее количество наград - аж пять штук. Появилась «Эмми» и у «Барри» - сериала, рассказывающего о киллере, которое наняла чеченская мафия. Лучший мини-сериал - «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», где Пенелопа Крус так прекрасно сыграла роль юной Донателлы.

Меттью Риз, сыгравший в «Американцах» родившегося в Тобольске агента Михаила, который шпионит в Штатах под именем Филиппа Дженнингса, забрал награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Этому же сериалу об агентах КГБ досталась награда за лучший сценарий.

Меттью Риз признан лучшим актером драматического сериала.Фото: REUTERS

Что поделать - американцев сейчас хлебом не корми - дай посмотреть на наших сексотов. Уже который сезон «Американцы» рассказывают жителям США историю глазами советских шпионов = и не надоедает же! Награду получило и нашумевшее «Черное зеркало» - победили сценаристы Уильям Бриджес и Чарли Брукер.