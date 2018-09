«ВКонтакте» запустила маркетплейс компьютерных игр

СЕГОДНЯ 16:36 2018-09-19T16:37:58+03:00

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит магазин компьютерных игр. Маркетплейс будет работать на платформе социальной коммерции VK Pay.

Пользователи смогут купить в виртуальном магазине игры для компьютеров и консолей, дополнительный контент, внутреннюю валюту и пополнить счет.

Магазин будет доступен не только в основной версии соцсети, но и на всех мобильных приложениях.

Авторы идеи признаются, уникальность проекта в том, что здесь будут представлены игры нового поколения для ПК и консолей с эксклюзивными скидками и кешбэком.

Все позиции представлены в удобном каталоге и имеют подробное описание со скриншотами, видеозаписями, системными требованиями и ссылками на официальные сообщества «ВКонтакте».

На старте можно будет купить игры от самых именитых производителей, таких как Arts, Blizzard, Sony.

Еще одна опция, которую оценят пользователи виртуальной реальности – это возможность приобрести подписку на World of Warcraft или сервис PlayStation Plus, найти полную версию шутера Overwatch или симулятора жизни The Sims 4.

Изюминка проекта не только в удобстве, но и в возможности сэкономить. Кешбэк-сервис позволит возвращать на счет деньги с каждой покупки.

Например, за предзаказ FIFA 19 Ultimate можно вернуть обратно 121 рубль, а за приобретение «Battlefiled 1: Революция» на PC — 489 рублей.

В честь открытия Electronic Arts три дня будет дарить скидки всем покупателям. Игры можно будет приобрести на 50-60 процентов дешевле привычной цены.

- Для разработчиков и продавцов игр наш маркетплейс игр — это новый удобный способ продавать свои товары и услуги, а для пользователей — возможность получать уникальные предложения и акции из первых рук и делиться ими со своими друзьями и подписчиками, - рассказывает Александр Щепилов, руководитель игрового маркетинга «ВКонтакте».

Оплатить товар можно в маркетплейсе, после перевода средств в личное сообщение придет уникальный код, который необходимо ввести в специальное окно, чтобы завершить процедуру скачивания.

Таким образом клиенты будут защищены от обмана и подделок, пишет «Российская газета».