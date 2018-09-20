2018-09-20T01:46:25+03:00
Звезды

«Черт, а я отлично выгляжу»: 136-килограммовая модель Тесс Холлидэй выложила фото в нижнем белье, которое она считает прекрасным, а все остальные – ужасным

Самая толстая манекенщица планеты определенно девушка без комплексов [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Самая пышнотелая модель планеты Тесс Холлидэй - девушка без комплексов. Фото: Инстаграм.Самая пышнотелая модель планеты Тесс Холлидэй - девушка без комплексов. Фото: Инстаграм.
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Тесс Холлидей не раз доказывала, что ей совершенно наплевать на то, что о ней и ее фигуре думают окружающие. К своим 33 годам уроженка Миссисипи стала одной из самых известных моделей планеты – и это несмотря на совсем немодельные параметры и вес в 136 кило. Ее жировые складочки и целлюлитные ямочки украсили обложку последнего номера журнала «Cosmopolitan», вызвав трепет и ужас у сторонников классических 90-60-90. И вот теперь Тесс снова шокировала общественность, опубликовав в Инстаграме свежий снимок: манекенщица сделала селфи в нижнем белье. В зеркале отразились необъятный живот прелестницы и прозрачные трусики, теряющиеся в складках ее пышного тела. Сама манекенщица считает это фото прекрасным, а вот все остальные – ужасным.

tesshollidaytessholliday
@lizzobeeating told me to caption this photo Damn... that look good #effyourbeautystandards
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- @lizzobeeating сказала подписать мне это фото так: «Черт, а я отлично выгляжу!», - написала Тесс в своем посте.

И с ее мнением согласны многие из ее фолловеров (а их у модели 1,7 миллиона человек). Более трезвые головы отнеслись к новому снимку Тесс не столь радужно. Среди них – британский телеведущий Пирс Морган, который уже не раз критиковал американку за пропаганду ожирения. Англичанин не смог пройти мимо колоритного фото Тесс в нижнем белье и написал в Твиттере:

- Это очень печально. Ей отчаянно нужны друзья, которые были бы честны с ней и сказали бы, что ее вес опасен для здоровья. И что ей нужно что-то делать с этим.

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In the beginning I used to say, I m healthy, my cholesterol s fine,
98162 отметок «Нравится»3990 комментариевInstagram

Сама же Тесс считает, что ее вес и фигура – ее личное дело, а те, кто ее критикует, просто ненавидят полных. Модель постоянно подчеркивает, что ей очень комфортно в ее теле, и она не собирается ничего менять в своей внешности. Совей главной миссией Тесс считает борьбу с устоявшимися стереотипами в модельном бизнесе и с культом худых манекенщиц.

- Мы все сейчас так помешаны на миллионах диет, нас учат, что мы должны быть вот именно такой формы, должны весить столько-то килограмм. Открывая журнал, ты видишь одинаковые фигуры, цвет волос и загар. Нам не оставляют выбора! Я считаю, что еще много чего нужно поменять в модной индустрии, - рассказала Холлидэй в недавнем интервью.

Тот факт, что она попала на обложку «Космополитена», очень воодушевил модель: она считает это победой всех женщин, имеющих лишний вес, над предрассудками.

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Phew, I m literally a COSMO GIRL!!
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- Я без преувеличения девушка Cosmo! Не могу поверить, что говорю это! Спасибо британскому журналу Cosmopolitan за эту невероятную возможность. Если бы я увидела такое тело, как у меня, в этом журнале, когда была юной, это изменило бы мою жизнь, - призналась она, комментируя свое сотрудничество с глянцевым журналом.

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